「紫南宮」一日遊懶人包！摸完金雞還能去哪裡玩？ 竹山附近景點一次收藏

每次放假很多朋友都跑到竹山紫南宮拜拜，大家都會問紫南宮附近景點、紫南宮附近美食有哪些？這篇乾脆把紫南客附近好玩的地方整理出來，以後大家問我就直接給他們看這篇了!一日遊這裡挑景點～

竹山紫南宮介紹

竹山紫南宮香火非常鼎盛，紫南宮主神為福德正神、土地婆和石頭公。很多人會來到此借發財金做生意，聽聞非常靈驗，每到過年過節那是真的熱鬧到不行。

紫南宮還有一個最大的亮點就是，造價3880萬的金筍廁所。大家記得走過路過年來放個水，這廁所可是大家都要拍照打卡的廁所呢！

此外，紫南宮金雞得要摸過一輪，保佑乎你大富貴、家和萬事興、娶好某、賺家伙、賺大錢。

地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

開放時間：07:00-21:00

紫南宮交通：

免費接駁車時間：詳細資訊

大眾運輸：

一、搭乘高鐵香客：搭高鐵至台中烏日站⇔徙步至台灣好行公車站⇔至竹山交流道下⇔轉搭紫南宮免費接駁車。

二、搭乘台鐵香客：臺中火車站(神鑑大樓原金莎百貨)(台灣好行公車站)⇔(去程)民興公園/(回程)公館里⇔大慶火車站⇔ 高鐵台中站⇔竹山交流道⇔轉搭紫南宮免費接駁車。

竹山紫南宮附近景點美食

南投樹德半山夢工廠

南投新景點、南投觀光工廠又一家，樹德半山夢工廠。超壯觀的實木生命樹環樹步道，從底層一直延伸到8樓，現場超美拍照效果很棒。

地址：南投縣南投市工業南六路6號

營業時間：10:00-18:00，週二休息

彰化清水岩寺

紫南宮附近景點，可來清水岩寺，也很適合親子同遊，評價很高。這裡面有個清水岩生態展示中心，免門票可以看昆蟲標本。

地址：台灣彰化縣社頭鄉清水岩路1號

營業時間：06:00 – 18:00

清水岩生態展示中心開放時間：8:00-17:00，中午12:00-13:00 休息不開放。

每週一為休館時間，不要撲空了！

竹山百年廟口肉圓

走在南投竹山老街，好幾間超過五十年竹山美食。這家百年廟口肉圓位於媽祖廟前，口感是軟嫩不是Q的，透明的外皮像是水晶餃，內餡則是濃厚的胡椒香，搭配筍絲，增添口感與風味，這樣的古早味肉圓，價格只要銅板價。大家都會搭配上一碗貢丸湯或豆腐湯，喜歡吃口感軟嫩肉圓的朋友們，可以收進口袋名單。

地址：南投縣竹山鎮竹山路79號

營業時間：9:00-19:00（星期四公休）

竹山廟口米糕

南投竹山老街美食還有這一間不能錯過！位於媽祖廟前的百年廟口肉圓吃完之後，就可接著下一家，一樣位於媽祖廟旁的廟口米糕也是竹山必吃美食哦～另外，轉角的大福手工豆花店，以及菜市場那頭的阿秀紅龜粿也不能錯過，這根本是一個完美的竹山老店美食套餐，收藏到三級古蹟連興宮美食清單就沒錯。

地址：南投縣竹山鎮竹山路52號

營業時間：5:00~12:00（星期二、星期三公休）

竹山大福古早味豆花

在竹山老街上，老店美食好多，這家豆花店也是哦！就在我們吃完百年廟口肉圓，和旁邊的廟口米糕之後，一個轉角又是不可不吃的竹山老街五十年老店美食，一碗豆花，一碗紅豆牛奶冰，讓我們暑意全消。爺爺奶奶的傳統古早味冰品，還有滿滿人情味的溫暖笑容，也讓我們吃進幸福的味道！

地址：南投縣竹山鎮竹山路58-7號

營業時間：10:00~21:00

竹山阿秀紅龜粿

清明節掃墓要準備什麼東西？這個問題真的讓很多人都感到緊張，還好來到這家南投竹山老街的必吃美食——五十年老店「阿秀紅龜粿」

已經貼心的幫大家整理好，拜土地公和拜祖先墓塔要準備的東西，手工純糯米製的湯圓、麻糬，還有賣米糕、發糕、紅龜粿。除了清明節前夕很多人買來拜拜之外，平常也很多人是買來自己吃的。

地址：南投縣竹山鎮雲林路50號

營業時間：6:00-12:00

竹山車籠埔斷層保存園區

南投竹山的車籠埔斷層保存園區門票便宜只要50元，多媒體互動設施很多，不但好玩又可以讓孩子學習到許多科學新知，一家大小都來玩也不傷荷包。附近還能安排與蘿西家族-南投稅務出張所、微熱山丘、星月天空、紫南宮一起順遊，行程很豐富。

地址：南投縣竹山鎮集山路二段345號

營業時間：09:00 – 17:00（週一休館）

竹山采棉居寢飾文化舘

很特別的觀光工廠，館內展示難得一見的古董枕及古董床，可以看到棉花長怎樣，還能來做抱枕DIY，是還不錯的紫南宮附近觀光工廠。

地址：南投縣竹山鎮延平一路12號

營業時間：8:30-17:00

位於南投中寮石龍宮的泡麵土地公廟非常旺，據說非常靈驗，平假日都很多人來訪，給土地公請吃泡麵，而且中寮石龍宮還是24小時開放！不但是大家會來拜拜的地方，更成了假日時的全家出遊景點。

很多人都是直接一箱箱泡麵拿來拜拜和還願，來訪的遊客還可以在泡麵櫃，挑選自己想吃的泡麵，吃了土地公請的泡麵，祈求生意旺的冒泡、增添財運。

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號 map

開放時間：24hr

中寮金龍山法華寺

金龍山法華寺位於南投中寮，氣勢磅礡加上金黃閃閃的兩條110米金龍雲梯賞景聖地已經開放，實際造訪真的會被這壯觀的金龍雕像給震撼到。

加上得天獨厚的景色，讓遊客們隨著金龍登梯，就像來到仙境一般，但是其實看似又長又高的雲梯，實際走起來是挺平緩而且不會很費力～大人小孩都可輕鬆登頂！

地址：南投縣中寮鄉永樂路106號

開放時間：08:00~17:00

集集車站

來到集集，大家都會到集集火車站這邊走一走，集集火車站是由檜木建造，而且可以說是集集這邊的必打卡地標，除了可以拍照打卡之外，假日時週邊會賣一些小吃喲~

地址：南投縣集集鎮民生路75號

開放時間：08:00~17:00

集集十三目仔窯

南投集集免費景點「十三目仔窯」，舊式目仔窯繽紛變身成為南投免門票觀光景點，免收門票好大心，還設置了沙坑、溜滑梯等親子遊憩設施，是南投旅遊好去處。這裡面有左手香故事館、彩虹階梯步道、動物座椅，小朋友們還能坐在十三目仔窯的車站旁看著火車呼嘯而過！大驚喜耶～奇妙的是，園區內供奉財神、月老、虎爺、四面佛，不論是求姻緣或想招財都可哦～

地址：南投縣集集鎮山腳巷

營業時間：平日10:00-18:00，假日09:00-17:00

集集特有生物研究保育中心

之前就聽聞南投集集景點「特有生物研究保育中心」很適合親子造訪，這回自己來玩真的覺得值回票價！以本土動植物為主題的生態館互動好多，好逛又好玩！而且門票好便宜可以逛很久，全票只要60元就可以三層樓隨你逛，每逢週二學生還免費入館，室內環境也很乾淨舒服，不受天氣影響，夏天冬天都適合來玩～

地址：南投縣集集鎮民生東路1號

票價：全票 $60／每週二學生免費入館（免費入館資格請看官網資訊）

營業時間：週二~ 週日 9:00~16:30（16:00 停止入館）（週一休館）

每年6月1〜10日及12月1〜10日定期休館，進行全館軟硬體維修

集集jijibanana集元果觀光工廠

南投集集jijibanana集元果觀光工廠是集集蠻受歡迎的親子景點×觀光工廠，這是一個關於香蕉與松鼠的可愛故事館。館內超用心的大型佈景與立體公仔們讓人拍照拍不停，室內大球池與戶外溜滑梯與沙坑也讓小朋友們充份放電嗨翻天，入館免門票期間，真是讓人覺得好大心。

地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號

營業時間：09:00~17:30（週三休館）

水里車埕車站鐵道園區

南投車埕一日遊，包含車埕鐵道園區、車埕老街、木業展示館、池畔美景下午茶、林班道木作DIY，一站玩透透，在找紫南宮附近景點美食可參考。從紫南宮開車過來大約30分鐘車程，車埕火車站有美景可以欣賞，還能享用特別的木桶飯、池畔下午茶、車埕老街小吃美食，以及體驗親子手作DIY、紙箱做的小火車，下午時在車埕鐵道上走走玩耍也是相當愜意的親子活動。

地址：南投縣水里鄉民權巷2號

開放時間：08:00~18:00

水里蛇窯陶藝文化園區

南投水里景點推薦，當然不能少了水里蛇窯，以前小孩沒來過，這回趁著南投旅遊，我們就一起來走走，一起逛逛臺灣最古老百年柴燒窯，沒想到園區裡充滿日本風景觀超好拍~還能玩親子陶藝DIY。

地址：南投縣水里鄉水信路一段512巷21號

營業時間：8:30～17:30（週三公休）

南投微熱山丘

『微熱山丘』大家都不陌生，來到南投市的三合院門市，還能逛復古三合院、免費品嚐台灣伴手禮鳳梨酥，搭配一杯熱茶，享受反璞歸真好滋味。假日時，園區後方的景觀台還會有小農市集，許多特色農產品都在這裡展售哦！不但好逛又好買！

地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）

電話：049-2292767

營業時間：10:00~18:00

南投台灣麻糬主題館

南投觀光工廠還能逛逛台灣麻糬主題館，免門票可以試吃伴手禮，如果有時間的話，還能報名親子DIY活動。

地址：南投縣南投市自強三路3號

電話：049-2261123

營業時間：週一~週五 09:00~17:00（六日到18:00）

名間茶二指故事館

茶二指故事館園區的規劃更加完善，環境也更美了！茶園裡的巨型茶壺和巨型珍珠奶茶是必拍場景，加上浪漫又維美的茶園當背景，照片效果一百分！

而且這裡也超適合帶小孩來訪，規劃有茶文化展示館、親子白沙池、茶園拍照區、兒童戲水區、DIY教室、昭十二拉麵館、特色伴手禮區等，吃喝玩樂通通有～放假就來茶園觀光工廠裡感受悠閒聽歌與喝茶的樂趣吧！

地址：南投縣名間鄉埔中巷32之1號

電話：04 9258 3126

營業時間：8:30~17:30

紫南宮附近景點還有哪裡？

紫南宮附近景點，還有九九峰動物樂園、妖怪創界(糖狗村)、百果山探索樂園、遊山茶訪茶文化館、藏傘閣觀光園區、海盜村、竹山文化園區、茶二指故事館 。

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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