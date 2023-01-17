咖哩控先收藏！台中「別嗆大叔」 勤美誠品綠園道旁，懷舊唱片行裡的美味咖哩飯

咖哩控先收藏起來！台中西區的老舊市場「模範市場」裡面藏著一家小有名氣的「別嗆大叔」咖哩飯，用ＣＤ唱片老物打造出復古有趣的用餐環境，像是置身在唱片行裡面吃咖哩飯，不只吃美味也超好拍。尤其超人氣的「晚安台灣 雞咖哩」 用華麗的裙擺蛋包飯跟日式唐揚雞搭配，是招牌必點。喜歡重口味的話就點「愛我別走 牛咖哩」風味濃郁，是白飯殺手。

別嗆大叔 位置和環境

「別嗆大叔」店名無理頭的讓我印象深刻。店家位置很隱密，在勤美誠品綠園道旁邊巷弄的模範市場，這裡聚集多家人氣小吃店，像是米其林必比登推薦的「好菜」也是在這區。以咖哩飯為主打的別嗆大叔，深受許多網友喜愛，尤其年輕人，對於傳統市場內的文青風咖哩飯這種突兀的組合，就是他們的菜。

復古的電視機、卡帶遊戲機、整排成列的CD唱片⋯⋯隨性的成為用餐空間的佈置物，這些是6.7年級生經歷過的年代產物，對我來說，眼前的老物特別有感。據說老闆以前開過玫瑰唱片行，在CD退流行後這些庫存的老舊唱片就成了有趣的佈置。早知道把我以前買過的CD們收集起來，也可以擺滿一面牆了。

別嗆大叔 唱片盒菜單

把唱片盒變成創意菜單，讓人印象深刻！從環境打造到充滿獨特有趣的菜單設計，可以感受到老闆的用心程度，雖然不想承認我的年紀，但眼前這些東西好親切啊，就是我學生年代的收集品啊。餐點很簡單，用歌曲命名的七種咖哩飯、拌飯，想吃豪華就點咖哩飯，想簡單吃就點拌飯。

別嗆大叔是半開放式的用餐空間，座位大約15個座位，只營業晚餐跟宵夜時段。我來的這天飄著小雨，外面氣溫大約20度左右，大家都跑去吃火鍋了，難得不用排隊等候，順利的就入座了。

晚安台灣 雞咖哩 NT$220

在來之前就在IG上面滑到這個餐點，用華麗的旋轉裙擺蛋包飯搭配金黃酥脆的唐揚雞，還有濃郁的咖哩醬，立馬收入口袋名單。一坐下來馬上就指定要點這個，果然上桌後讓我讚嘆不已，實在有夠美。唐揚雞炸到剛好的酥脆，裡頭雞肉還保有肉汁，外酥內軟嫩。一口咖哩醬、滑蛋、白飯，一口炸雞，實在過癮，對女生來說這樣的份量很剛好，吃不飽的話還能免費加一次白飯。

愛我別走 牛咖哩 NT$250

愛吃牛肉的漢斯先生也立馬點了牛咖哩，覆蓋上一顆半熟太陽蛋，很吸睛。燉牛肉的口感很軟嫩，但味道我覺得普通，咖哩醬微辣很配飯。跟雞咖哩相比是比較濃厚重口味的咖哩。

額外加點了紅茶解渴，竟然是知名的日月潭喝喝茶紅茶耶！老闆很有品味（笑），無糖紅玉跟咖哩飯好搭。享受完今晚的咖哩飯晚餐實在滿足！

別嗆大叔

地址：台中市西區模範市場一巷10號

電話：04 2301 1625

營業時間：17:30-22:30

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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