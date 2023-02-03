近嶺東科大手作早午餐「比臉還大的漢堡」厚實多汁飽足感爆棚

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【悠森BRUNCH】老闆是一位很注重儀式感的人，認為坐下來慢慢吃早餐或午餐尤為重要，有感於工作忙碌的現代人，總是沒能好好停下來吃頓飯，因而興起開店的念頭。悠森就是悠閒森林的意思，致力於打造一處舒適的環境，希望所有來店朋友都能悠閒吃頓早午餐，讓緊繃的神經能夠在這片森林放鬆休息，慢下腳步、補充電力，再出發。

裝潢配色使用典雅的灰藍色、白色搭配草皮與木頭做設計，店內保留充足的採光，整體乾淨舒適又明亮，而室外用餐區更是裝飾得綠意盎然，讓人能悠哉地享用餐點。

另外【悠森BRUNCH】還有地下室的大空間，即便人數較多，也不用擔心沒位置。
另外【悠森BRUNCH】還有地下室的大空間，即便人數較多，也不用擔心沒位置。

【悠森BRUNCH】所使用的食材、原物料都經過老闆嚴格把關，甚至店裡蒜蓉醬、泰式醬、黃芥末酸黃瓜醬、和風醬等手工醬料都是老闆親自製作，菜單每半年都會增減一些菜色，希望透過不斷的創新與研發，給予客人們不一樣的驚喜與口味變化。


起司野菇歐姆蛋

歐姆蛋裡包裹著起司與野菇，切開並輕輕咬下一口，馬上就能感受到歐姆蛋的蓬鬆柔軟，滑順濃郁的蛋汁流入口中，慢慢地散發蛋香，有著鹹香起司點綴再搭配番茄醬，就是一道經典好滋味！若想品嚐不同口味，也可以請店家更換其他手工醬料。

紫薯南瓜泥翡翠蛋餅

使用菠菜製成的【紫薯南瓜泥翡翠蛋餅】煎得酥脆，咬起來外酥內軟，入口帶有蔬菜清香，店家自製的手工紫薯南瓜泥，真材實料完全吃得出來，邊咀嚼，紫薯南瓜泥的甜味慢慢擴散在口中，配上特製的鹹甜蒜蓉醬，吃完整個意猶未盡，幸福感爆棚。

經典牛肉培根竹炭堡

比臉還大的漢堡，非它莫屬了！牛肉漢堡排選用板腱的部位，並剔除多餘的筋，老闆不惜成本製作，親力親為手工製作漢堡排，一個漢堡排厚度甚至與五十元銅板一樣厚，實在有夠霸氣！

搭配清爽生菜、新鮮番茄中和肉排本身過多的油脂口感，香濃起司蛋也有著畫龍點晴的表現，份量之大，小鳥胃們可要多留給空間給它啦！

草莓季限定的棉花草莓吐司一旁附有巧克力醬、檸檬醬、手工自製草莓醬，不管是沾哪一款醬料入口，口味都非常不一樣！
草莓季限定的棉花草莓吐司一旁附有巧克力醬、檸檬醬、手工自製草莓醬，不管是沾哪一款醬料入口，口味都非常不一樣！

▲除了基本的飲品選項，這款海鹽焦糖拿鐵喝起來帶有鹹甜口感，非常特別，咖啡控可以嘗鮮一下。
▲除了基本的飲品選項，這款海鹽焦糖拿鐵喝起來帶有鹹甜口感，非常特別，咖啡控可以嘗鮮一下。

▲【悠森BRUNCH】靠近嶺東科大，位於商圈之中，若開車前來建議往嶺東路或永春南路停車場停車。
▲【悠森BRUNCH】靠近嶺東科大，位於商圈之中，若開車前來建議往嶺東路或永春南路停車場停車。

悠森BRUNCH

店家地址：台中市南屯區永春路88號

連絡電話：0423803397

營業時間：星期一到星期六07:00–15:00（周日公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3kW7NlG


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漢堡 蛋餅 醬料

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