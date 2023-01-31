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春櫻盛開！「日月潭櫻花季」2月初浪漫登場，兩大必訪景點一次看

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圖：九族文化村／提供
圖：九族文化村／提供

搭乘日月潭纜車飽覽櫻花美景。　圖：九族文化村／提供
搭乘日月潭纜車飽覽櫻花美景。　圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】日月潭櫻花季將於二月初浪漫登場，二大必訪賞櫻景點九族文化村與國立暨南國際大學，也將舉辦多場賞櫻體驗活動，櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、人文體驗等，邀請大家一起來漫遊日月潭，享受櫻花樹下的浪漫。

每年的年初是春櫻盛開時期，正是日月潭最浪漫的時刻，九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等各處，預計從2月開始陸續開花，幫日月潭翠綠的山林加上粉嫩色彩。

今年九族櫻花祭系列活動，除了台灣第一夜櫻活動(2/6~3/5)，每天贈送免費燈籠讓你提著燈籠去賞夜櫻外，還規劃太鼓迎春、櫻花鄉情民歌、夜舞祭、YOSAKI舞蹈快閃等展演。現場也設有浴衣出租、花見野餐席、櫻花市集、花見通童玩攤等多項活動，讓民眾感覺秒出國，彷彿置身日本、滿足異國情懷。週末期間還有櫻花茶會(2/10、2/24)、櫻花餐桌計畫(2/10)與「文學與咖啡茶的對談」(2/18)等活動。

▲九族櫻花祭將舉版系列活動。　圖：九族文化村／提供
▲九族櫻花祭將舉版系列活動。　圖：九族文化村／提供

暨南大學也是近年來熱門的賞櫻熱區，今年的暨大櫻花季一樣精彩可期，有結合「櫻花」、「茶道」與「咖啡」的賞櫻茶會（1/19）及咖啡體驗（2/11），邀請大家在千株櫻花樹下「品好茶、賞櫻花」，感受視覺與味覺的滿足及療癒心靈的饗宴。同時也結合南投在地業者，於2月1日至28日期間，打造蛙寶市集，充滿在地風味的市集攤位，讓賞櫻活動不僅好看，還要好吃又好玩！來暨大可自行攜帶坐墊或休閒座椅、自備食物飲品、茶具棚帳佈置個人區塊之野餐區，於櫻花樹下品茗饗宴。

今年日月潭國家風景區管理處持續結合日月潭觀光圈，輔導推動自行車賞櫻體驗遊程，由南投縣桃米休閒農業區推展協會推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」活動，本次規劃「暨南大學櫻花林」、「東光櫻花林」以及「日月潭有水巷」等三條體驗路線，民眾可以邊騎單車邊賞櫻花，用慢旅行體察健康又愜意的不一樣遊程，特別安排了包括風景名勝造訪，金線蓮茶品茗，以及搭乘流籠體驗等，活動統一採用網路報名，趕快上網報名給自己和親朋好友安排不一樣的櫻花之旅。

▲暨大櫻花季一樣精彩可期。　圖：暨南大學／提供
▲暨大櫻花季一樣精彩可期。　圖：暨南大學／提供

還有許多精彩的推薦遊程，在地業者推出各式各樣的體驗活動，<「SUP酷啦」！魚人請站好>日月潭月牙灣絕美秘境賞櫻，

<金龍山日出野餐趣>

由專業教練帶領沿著櫻花大道一起奔向晨曦金龍日出，攻頂後一邊欣賞壯闊的雲海日出，一邊享用健康早餐。

<魚人帶你乘風騎，踏潭划>

日月潭月牙灣單車賞櫻導覽與SUP體驗的雙重享受。

<有水巷櫻花大道導覧>

由在地導覧老師帶您漫步日月潭櫻花大道有水巷，並且品茗日月潭紅茶。日管處也攜手在地店家業者，推出各式各樣櫻花季超值優惠，滿足賞櫻客食宿遊購行等方面需求，希望能讓民眾在賞玩櫻花季的同時，也能從其他各個角度體驗日月潭的多元魅力！

2023日月潭櫻花季活動官網 https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/cherryblossoms/

「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團 https://www.facebook.com/sunmoonlaketw

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日月潭 賞櫻 櫻花季

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