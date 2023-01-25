快訊

本土+1萬6329 境外+189 死亡+22 較前一周減少21.4%

澳網／遭「美」女打趴 詹皓晴女雙止步8強

壟斷吧！搶著發財的「大富翁」遊戲，為何不再迷人？

坐擁中央公園綠地 水湳經貿園區房市夯

聯合新聞網／ 記者張瑞傑／台北報導
2023台中燈會首度在水湳中央公園舉辦。圖/本報資料照
2023台中燈會首度在水湳中央公園舉辦。圖/本報資料照

坐擁中央公園、綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等重大建設的水湳近期房價來勢洶洶，目前仍有數筆7-9字頭的交易帶動區域房價竄升。根據實價登錄資料顯示，水湳經貿園區範圍2020年大樓華廈產品平均成交單價為37.2萬，至2021年成長至44.4萬，年漲19.3%，2022年更在不少指標預售案的帶動下躍升至63.2萬元，近三年漲幅達69.9%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，水湳中央公園特區具有大型建設題材，吸引指標建商與置產客持續關注，整體水湳房市預估將呈現量穩價緩漲。

觀察區域推案，與豐邑PARK ONE同屬文商段的總太地產，目前水湳兩大新案「總太兼得」、「總太至境」正緊鑼密鼓籌備中，雙橡園開發也將在「中央公園特區」推出該區最大基地新案，基地面積逾4117坪，依過往的規劃設計，推估將連續三案採用更耐震的「鋼骨結構」成為業界首見，並以大車道單進單出、前後場分流的服務動線建置，預計2023年推出。

時代建設新案「時代海德大廈」，建築外觀納入倫敦國際級豪宅「海德公園一號」的設計元素，以跳島大陽台、玻璃及鐵件將翠綠水岸視野極大化，並落實「節氣建築」概念，產品規劃38-46坪、3-4房。後續「中央公園特區」包括寶輝、由鉅等指標建商也皆有購地庫存，預估今年將陸續進行推案。

水湳經貿園區中央公園是台中的城市之肺。圖/本報資料照
水湳經貿園區中央公園是台中的城市之肺。圖/本報資料照

台中城市之肺中央公園 民眾踏青新去處

中央公園面積約67.34公頃因應結合水湳經貿園區，擁有臺中之肺的盛名，是一個超大的活動公園，園區結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，有獨步全球的十二感官互動設施結合於園區之中進行運用，使得園區與一般性的公園有著極大不同的差異性。

2023台中燈會首度在水湳中央公園舉辦，主燈是跳躍中的兔子「幸福台中Happy兔」，除了主燈區與六大燈區外，活動期間還有歌手演唱、魔術等表演，以及限量「HAPPY兔」小提燈可領取。

公園 燈會 電影 倫敦 跳島

相關新聞

「紫南宮」一日遊懶人包！摸完金雞還能去哪裡玩？ 竹山附近景點一次收藏

udn走跳旅遊／YUKI 每次放假很多朋友都跑到竹山紫南宮拜拜，大家都會問紫南宮附近景點、紫南宮附近美食有哪些？這篇乾脆把紫南客附近好玩的地方整理出來，以後大家問我就直接給他們看這篇了!一日

連在地人都愛！盤點8間南投不踩雷，必吃銅板美食清單

台灣不愧為美食天堂，各地都有特色小吃，使得找在地美食也成為每一次出遊，最令人期待的事情之一。而一直以來，都以樸實的農家風情和豐富的物產吸引遊客前往的南投，又有哪些在地人都推薦的美食清單呢？今天，跟著ReadyGo的腳步，一起走訪那些在地人也愛，以及網友狂推的南投必吃小吃。

水湳市場60年傳統好滋味！阿蓮米粉湯拓點舊市區新風貌登場

已經傳承60餘年的阿蓮米粉湯從市場發跡，如今已是台中人熟悉的好味道，新一代店面插旗在新時代隔壁，阿蓮米粉湯經過精心裝潢後，用文青的外表包裹著傳統的經典美食，就像有著趣幽默外表卻有古典騎士精神的英國紳士，不論大人小孩都非常適合一嚐 !

巨型彩虹霜淇淋！「66 CHEESECAKE」北海道奶油三明治冰淇淋神好吃，「生日快樂限定版」預約才吃得到

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 彰化景點溪湖美食推薦！到溪湖糖廠旅遊好好玩，除了搭溪湖糖廠小火車之外，一定要去朝聖溪湖糖廠美食最有名的66 cheesecake，門口超大的巨型彩虹霜淇淋超好拍，

新年先走低難度！台中「大坑八號登山步道」途經風動石森林體驗空間 超適合小朋友放電

udn走跳旅遊／強生與小吠 是說強生與小吠好一陣子沒爬山了，不過還是想要簡單爬個簡單的步道強化一下體力，想說就來走看看大坑登山步道裡難度較低的大坑八號登山步道吧！ 導航『大坑八號登山步道』

Youtuber也推薦！ 彰化二林傳承三代「肉圓壽」 外皮酥脆、內餡筍子多越吃越香

udn走跳美食／螞蟻 肉圓壽 | 彰化二林美食，二林菜市場肉圓老店，知名Youtuber千千推薦在地美食，跟朋友臨時起意到二林吃阿源炸粿，沒想到市場裡阿源炸粿休息、三角窗炸粿也休息，所幸肉圓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。