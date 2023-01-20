Youtuber也推薦！ 彰化二林傳承三代「肉圓壽」 外皮酥脆、內餡筍子多越吃越香

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螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻

肉圓壽 | 彰化二林美食，二林菜市場肉圓老店，知名Youtuber千千推薦在地美食，跟朋友臨時起意到二林吃阿源炸粿，沒想到市場裡阿源炸粿休息、三角窗炸粿也休息，所幸肉圓壽有營業，不然這趟就撲空了！肉圓壽從民國48年創立至今，是當地超人氣小吃店。

二林菜市場肉圓

肉圓壽位於二林的菜市場內，可說是當地一家指標性小吃，無論是在地人或者外出回家的遊子，總會懷念這味獨特的脆皮肉圓滋味，至今已經營業超過50年，無論平日、假日生意都超好。

中午用餐的時段，已經不少人在排隊等待，因為內用的位置不多，內用跟外帶都要排隊，請耐心排隊等候。

二林肉圓壽菜單

肉圓 50（一粒）

豬血湯 20

貢丸湯 20

菜頭湯 20

超過50年歷史的肉圓攤，每一顆都炸的金黃脆皮，特色在於先蒸過後再油炸，裡頭包著滿滿爽脆筍角及豬肉塊。

炸的金黃脆皮的肉圓，剪過後再淋上特調米漿跟醬汁，店家還會貼心詢問要不要香菜，不吃香菜的人記得先提早告知。

油鍋裡肉圓炸的劈哩啪啦，肉圓撈起後還需要瀝油等待一下。

一顆50元的脆皮口感肉圓，其實不會很貴，因為一顆的個頭不小，外皮炸的酥脆帶著微微褐色色澤，淋上白色的米漿跟橘色特調醬汁，再撒上大量香菜，看起來就很好吃。

我覺得肉圓壽的肉圓比彰化市的一些肉圓還要大一點點，裝盛的碗也蠻有特色，記得要加一點辣，可以跟店家說微辣即可。

內餡的爽脆筍塊給的超多，瘦肉肉塊大約3塊，調味香料蠻特別的，有自己獨家的味道，皮吃起來脆口帶點彈牙感，口感很好，越吃越香。

肉圓壽的醬汁很好吃，口味真的不賴，我個人很喜歡。

菜頭湯的蘿蔔切的是適口性大小，撒入大量油蔥酥跟香菜末，湯底還挺清甜的，主要是蘿蔔真的細緻好吃。

朋友點的貢丸湯，這家的湯還有季節性選擇，夏季則是提供竹筍湯。

很多人還會特別外帶回家吃，肉圓壽的肉圓吃完一顆還蠻有飽足感的，湯的水準也很好，喜歡吃古早味小吃的朋友，到二林記得要列入必吃的口袋名單裡。

肉圓壽

電話：04-896-7247

營業時間：07:00~18:30(不定期公休)

地址：彰化縣二林鎮中山路119號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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肉圓 香菜 小吃 外帶 古早味 彰化美食

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