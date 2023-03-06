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台中二中巷弄老宅咖啡館 品特調咖啡、聽黑膠唱片chill一下午

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於住宅區的【要好咖啡】於台中二中周圍的街弄中，老闆夫妻倆將自家老宅整建，留存懷舊老家俱與黑白老照片，將古早木架倚著牆開始堆疊回憶，有老爸留有的舊CD、黑膠唱片與排滿整整兩道牆面的年代書籍，也在中間穿插新意境，卻不失視覺上的協調感。

▲內用空間有如一處溫馨小窩，看是要坐於吧台與老闆聊天，還是找個角落好好休憩、享受空間裡的靜謐，都能很舒適愜意。
▲內用空間有如一處溫馨小窩，看是要坐於吧台與老闆聊天，還是找個角落好好休憩、享受空間裡的靜謐，都能很舒適愜意。

▲書架上的老照片為咖啡館的前身，是老闆娘阿嬤當年所開的五金行。
▲書架上的老照片為咖啡館的前身，是老闆娘阿嬤當年所開的五金行。

▲大家可帶自家收藏的黑膠老唱片來店裡播放。
▲大家可帶自家收藏的黑膠老唱片來店裡播放。

【要好咖啡】的菜單品項相當特別，除了常見的美式、拿鐵外，也有店內招牌的特調飲品讓大家搭配輕食甜點，且每樣飲品、點心都是嚴選食材製作，不只可品嘗到自烘的豆品，也有許多特選過的單品豆，依著季節也能喝到不同風味的咖啡。

▲【要好咖啡】菜單
▲【要好咖啡】菜單

▲單品咖啡豆會依季節更換，而且店裡的書法字都是由老闆娘的爸爸所提筆寫成，不只有手寫的溫度，也能欣賞書法的藝術之美。
▲單品咖啡豆會依季節更換，而且店裡的書法字都是由老闆娘的爸爸所提筆寫成，不只有手寫的溫度，也能欣賞書法的藝術之美。

美式咖啡(冰)

淺中培的咖啡香，讓入口的美式相對清爽許多，帶有可可香氣、尾韻回甘，無論冰熱都讓人很享受。

桂花拿鐵咖啡(冰)

來店必點這款特調拿鐵！選用台中在地小農的蜂蜜桂花蜜加入拿鐵中，相對於桂花釀來說能不掩蓋拿鐵香氣、讓入口的甜甜花香更為陪襯，感受天然的自然甜感，韻味十足。

招牌厚椰拿鐵

另一款店內獨家特調「厚椰拿鐵」使用椰漿而非椰奶，讓入口的甜感較為平衡，有如吃著椰糖的香氣般，感受於鼻息間沁出的香甜氣息，相當耐人尋味。

綜合莓果氣泡飲

店內選用的果醬也都是純手工、天然無添加，讓單純的莓果甜搭配舒爽的氣泡飲一起，在炎熱的天氣來上一杯超解暑。

肉桂捲

剛好的肉桂香與鬆軟的麵包有著絕佳的平衡，在咀嚼間也能吃到焦糖的香氣，配著黑咖啡一起更是經典享受。

【要好咖啡】由北漂回鄉的夫妻倆所共同打造的空間，將自家老宅重新整建、打造一處既有老宅懷舊風情，又能添入對於露營喜愛。從角落細節裡的佈置都可感受專屬此處的溫度與熱情，而老闆也說喝咖啡無需拘束、被形式束縛，可以如同要好的朋友般，喜歡既是喜歡，忠於做最真實的自己。

也因此【要好咖啡】既是寵物友善的空間，也沒有限制用餐時間，希望提供大家一個可以放鬆休憩的地方，一個可以寄託的溫馨小窩，也希望你「要好」，在這城市要好好享受生活，也要喝杯好咖啡。由於店內座位不多，目前有提供訂位的服務，若是大組客人前來也建議先訂位喔。

要好咖啡 HeHe Coffee

店家地址：台中市北區文化街91號

店家電話：0975231693

營業時間：平日09:00-17:30；假日10:00-17:30(週三週四公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3kdmjoD


延伸閱讀>>台中老宅風情咖啡廳　白紗花窗.舊木椅坐享懷舊年代

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咖啡廳 拿鐵 懷舊

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