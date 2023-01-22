水湳市場60年傳統好滋味！阿蓮米粉湯拓點舊市區新風貌登場

從水湳市場發跡的阿蓮米粉湯，原店（阿蓮麵店）於民國50年左右開始營業，目前已經傳承到第三代，在水湳市場持續營業中！而為了讓舊市區附近以及往返台中的旅人，能更輕鬆吃到自家的古早味，阿蓮米粉湯第三代於2019年在台中火車站附近開設一處新店面，改善了原本老舊店面的擁擠，以日式風格的嶄新樣貌登場，現在來店用餐，能更輕鬆舒服的在店裡聽著柔和的旋律、享用台灣經典小吃。

▲阿蓮米粉湯店面坐落於東區大勇街上，附近就是人來人往的台中火車站及新時代購物中心，巷弄一走進來就會看到店面，頗有鬧中取靜的感覺。

鮮蚵湯麵

店家可說是使出了渾身解數在做這碗麵，不但可以選擇想要的配菜類，還能選擇不同的麵條，多種口感及豐富配料是來店必吃的經典品項之一。

阿蓮米粉湯堅持選用最新鮮的蚵仔，保證每一顆鮮蚵都新鮮又大顆，每一口都充滿大海鮮甜滋味。而吸飽湯汁的米粉鹹香十足，搭配蛋汁一同下肚更是超級滿足 !

滷肉飯

提到台灣小吃，滷肉飯絕對榜上有名，這裡的滷肉飯滷肉是以1比3的比例搭配瘦肉肥肉，肥瘦適中，口感剛剛好。在配菜也下了滿滿功夫，傳統的滷肉飯，搭配炒得鹹香的酸菜，和富有口感的油花生，不僅解膩又讓整碗飯的口感提升了一個層次。

滷豆腐

滷豆腐使用店家特製的滷汁滷製而成，是只有在這裡才能吃到的獨特味道。不僅口感絲滑軟嫩，色澤飽滿，且滷得味道剛剛好，既入味又不死鹹。

綜合拼盤

綜合拼盤將路邊攤常見的粉腸、隔間肉、大腸、小腸等切在一盤，淋上店家特製蒜醬，再搭著薑絲酸菜一起入口，不但去了腥味，還增加了不少口感。

不管是吃米粉湯還是滷肉飯，點個綜合滷菜是台灣人點餐必不可少的吃飯步驟呢！

60年老店在經過時間洗禮後，再尋一處交通便捷的地方重新裝潢，不變的仍然是大家從小吃到大的熟悉好味道。每當回憶起小時候的種種，或是單純想要享受一碗好吃的米粉湯，這裡永遠都為每位走進店裡的顧客提供最完美的餐點，下次肚子餓時，不妨來這一歇，吃飽又暖心。





【阿蓮米粉湯】

店家地址 : 台中市東區大勇街14號1樓

店家電話 : 0937472434

營業時間 : 早上11:00~下午2:00；晚上5:00~晚上9:00(星期三公休)

停車資訊 : 路邊停車、附近有公有停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3ioiHPS





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