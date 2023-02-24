快訊

中美再次針鋒相對：王毅在慕尼黑批美「歇斯底里又荒謬」

清大打造無藍害燭光閱覽室 閱讀時間拉長12倍還不疲勞

病倒後亂作一團？ 每人都要為「有一天我會被照顧」做準備

兩種櫻花顏色炸美！ 台中隱藏版櫻花秘境「北天直轄院」免費參觀，人煙稀少超好拍

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳旅遊／糖糖

二月是賞櫻的季節，台中賞櫻地點除了武陵農場、新社區公所、泰安派出所、東勢林場櫻花園及中科崴立櫻花公園外，糖糖還發現了一個台中隱藏版櫻花秘境就在台中新社北天直轄院，粉嫩櫻花樹炸開，人煙稀少超好拍，話說這裡還被網友們堪稱最美櫻花財神廟呢～

北天直轄院距離台中市區有段距離，路程大約一小時，已經快要靠近谷關了，開車的朋友可以停在北天直轄院前面的空地，接著從旁邊小路上去就可以抵達櫻花秘境囉！

糖糖這天來花況還不錯，櫻花樹都已經是炸開的模樣，有山櫻花也有河津櫻，兩種櫻花樹交錯盛開，畫面超級美。

顏色較淺的是河津櫻，粉嫩色澤一株株炸開，不管近拍還是遠拍都超美。

比較深色是山櫻花，盛開的模樣一樣很美。

在櫻花秘境中還藏著一間白毛台財神廟，也被網友們封為最美櫻花財神廟，站在財神廟上頭可以由上往下欣賞一整片的櫻花林。

想要拍美美櫻花，又不想人擠人，可以來到北天直轄院後方的櫻花秘境，雖然地點離台中市區真的有點遠，不過看到一株株櫻花盛花的模樣就讓人心情愉悅，現在花況還不錯，想要賞櫻就趁現在～

北天直轄院

電話：04-25942061

地址：台中市新社區福民1號

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 賞櫻 公園 武陵農場 谷關 台中旅遊 賞花

相關新聞

兩種櫻花顏色炸美！ 台中隱藏版櫻花秘境「北天直轄院」免費參觀，人煙稀少超好拍

udn走跳旅遊／糖糖 二月是賞櫻的季節，台中賞櫻地點除了武陵農場、新社區公所、泰安派出所、東勢林場櫻花園及中科崴立櫻花公園外，糖糖還發現了一個台中隱藏版櫻花秘境就在台中新社北天直轄院，粉嫩櫻花樹

垂櫻盛開、許願藤隧道也美！ 台中免費景點「芬園花卉休憩園區」連假情侶浪漫約會賞櫻去

udn走跳旅遊／假日農夫 芬園花卉生產休憩園區洲府枝垂櫻盛開了，除了洲府枝垂櫻之外還有福爾摩沙櫻、八重櫻等不同品種櫻花陸續開花，現在還有許願藤也開得很美，這裡離草屯交流道只要5分鐘車程，重點是免

GOOGLE評論4.9星！台中高質感居酒屋「月酉炭火串燒·割烹」一級棒，生意超好、沒預約等很久

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中西屯串燒居酒屋推薦~月酉炭火串燒·割烹是台中少數以串燒為主的居酒屋，承襲日本老師傅手法燒烤功夫真的是一級棒！食材新鮮費工處理，吃的到很多稀有部位，隨便點都好吃

台中日式燒肉新選擇！築間「绘馬別邸」開幕享88折

台中燒肉戰場又有新成員！「築間餐飲集團」推出全新燒肉品牌「绘馬別邸」，主打日式精緻燒肉套餐，提供日本A5和牛、澳洲和牛等...

全台唯一會跑的「貨櫃咖啡玻璃屋」！環島現蹤麗寶樂園渡假區，駐點只到4月底

【旅奇傳媒/編輯部報導】咖啡商機旺，中部的麗寶樂園渡假區已有星巴克、莫凡彼、熊大的麗寶小鎮咖啡、Caffebene、Julius Meinl小紅帽咖啡、超商等多家咖啡集結，目前又有全台唯一環島的貨櫃車

火鍋＋自助百匯超過200種！南投最狂吃到飽「屯鱻火鍋」爽吃生蠔、大蝦、握壽司、哈根達斯、莫凡比

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 食尚玩家報導草屯最強吃到飽~屯鱻火鍋我們又來了!每一季都會推出新菜色，這次的主題是中式料理。光是火鍋就有15種湯底，加上自助百匯新鮮蔬果、海鮮火鍋料、日式料理、炸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦