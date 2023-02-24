兩種櫻花顏色炸美！ 台中隱藏版櫻花秘境「北天直轄院」免費參觀，人煙稀少超好拍

二月是賞櫻的季節，台中賞櫻地點除了武陵農場、新社區公所、泰安派出所、東勢林場櫻花園及中科崴立櫻花公園外，糖糖還發現了一個台中隱藏版櫻花秘境就在台中新社北天直轄院，粉嫩櫻花樹炸開，人煙稀少超好拍，話說這裡還被網友們堪稱最美櫻花財神廟呢～

北天直轄院距離台中市區有段距離，路程大約一小時，已經快要靠近谷關了，開車的朋友可以停在北天直轄院前面的空地，接著從旁邊小路上去就可以抵達櫻花秘境囉！

糖糖這天來花況還不錯，櫻花樹都已經是炸開的模樣，有山櫻花也有河津櫻，兩種櫻花樹交錯盛開，畫面超級美。

顏色較淺的是河津櫻，粉嫩色澤一株株炸開，不管近拍還是遠拍都超美。

比較深色是山櫻花，盛開的模樣一樣很美。

在櫻花秘境中還藏著一間白毛台財神廟，也被網友們封為最美櫻花財神廟，站在財神廟上頭可以由上往下欣賞一整片的櫻花林。

想要拍美美櫻花，又不想人擠人，可以來到北天直轄院後方的櫻花秘境，雖然地點離台中市區真的有點遠，不過看到一株株櫻花盛花的模樣就讓人心情愉悅，現在花況還不錯，想要賞櫻就趁現在～

北天直轄院

電話：04-25942061

地址：台中市新社區福民1號

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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