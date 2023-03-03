咀嚼控必嚐！台中西屯手搖飲新風潮：招牌虎糖與13種手作茶菓

坐落於青海路上的【日日裝茶-西屯青海店】於今年初嶄新登場！與一般手搖飲品牌較不同的特色是【日日裝茶】以招牌虎糖跟多樣化的配料去引領出茶葉的芬芳，讓饕客可以在充滿豐富口感的茶菓回憶起品茗的幸福感，創新想法與實體茶品廣受大眾好評，成為咀嚼控力推的特色茶飲品牌。

▲門口提供座位區供顧客休憩使用。

【日日裝茶】招牌非虎糖系列莫屬，嚴選雲林虎尾糖廠的二砂糖製作的「虎糖」，傳承昭和時期的炒糖技術，經過精心研發改良炒糖技法，使得帶有獨特焦香的虎糖以「手搖飲」的形式重現，虎糖甜味適中不會搶過茶湯的芬芳，適合做為手搖茶飲的甜味來源。

除了有虎糖招牌系列外，還有原茶、奶茶、鮮奶、泰奶、鮮果飲、創新特調等可供挑選，原茶、泰奶與醇奶也能升級選擇二、三種茶菓混搭，搭配出充滿個人style的特色茶飲。

日式手作茶菓種類多達13種配料，除了常見的椰果、小芋圓、仙草外，虎糖製成珍珠與芝士奶蓋、手作拉麵布丁和龍眼蜜凍等茶菓內行人必加！

「虎糖珍珠醇奶茶」可是【日日裝茶】人氣招牌飲品之一，香濃奶香與濃郁茶香經典組合，搭配傳承百年虎糖熬煮的Q彈珍珠，三者融合得恰到好處，傳統與現代兩種風格迸發出嶄新滋味，受到顧客一致好評。

▲宛如琥珀般晶瑩剔透的珍珠大顆飽滿，甜而不膩口感彈牙。

▲除了鮮奶茶外，還有甜度、茶味更濃厚「虎糖泰式厚奶茶」可選擇。

當日手工製作拉麵布丁可是咀嚼控最愛！與鮮奶、紅茶調配出令人念念不忘的「虎糖拉麵布丁鮮奶茶」，宛如麵條般的布丁口感絲滑，散發虎糖甜味與香醇蛋香，與鮮奶茶結合又多了股濃濃奶香，奶茶與布丁彼此互相陪襯，營造出令人念念不忘的香甜滋味。

真材實料的「虎糖芋頭厚奶」，僅使用虎糖、芋泥、鮮奶三種材料調配而成，看似簡單卻隱藏許多真功夫，將香醇鮮奶做為基底，搭配濃郁奶蓋，口味更豐富，作為配料的芋泥也絲毫不遜色，芋泥需熬煮到軟糯好入口，並保持芋頭本身的口感，再由虎糖勾勒出整杯飲品的甜味，簡單卻十分和諧的好味道，值得細心品嚐。

經典鮮果茶飲「日日水果茶」絲毫不遜色於其他茶飲，水果茶由百香果、鳳梨、芭樂、柳橙調製而成，打造出多層次水果風味，再搭配奇亞籽、蘋果丁增添口感，果香在茶湯的襯托下更顯和諧，炎熱夏日來上一杯，保證沁涼又解渴。

品好茶、吃好料別錯過【日日裝茶】，日式手作茶菓與台灣手搖茶飲新奇搭配，多達13種茶菓任君挑選，滿足每位咀嚼控的夢想，多元且自由口感將帶給你全新茶飲體驗。

【日日裝茶-西屯青海店】

店家地址：台中市西屯區青海路一段91號

店家電話：0423140008

營業時間：10:00-21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3lzXEeD





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