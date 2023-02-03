開單10分鐘就秒殺！ 台中最迷你麵包餅乾在「窩巷」 想吃記得先設鬧鐘

糖糖終於搶到台中最近紅翻天的迷你麵包餅乾啦～台中人氣甜點店窩巷最近推出了迷你麵包餅乾小鐵盒有夠搶手，一開單不到10分鐘就滿單，大家手腳有夠快，糖糖第一次沒搶到，第二次趕緊鬧鐘設起來，果然又是一開單立馬就滿單，沒有手刀下單還真的吃不到啊～

迷你パン餅乾・霧白小鐵盒 480元

窩巷這次推出的迷你パン餅乾・霧白小鐵盒非常費工，將手工餅乾做成超迷你麵包的形狀，乍看之下以為是超迷你麵包來著，因為餅乾體積超級迷你，做工細緻又費工，所以量不多，想訂購的朋友真的要先預設好鬧鐘，晚一步就要再等下次啦～

原味法國長棍

將原味手工餅乾做成法國長棍的模樣，做工相當細緻，採用法國奶油製作，口感香脆，伴隨著迷人的奶油香氣。

可可可頌

可可手工餅乾是做成可頌的模樣，吃起來帶有微微苦韻，嘴裡蔓延著濃郁的巧克力香氣。

小山園抹茶波蘿

採用小山園抹茶製作而成的迷你波蘿麵包造型餅乾，入口帶有濃濃的抹茶香氣，一顆一口塞將將好，抹茶控一定會很愛。

窩巷這次推出的迷你麵包餅乾鐵盒真是好吃又好拍，雖然一盒價格不算便宜，糖糖覺得拿來送禮超有誠意，想吃的朋友請關注窩巷粉絲團，公告開團後記得先設鬧鐘免得搶不到唷～

窩巷ᴴᴵᴰᴰᴱᴺ ᴸᴬᴺᴱ

電話：04-23770008

地址：台中市西區柳川東路2段56號

時間：12:30~18:00；週三、四店休

官網：https://hiddenlane.cyberbiz.co/

臉書：https://www.facebook.com/hidden133/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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