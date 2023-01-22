巨型彩虹霜淇淋！「66 CHEESECAKE」北海道奶油三明治冰淇淋神好吃，「生日快樂限定版」預約才吃得到

彰化景點溪湖美食推薦！到溪湖糖廠旅遊好好玩，除了搭溪湖糖廠小火車之外，一定要去朝聖溪湖糖廠美食最有名的66 cheesecake，門口超大的巨型彩虹霜淇淋超好拍，簡直是1秒飛到北海道！超人氣奶油三明治冰淇淋，手工乳酪餅乾夾著厚厚北海道十勝鮮奶油乾酪，細緻滑順味道超濃郁神好吃！還有北海道十勝雪餅及18道工法製成北海道焦糖奶油夾心餅乾也很正點，這次66Cheesecake幾款新品都讓人喜歡，每次去都不會失望。

66 Cheesecake在哪裡？

溪湖糖廠美食66 Cheesecake就在溪湖糖廠4個大字的正後方，開車的朋友導航溪湖糖廠，到達後兩側有免費停車場，交通很便利。我們先到糖廠搭小火車，結束再到66Cheesecake吃霜淇淋、外帶伴手禮，這樣吃喝玩樂剛剛好。

溪湖糖廠小火車

溪湖糖廠小火車假日很多人搭乘，記得先去買票再逛其他地方，不然等到要搭乘時通常車票已經賣光。搭小火車相當有趣，站長都會介紹沿路自然景觀，是趟很棒的火車生態之旅。

搭完小火車再去參觀火車博物館，這裡有好多退役火車頭，非常有紀念性，帶小孩來參觀了解火車歷史，跟火車拍照非常不錯。

66 Cheesecake環境

到溪湖糖廠旅遊一定要到66cheesecake朝聖才不枉此行，我們每次到溪湖糖廠一定會來外帶伴手禮，今天也不例外。

66 Cheesecake巨型彩虹霜淇淋目標很明顯，每個遊客都會跟他拍照打卡，真的是一秒飛到北海道啊～

走進大門，正中間是點餐區以及結帳區，上頭及旁邊有兩排價目表，商品種類很多，還有多種組合優惠價。

旁邊有一長排的伴手禮展示區，也是打卡牆。超吸睛的可愛冰淇淋甜筒椅，還有放大版的北海道十勝牛奶，都是必拍打卡點。66 Cheesecake所有產品都是用日本麵粉加上北海道十勝四葉鮮乳、法國AOP產區認證奶油製作，濃郁香甜吃過就讓人愛上。

66 Cheesecake推薦必買

北海道彩虹霜淇淋 260元

到66 Cheesecake一定要來一支北海道彩虹霜淇淋，6種口味層層堆疊顏色好繽紛，跟門口的巨型霜淇淋拍合照，是每個人必備的動作，這裡也是IG上熱門打卡點。

現場好多人買北海道彩虹霜淇淋，好吃又好拍。一支260元好像不便宜，但是吃過就知道很厲害，北海道鮮乳霜淇淋的美味真的好好吃。

北海道彩虹霜淇淋一共有6層，由下到上依序是金鑽竹炭香草、北海道濃厚牛奶、奇異果、海藻、藍莓、紅心芭樂。每一層都是天然食材加上北海道十勝鮮乳製作，完全沒有添加，所以很快融化，拍照一定要動作快。

吃完北海道彩虹霜淇淋，我們到另一館挑選伴手禮，這次來看到好多新品都好好吃。

原本的招牌北海道輕乳酪蛋糕、北海道十勝牧場手工特濃牛奶餅乾、萌熊重乳酪蛋糕之外，還有奶油三明治冰淇淋、焦糖奶油夾心餅乾及最新推出的北海道十勝雪餅。

光是奶油三明治冰淇淋的口味就多達30種，真的會有選擇障礙啊。

三明治內餡每一種口味都很特別，堆疊一起繽紛色彩好吸睛。

這裡的伴手禮種類多又好吃，經常推陳新，每次來都有驚喜。沒空到現場購買，也有網路宅配，動動手指就能在家享受美食很方便。

66 Cheesecake伴手禮

北海道十勝雪餅 12入320元

製作原料通通來自日本北海道，充滿空氣感像雲朵般酥鬆好吃的雪餅，滿滿的北海道十勝鮮奶香氣在嘴裡久久不散，搭配咖啡或是茶飲好享受啊。

北海道焦糖奶油夾心餅乾 單口味5入320元/綜合口味12入700元

一共有4種口味，餅乾由鑄鐵工匠獨特訂製，夾在鑄鐵板模中熱壓成型，再經過烘烤逼出多餘油脂，18道工法製成的餅乾酥脆又帶有北海道鮮乳奶香，非常精緻漂亮又好吃，送禮很有面子。

北海道焦糖奶油經典原味夾心餅乾

焦糖內餡香甜濃郁但不會黏牙，與酥脆奶香餅乾融合，一咬爆漿真是過癮。

濃厚黑巧夾心風味餅乾

這款餅乾用兩種可可粉製作，味道非常濃郁。焦糖奶油巧克力內餡甜中帶點微苦，是款大人風味夾心餅乾。

京都宇治抹茶夾心餅乾

宇治抹茶餅乾加上抹茶奶油焦糖內餡，多層次的抹茶韻味真的讓人喜歡，抹茶控一定要試試。

福岡草莓奶油夾心餅乾

酥脆餅皮就帶有草莓香氣，內餡還看的到福岡草莓果肉，草莓香甜滋味在嘴裡散開，加上濃濃奶香真是好幸福啊～四種口味都各有特色，很推薦直接買綜合口味12入。

奶油三明治冰淇淋 5入禮盒550元（可任選口味）

口味多達30種，我看他們官網上有各種口味剖面照片，實在是太誘人了，好想每一款都買回家，哈哈～

現場買可以買單顆，禮盒裝則是一盒5入裝，口味可以任選。

看起來像冰淇淋，但其實內餡是北海道十勝鮮奶油乾酪，不會融化。冰冷凍回溫一下再吃，真的有冰淇淋般絕妙口感超好吃！！

手工餅乾夾著2公分厚北海道十勝鮮奶油乾酪，濃度高達33.8%的酪乳高乳脂肪，一入口就能感受到北海道鮮乳濃郁鮮香的美味，接著是入口即化的奶油乾酪，超級華麗組合一吃就愛上～～

有到現場的朋友，可以先單買一顆吃吃看，再挑選5種口味禮盒帶回家，真的超級好吃！一顆個人獨享剛剛好，好滿足啊～沒空到現場，也可以直接到官網挑選口味直接宅配到家。

Cream sandies生日快樂限定版 10入綜合口味1200元附可愛生日蠟燭（須提前3週預定）

生日快樂限定版的餅乾圖案有可愛的笑臉，還有HappyBirthday字樣，插上蠟燭慶祝生日，來點不一樣的生日蛋糕很不錯唷～

誰說慶生一定要吃傳統蛋糕！？試試北海道鮮奶油乾酪超濃郁的極致美味，來個不一樣的生日饗宴吧～

一次吃到餅乾、蛋糕、冰淇淋三種口感，一盒10入綜合口味一次大滿足。看看官網上的各種口味，真的每一款都好誘人!生日派對訂10入或20入大家一起分享，一人一個Cream sandies奶油三明治冰淇淋，不必分切蛋糕好方便！

超好吃的北海道奶油三明治冰淇淋生日快樂限定版一推出就大獲好評，網路訂單已經排很滿，強烈建議至少提前3週預定比較保險喔。

66 Cheesecake整體心得

到溪湖糖廠旅遊免費停車交通好方便，搭小火車再逛火車博物館大人小孩都喜歡。每次到溪湖糖廠必買就是66 cheesecake彩虹霜淇淋，還有伴手禮選項也是超多，這次去最讓我們驚豔的就是北海道奶油三明治冰淇淋。手工餅乾夾著厚厚的北海道十勝鮮奶油乾酪，真的是超濃郁無敵好吃!還有生日快樂限定版超搶手，慶生派對一人一顆大家都吃的開心，網路訂單很滿記得提前3週預訂喔～66cheesecake的伴手禮種類多又好吃，到溪湖糖廠走一走，吃彩虹霜淇淋再帶伴手禮回家安排一日遊剛剛好。

66 cheesecake

官網：66 cheesecake官網

粉絲團：66 cheesecake粉絲團

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號

電話：04-8851220

營業時間：周一至周日 10:30~18:30

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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