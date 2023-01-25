坐擁中央公園綠地 水湳經貿園區房市夯

坐擁中央公園、綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等重大建設的水湳近期房價來勢洶洶，目前仍有數筆7-9字頭的交易帶動區域房價竄升。根據實價登錄資料顯示，水湳經貿園區範圍2020年大樓華廈產品平均成交單價為37.2萬，至2021年成長至44.4萬，年漲19.3%，2022年更在不少指標預售案的帶動下躍升至63.2萬元，近三年漲幅達69.9%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，水湳中央公園特區具有大型建設題材，吸引指標建商與置產客持續關注，整體水湳房市預估將呈現量穩價緩漲。

觀察區域推案，與豐邑PARK ONE同屬文商段的總太地產，目前水湳兩大新案「總太兼得」、「總太至境」正緊鑼密鼓籌備中，雙橡園開發也將在「中央公園特區」推出該區最大基地新案，基地面積逾4117坪，依過往的規劃設計，推估將連續三案採用更耐震的「鋼骨結構」成為業界首見，並以大車道單進單出、前後場分流的服務動線建置，預計2023年推出。

時代建設新案「時代海德大廈」，建築外觀納入倫敦國際級豪宅「海德公園一號」的設計元素，以跳島大陽台、玻璃及鐵件將翠綠水岸視野極大化，並落實「節氣建築」概念，產品規劃38-46坪、3-4房。後續「中央公園特區」包括寶輝、由鉅等指標建商也皆有購地庫存，預估今年將陸續進行推案。

水湳經貿園區中央公園是台中的城市之肺。圖/本報資料照

台中城市之肺中央公園 民眾踏青新去處

中央公園面積約67.34公頃因應結合水湳經貿園區，擁有臺中之肺的盛名，是一個超大的活動公園，園區結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，有獨步全球的十二感官互動設施結合於園區之中進行運用，使得園區與一般性的公園有著極大不同的差異性。

2023台中燈會首度在水湳中央公園舉辦，主燈是跳躍中的兔子「幸福台中Happy兔」，除了主燈區與六大燈區外，活動期間還有歌手演唱、魔術等表演，以及限量「HAPPY兔」小提燈可領取。