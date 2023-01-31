每一口都用心！彰化市職人日料「佐樂和食」秋田A5和牛蒲葉燒復刻道地美味

【佐樂和食】店面位在彰化市區主幹道金馬路的一處轉角，鄰近彰泰國中、彰北運動中心，可見偌大的店面與用心裝置的綠意造景，搭配白底黑字的日風招牌，走在石道上更多了份典雅與恬靜感。

▲店面外有停車位，側邊也都有機車停放區。

▲內用空間寬敞舒適。

【佐樂和食】的菜單品項相當豐富，除了生魚丼、刺身、握壽司等生食料理外，也有提供定食、燒烤、炸物、多款冷菜與湯品等，而內行人才懂點的菜單寫於後方的黑板上，皆為當日限定漁獲，也有老闆新出的特色料理，讓每一次入店用餐都有滿滿的驚喜與新風味。

▲【佐樂和食】菜單

▲每日限定菜單會寫於黑板上。

秋田A5和牛蒲葉燒

喜愛周遊日本的老闆，將日本飛驒高山道地家常味融入菜色裡頭，以浦葉盛裝來自秋田的A5和牛，放上蔬菜、菇類與自製的味噌，在炙燒時浦葉融入食材的特殊香氣著實逼人，而A5等級的和牛口感更是不在話下，其中的味噌更是溫潤了整體的甜鹹風味，是來到【佐樂和食】才有的專屬限定料理。

▲秋田A5和牛的油花分布相當迷人。

磯煮南非活鮑魚

嚴選新鮮食材入菜的老闆，將這道來自南非的活鮑魚以日式磯煮方式烹調，利用昆布、蔬菜與柴魚醬油熬煮的濃郁湯頭慢火細炆、裹住鮑魚，讓入口的鮑魚能保有鮮嫩彈牙的口感，尤其咀嚼間沁出的自然甘甜，令人回味再三。

胡麻海鮮豆腐

此道也是店內的新菜色，看似簡單的外表卻有多層次的功夫與美味，老闆將豆腐、干貝、蝦子等海鮮沾上日本葛粉包裹炸製，再於碗中加入自製的醬汁，放上海苔絲、鮭魚卵、鮮蔥點綴。





用湯匙挖一口，可感受脆口的外皮、鮮嫩的豆腐與海鮮融合的滋味，拌著醬汁一起搭配格外清爽、層次感十足，與一般吃到的酥炸豆腐相當不同。

干貝松露蒸蛋

此道是自開店以來人氣不敗的料理之一，老闆將雞骨所熬製的高湯作為基底，以高湯取代水，讓入口的蒸蛋不只有蛋香氣，在咀嚼中更可感受自然甘甜的韻味，而上頭的大號干貝搭著松露醬一起鮮味滿滿，成為許多饕客來店必點的菜色之一。

蟹肉里芋蒸蛋

除了「干貝松露蒸蛋」外，近期又推出了新品「蟹肉里芋蒸蛋」，一樣以雞高湯和雞蛋調配出最佳的比例與口感，同時加入蒸熟後搗成泥的芋頭，挖一口即可感受芋泥的香氣於口腔中縈繞，而尾韻的甘甜與蛋香氣一樣相當迷人，搭著上頭點綴的蟹肉和山葵也能增添風味層次，芋頭控的朋友千萬別錯過這道囉。

六年前的【佐樂和食】從一間小店面開始起步，老闆夫妻倆靠著對日本料理的熱愛，不只將熱情融入菜單裡，也與時俱進，將四處遊歷所嚐到的特色美食加入新菜色中。除了嚴選新鮮食材、講究美味與盤飾外，老闆更希望走進店內的顧客都能有彷彿回到家的溫暖，感受用心製作的食物，品嚐以職人態度所調味出的每一口幸福滋味。在溫暖的問候與對談下，留下專屬【佐樂和食】的美好記憶與味蕾饗宴。

▲坐於吧台可聽見老闆的分享、介紹。

佐樂和食

店家地址：彰化縣彰化市建國北路238號

店家電話：047282688

營業時間：11:30–14:00；17:30–20:00(週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3IH9UUe





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