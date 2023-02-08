IG爆紅的日式咖哩飯！「山上山下」濃郁咖哩＋大塊唐揚雞 生意超好記得先訂位

山上山下是埔里桃米生意超好的人氣咖哩店！尤其是山上山下日式復古店面，在IG超紅很常滑到，這次趁著到新開幕的葉子秘境，享受大自然環境的質感森林住宿之旅，退房後直接開車往山上山下吃咖哩去。

我們是週日到訪山上山下的，用餐時間外面已經排滿候位人潮，好在我事先已有線上訂位，所以免排隊就可以順利入座。假日用餐記得一定要先訂位嘿～（👉線上訂位連結 ）

山上山下用餐環境

山上山下經典必拍的店面如下圖，不過假日人太多，從我來到離開門口都是滿滿人潮，拍不到空景orz。

餐廳環境小巧溫馨，座位桌椅蠻有彈性的，從單人、雙人、四人⋯，甚至是多人圓桌都有，算一算最多約可容納35人左右。

山上山下菜單

山上山下菜單如下，提供「山上秘滷牛腱套餐」與「黃金炸豬排、招牌唐揚雞、極厚切豬排、豬雞雙拼、炸蝦天婦羅」咖哩定食，6種選擇，價位在295-390元之間。每人低消是一份主餐，兒童身高未滿120cm可以免低消。

內用以定食供應，食量較小可以客製化為「小套餐=咖哩飯+甜點」，也就沒了小菜，可以折扣50元。

12歲以下吃不多的小朋友，也可以點兒童餐盒，一份150元。

點餐後拿好呼叫器，就可以等待呼叫取餐啦！

自助取餐，需要水、衛生紙、餐具、調味料、奶油球都自己來，餐具在抽屜裡要拉開來才會看到。

山上山下餐點

黃金炸豬排咖哩定食，一份325元。加價15元炙燒半黃金切達起司。在點餐的時候，店員就有告知黃金炸豬排較薄，想吃厚片豬排要選「極厚切」。如果你是想吃到像日式炸豬排店的那種豬排，記得要選「極厚切」！我們這次沒有很餓，光是唐揚雞就快吃不完了，所以還是選薄片的黃金炸豬排。

炸豬排外皮炸得金黃帶脆，趁熱吃酥香有口感，裡頭豬肉片真的偏薄，不過紮實有口感，沾著咖哩一起吃還不賴。

山上山下咖哩是用辛香料快炒後慢火熬煮，辛香料其實沒有想像中的明顯，味道算是比較溫和濃醇的路線，搭配起司吃起來更加香濃順滑，很受小孩歡迎。

紅豆薏仁兩姐妹很喜歡咖哩加多力多滋的吃法，直言脆脆的好好吃（其實只是愛吃餅乾吧你們）

配菜出現了毛豆+紅藜麥+蝦卵的涼拌菜，原味清爽，口感多層次。

另一道小菜是韓式泡菜，微酸小辣蠻開胃的。

甜點是紅豆嫩仙草，蠻好吃的，還可以加奶油球增添奶香甜味。

招牌唐揚咖哩定食，一份345元。第一次看到這麼大塊的唐揚雞，根本唐揚雞界巨人，個頭超大。外皮香酥微辣，裡頭雞肉也蠻嫩的，不會乾柴，是好吃的唐揚雞。

沒加起司的咖哩比較吃得到辛香料，細細品嚐還有淡淡辣勁，非常下飯。

山上秘滷牛腱套餐，一份295元。

山上秘滷牛腱套餐沒有咖哩，不過多了生菜沙拉與洋蔥圈。兩者表現都算是中規中矩，沒留下什麼印象。

牛腱切得非常薄，加上滷到軟嫩入味，不用費力咀嚼就可以化開。調味不重，吃得到牛肉原始香氣還不賴。

紅玉紅茶，一瓶120元。套餐折價30元。紅茶清香，冰涼解膩，不過如果茶香再濃郁一點會更好。

最後視線停留在店內的一個小角落吧！

這次在山上山下吃到的料理，我覺得表現都還不錯。咖哩雖然不是想像中辛香料明顯的重口味咖哩，不過濃醇順口一樣很下飯，唐揚雞超大塊、香酥好吃，至於炸豬排想吃厚片記得選「極厚切」。要說缺點大概就是座位與座位之間稍近，價位偏高，還有人多時要等待候位，記得先訂位。

【消費資訊】

用餐時間：2023年1月

山上山下

電話：0974 032 894

地址：545南投縣埔里鎮桃米路33-1號

營業時間：

▸ 週一 中午11:30-13:30；晚上17:00-19:00

▸ 週二-週五 中午11:30-13:30；晚上17:00-19:30

▸ 假日 中午12:00-14:30；晚上17:00-19:30

山上山下 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」