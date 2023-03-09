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台中瘋蝦料理吃到飽！不分假日均一價699元 鴛鴦鍋火鍋料、肉片任你吃

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

在台中深耕十年的老字號吃到飽餐廳【瘋蝦吃到飽】，內用699元就能享用多達三十幾種的鮮蝦料理跟鴛鴦鍋吃到飽，加上多樣的自助吧和啤酒免費暢飲等品項，讓你放輕鬆想吃多少就吃多少，不必擔心荷包會受損！

▲整潔明亮的店內環境
▲整潔明亮的店內環境

▲不分平日假日的便宜價格讓你吃蝦吃到飽！
▲不分平日假日的便宜價格讓你吃蝦吃到飽！

【瘋蝦吃到飽】點餐的方式也十分有趣，只要拿店家提供的夾子至大菜單那邊，夾取想吃的品項牌子交給服務人員，隨後就會有專人將新鮮的料理送桌上！

▲滿滿蝦料理的菜單，而且店內所有的蝦子都是嚴選「南美4號大白蝦」！
▲滿滿蝦料理的菜單，而且店內所有的蝦子都是嚴選「南美4號大白蝦」！

自助吧則有提供飲料機、冰沙機、冰淇淋、醬料供客人使用，一旁的白飯與肉燥也是許多饕客的最愛，非常適合搭配鮮蝦料理，而冰箱中也有提供罐裝飲料及小點心。

▲自助吧
▲自助吧

▲飲料吧
▲飲料吧

店內的蝦料理除了配飯外，也能成為許多人喜愛的下酒菜，加上啤酒喝到飽的服務，讓來店的顧客能夠享受清涼爽口的啤酒與風味豐富的蝦料理，工作的疲勞直接一掃而空。而來這必吃的蝦料理除了經典的胡椒蝦和檸檬起司蝦之外，獨特的鮮蝦三明治也是許多客人必點品項，外酥內軟的吐司配上鮮甜的蝦子，擄獲許多饕客的芳心！

▲下飯下酒都合適的胡椒蝦
▲下飯下酒都合適的胡椒蝦

▲酸甜鹹香的檸檬起司蝦也是下酒的好選擇
▲酸甜鹹香的檸檬起司蝦也是下酒的好選擇

▲廣受客人喜愛的鮮蝦三明治
▲廣受客人喜愛的鮮蝦三明治

而除了鮮蝦料理之外，店內也有提供川香麻辣與風味養生鴛鴦鍋，而各式火鍋料、肉片也都是吃到飽的，可以讓客人吃蝦之餘，還可來點清爽的火鍋做搭配、暖暖胃。

瘋蝦吃到飽

店家地址：台中市西區吉龍里五權西三街105之1號及105之2號

預約電話：0423731100

粉絲專頁：https://bit.ly/3Xc6qwE

營業時間：中午12:00～14:30；17:00～23:00


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吃到飽 火鍋 饕客

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