跟著微笑！台中銅板價古早味小吃好療癒，必點「可愛微笑月見豬油飯」

沙鹿小吃推薦

之前到沙鹿是陪霸子哥拍一家特色雪花冰店，這次則是來沙鹿的法奇甜點拿預定的可麗露禮盒，霸子哥提議可以在沙鹿吃個午餐，於是我們選了這家有可愛笑臉的月見豬油飯，之前就看過不少人介紹過，想說好久沒吃豬油拌飯，來回味一下也不錯。

沙鹿拉仔麵月見豬油飯在沙鹿區文昌街51號，離沙鹿車站不遠，門口是紅磚外觀，店內走的是復古風格，擺上國小課桌椅，坐在課桌椅用餐非常有趣。

沙鹿拉仔麵月見豬油飯菜單

看價格都是很便宜的銅板價，除了招牌拉仔麵跟豬油飯，另外還有便當系列，虱目魚肚飯居然只要110，現在虱目魚價格很高捏，另外還有湯品跟滷味小菜，飲料的價格也很平實，沒有坐地起價。

牆面的公布欄有標上不添加味精，還有一個大張的菜單，另外也有跟吳柏毅、熊貓外送配合。

我們是平日用餐，其實中午已經不少人在內用，每張桌子上方還有寫上班級，我跟霸子哥還開玩笑說要坐資優班。

點單後，開始做我們的月見豬油飯。

另外滷味跟盤子裡的虱目魚肚看起來好好吃的樣子。

白菜滷 35。他們的白菜滷是很清湯的那種，吃起來清爽帶著蝦米的鮮味，口味不會很鹹還挺清爽的。

滷味拼盤 60。豆干、豆腐、豆輪、海帶、滷蛋，組合還挺豐富的，味道我覺得就一般般，但是銅板價格吃這樣一盤很可以。

菜頭湯 15、貢丸豆腐湯 30。湯很清甜，還撒上芹菜珠，我喜歡芹菜的香氣。

月見豬油飯（小） 45。我們倆都想吃月見飯，也不太敢點太多，下午還要去吃甜點，說道豬油拌飯還是小時候我嬸嬸弄給我吃的，印象裡很香，這裡的豬油拌飯加上一顆蛋黃，蛋黃還畫上可愛的笑臉，一上桌就讓人心情跟著愉快。

可愛的蛋黃讓我捨不得戳破。旁邊看起來很像肥肉的其實是炸豬油會產生的「豬油泡」，撈起來冷卻後會有相當酥脆的口感，除了吃起來很香，以前人還會撒上鹽巴，就是簡單的小菜。

戳破蛋黃後蛋黃液也跟著流出來，醬油、蛋黃、白飯、豬油泡一起攪拌，吃起來就是古早味的口味，蛋黃很濃郁，豬油泡脆脆的口感很讚，記得加上辣椒醬更夠味。

充滿古早味的月見豬油拌飯，只要少少的銅板價就能吃到，這家店整體價格都走銅板路線，吃起來口味也可以，難怪不少人喜歡，有著笑臉的月見豬油拌飯推薦必點喔。

沙鹿拉仔麵月見豬油飯

營業時間：11:00~19:30

電話：04-2662-6553

地址：台中市沙鹿區文昌街51號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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