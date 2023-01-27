鍋控必收！台中三間必吃火鍋店「日本京都水菜」無限吃 燒酒雞、剝皮辣椒雞、烏骨雞任你選

火鍋已經成為大家每週都會吃上一次的選擇，不只冬天就連夏天也常見火鍋店大排長龍，而大家對火鍋愛不釋手的原因，不外乎是自己動手煮的過程，看的見食物的原形，也能挑選自己愛吃的食物，整體更加均衡營養，今天ReadyGo整理了三間必吃台中火鍋店，台中除了是燒肉的戰場，火鍋店也是競爭激烈，這些火鍋到底哪裡特別就讓我來告訴你！

台中火鍋店推薦

台中上澄鍋物

蔬菜魔人來這裡

隱藏在舊城區裡的「上澄鍋物」將火鍋層級再升級，顛覆你對火鍋的刻板印象，一般都是主推肉品、海鮮，這裡主打31種「野菜放題」，想吃多少菜盤任你拿，對素食者來說更是友善，而且還不是普通的菜色喔，龍鬚菜、佛手瓜、皇宮菜及「日本京都水菜」都是市面上很少見的菜種，主打小農直送，難怪可以抓住許多饕客的心。

圖 / 上澄鍋物

然而火鍋的精髓，還是在於湯底的變化，上澄鍋物重新開幕後推出了「素食者可食」的剝皮辣椒雞湯，清甜的湯底帶點辛氣，越吃越開胃！主食部分則是提供營養的五穀米和烏龍涼麵，非常推薦Prime厚切雪藏牛配上剝皮辣椒雞湯，幾秒鐘的川燙帶出牛肉的鮮甜和湯底的香氣，忍不住一片接一片涮下去！

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

不食肉者別擔心，這裡的海鮮一樣很厲害，如果點「鮮片鱸魚」店家是直接端出一整尾鱸魚，每塊都細心地處理，一片片下鍋煮後的鮮味，就像現撈一樣美味。飽餐一頓後怎能忘了甜點呢？店內提供兩種甜點，水果冰淇淋和紫米紅豆湯，特別推薦水果冰淇淋，使用天然的水果製作，加上優格讓口感更加綿密，想不到火鍋也能吃得這麼健康。

圖 / ReadyGo

地址：台中市中區自由路二段94號(日曜天地二樓)

電話：04-2223-7013

營業時間：平日12:00-14:30、18:00-21:30、假日11:30-15:00、17:00-21:30

尚石苑石頭火鍋

石頭火鍋嚐鮮者

有著沙鹿區火鍋霸主的尚石苑石頭火鍋終於強勢回歸，重新開幕啦！這次回歸將菜盤改為自助吧，想吃多少自己拿，還推出多樣點心類餐點，「咔嗞炸雲朵」「花枝蝦油條」創意料理每一樣都很美味，最著名的石頭火鍋必點烏骨雞湯底，爆炒的香氣光聞就口水直流，冷冷的冬天就該喝上一碗暖暖的湯，台中海線的朋友可千萬別錯過！

圖 / FB 尚石苑石頭火鍋

圖 / FB 尚石苑石頭火鍋

地址：台中市沙鹿區日新街88號

電話：04-2665-5158

營業時間：11:00-22:00

湯棧

微醺又不想太醉首選

如果要台中的朋友，只能推薦一間火鍋，湯棧絕對是最多人推間的名單之一，由輕井澤所創立的新品牌，已成為時下年輕人到台中吃火鍋的第一首選，濃厚的日系外觀，有種進到神隱少女世界的既視感，讓吃鍋充滿更多樂趣。愛喝酒的朋友怎能錯過湯棧？著名的燒酒雞火鍋湯底，由小火慢慢熬煮出的香甜，光用聞的就醉啦！下次來台中請一定要納入口袋名單。

圖 / IG @mrs.lin_

圖 / IG @mrs.lin_

公益店

地址：台中市南屯區公益路二段248號

電話：04-2258-0617

營業時間：11:00~2:00

中清店

地址：台中市北屯區中清路二段1037號

電話：04-2425-0822

營業時間：11:00~2:00

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