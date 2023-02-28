地瓜球不一般！台中沙鹿「地瓜王」手工現做地瓜球，炸起來超大一顆，冷掉都好吃

不知道為啥，對地瓜一向無感的我最近突然愛上了地瓜球，就在網路社群上找尋好吃地瓜球時無意間發現了這家新開的"地瓜王"，店家才剛開沒幾天，知道的人並不多，不過生意還不差，有不少還是曾經買過的客人。他們家的地瓜球都是手工現做的，不加一滴水，口味不只有原味，還有芝麻、椰香可可⋯等闆娘研發的特殊口味，剛炸好的地瓜球幾乎快跟乒乓球一樣大顆，外皮薄脆，裏頭是中空的再加上些許內餡，熱熱吃格外有口感，冷掉吃也很涮嘴，個人覺得還不錯吃。每天有限量，賣完就提早收攤了，想吃的朋友別太晚來買喔。

店家攤子地點在成功東街上，夾娃娃機店的外頭，營業時間下午2點開始，到晚上8點，賣完提早收攤。

地瓜王應該就是他們店名，口味有好幾種，可以點單一原味或是綜合口味，價格還蠻便宜，一包30元，兩包50元，最特別的是店家還有外送喔，第一次看到地瓜球可以外送的。

攤子旁邊還有個疑似是老闆娘的女生在製作地瓜球，手工現作果然不假啊。

看著顏色繽紛的地瓜球在油鍋內來回翻滾著實在好療癒啊。

原本小小顆的地瓜球經過油炸後突然膨脹成好大顆，有點驚人。

綜合口味 $30

買了一包綜合口味的，一包有9-10顆(沒有仔細數)，每一顆都很大顆，快要跟乒乓球一樣大了，這樣30元真的好便宜。

今天一共有三種口味，分別是芝麻、椰香可可和地瓜原味，串在一起就變成糖葫蘆了～～哈哈。

外皮很酥脆，咬開裏頭是空心的還看得到內餡，三種口味各有特色，芝麻吃得出不同的味道，椰香可可是最新研發的，不過我覺得味道表現不夠鮮明，地瓜原味就是大家常吃到的那樣，熱熱吃口感外酥內Q，冷掉後吃也很有嚼感，還不錯。

店家剛擺攤沒多久就出現排隊人潮了，地瓜球這東西看來還是蠻受歡迎的啊。

這間新開的地瓜球我覺得還不錯，口味多樣而且又大顆，用料也是很紮實，再加上親切的服務態度，可以說十分值得推薦，喜歡吃地瓜球的朋友有興趣可以去買看看。

地瓜王 地瓜球

地址：台中市沙鹿成功東街111號

電話：0923-216629

營業時間：14:00-20:00（賣完提早收攤）

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：無

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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