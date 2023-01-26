小孩也能放心吃！台中東區純天然手作下午茶甜點 最推「迷你塔、奶酪」

【小語甘食所】以寶貝女兒為雛形，身為女兒痴的老爸，只為了女兒小語ㄧ句：「我要吃 ! 」而經營了這樣一間小巧可愛、每天限量手作的甜點店。老闆堅持手作每樣甜點，並研發出多種口味，不論是迷你塔、奶酪都具高人氣，也是許多爸爸媽媽敢放心給孩子們享用的點心。

▲【小語甘食所】位於台中東區，熱鬧的自由路四段與東英路交叉路口，明亮顯眼的店面掛上大大的招牌，非常好找。

▲簡單輕鬆的裝潢，穿插幾張小桌子，午後來這邊坐坐再適合不過了。

迷你塔

人氣商品之一的迷你塔採用純手工塔皮，使用最單純的材料：糖、蛋、日本奶油、日本水晶麵粉，用最傳統的方式製作。加上自製低甜度蛋液，且使用天然香草籽而非香草精，希望客人吃到最天然的味道，有多種口味可以選擇。





黑金巧克力

使用純黑巧克力舖底，表面水滴巧克力裝飾，百搭的巧克力是最經典的口味，深受大家喜愛。

鹹蛋黃Q心

使用Q彈麻糬再包上鹹蛋黃製作，甜鹹甜鹹，鹹味塔別有一番風味，這款帶有麻糬的Q彈嚼勁，下午茶一定要來一個。

檸檬塔

檸檬餡使用整顆檸檬、糖、蛋、日本奶油熬煮而成，酸甜平衡且不膩。

流芯金沙

使用蛋黃加奶製品調配而成流心餡與酥脆外皮相得益彰，豐富的口感不免讓人一吃就愛上。

▲看看汩汩流出的流芯內餡，想嘗試特殊口味的人絕對別錯過。

另外，奶酪也是人氣商品，要買要快！【小語甘食所】的奶酪使用鮮奶、不加一滴水熬煮而成，不同於常見的紮實Q彈質地，而是像燉奶般軟綿、滑順，非常特別，值得一試。而巧克力奶酪則是使用進口純可可及黑巧克力，香醇可口。





巧克力奶酪

芒果奶酪

使用新鮮芒果製成，夏天風情不請自來，是喜愛酸甜滋味的你不能錯過的口味。

芝麻奶酪

使用純芝麻研磨成粉製作，每一口都能聞到芝麻香。

花生奶酪

採用純花生研磨成粉製作，保留最初的花生香，是別的地方沒有的特殊口味！

抹茶奶酪

使用靜岡縣抹茶粉，抹味十足不會澀，加上紅豆的經典組合不容錯過 !

除了甜點，【小語甘食所】也有小語最愛奶的調奶系列，食材堅持選用在地農產，主然天然、健康調奶飲品，剛好與甜點組成最完美的下午茶 !





相思豆調奶

選用屏東地區紅豆以獨家技術熬煮，完整封存紅豆香氣，並煮出紅豆鬆綿囗感，搭配濃郁牛奶，是不敗的絕妙搭配。

金瓜調奶

選用來自花蓮的東昇南瓜，含有豐富營養及膳食纖維，是享瘦的好食材。

南瓜甜味香氣十足，與鮮奶融合得非常剛好，來店必喝的養生飲品，首推這款給大家。

芋見調奶

嚴選新鮮大田芋頭蒸煮，口感綿密、風味香醇濃郁，是芋頭控最愛的芋頭鮮奶，熱愛芋頭的人怎麼錯過！

【小語甘食所】

店家地址 : 台中市東區東英路５３６號

店家電話 : 0422125689

營業時間 : 早上10:00~晚上8:00(周日公休)

停車資訊 : 路邊停車、附近有公有停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3UeTSDa





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