跟熊大一起過年！199元玩翻「雙」樂園 還有雙人月光票暢玩

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：麗寶樂園渡假區／提供
圖：麗寶樂園渡假區／提供

「熊大的麗寶小鎮」登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
「熊大的麗寶小鎮」登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著春節的腳步越來越近，各大樂園也開始推出春節優惠活動。麗寶樂園渡假區2023光之躍兔春節檔期，1/20-1/29，12歲以下只要199元就能玩翻探索世界及出國也玩不到的「熊大的麗寶小鎮」主題雙樂園；1/22～1/29 16:00過後入園還可享499元雙人月光票，直接替你再省一頓晚餐錢，還能欣賞夜間樂園獨特的浪漫氛圍及景色。

▲12歲以下門票只要199元玩翻樂園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲12歲以下門票只要199元玩翻樂園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

全新開幕的「熊大的麗寶小鎮」可愛又帶點復古的英倫式建築外觀，與活潑大方的藍白配色完美融合，加上能與小鎮內的靈魂人物－熊大鎮長，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星近距離接觸，還有震撼人心且如身歷其境的體驗互動區，賦予遊客嶄新玩樂體驗。

▲探索世界16:00過後入園可享499元雙人月光票。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲探索世界16:00過後入園可享499元雙人月光票。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

全新700坪七種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，有高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」、奇幻的多變「許願噴水池」「饅頭人藝術家」藉由互動打造專屬您的客製畫像，還有可與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」讓你一進小鎮就玩到一點都不想要走。想要走輕鬆慵懶渡假步調的遊客也可以早上逛OUTLET MALL血拼，夜間營運期間在 16:00後還可享499元雙人月光票在探索世界大玩特玩！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

春節 饅頭 復古

延伸閱讀

NBA／球給戈貝爾！ 繳本季代表作25+21率灰狼送快艇5連敗

NBA／愛德華飆32分接管第四節 率灰狼力壓拓荒者

NBA／灰狼擊碎金塊終結6連敗 愛德華：超級開心

灰狼超級雙塔成噩夢 想解套戈貝爾真的太難

相關新聞

跟熊大一起過年！199元玩翻「雙」樂園 還有雙人月光票暢玩

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著春節的腳步越來越近，各大樂園也開始推出春節優惠活動。麗寶樂園渡假區2023光之躍兔春節檔期，1/20-1/29，12歲以下只要199元就能玩翻探索世界及出國也玩不到的「熊大

福壽山全新國民賓館開幕！簡潔設計讓「無敵山景與花海」成主角

每到櫻花季及楓葉季，福壽山農場常是遊客想到的最佳旅遊景點之一，而今年福壽山全新「國民賓館」也於1月9日新開幕！在坐擁環景全台3000公尺以上高山、簡潔感及綠色環保設計下，讓旅客能有更舒適的住宿體驗。

咖哩控看過來！台中平價咖哩宴 結合日式、泰式、印度口味經典三巨頭

身為咖哩控，怎能沒吃過【飯醬】呢！以泰式綠咖哩、日式煎焙咖哩、印度奶油咖哩三巨頭為主打，搭配酥脆迷人又多汁的炸豬排，再喝一口招牌奶茶，讓午晚餐的時光能如此享受。

秒飛東南亞島嶼風情！ 台中海線夜景餐廳「那兩蚵」遠近馳名 邊看夜景邊吃涮牛肉實在好特別

udn走跳美食／ShengYao 台中海線有非常多夜景餐廳，尤其是台灣大道上這一排，更是堪稱夜景餐廳的聚集地，若要說其中最有特色的，這家"那兩蚵"絕對很多人投票支持，光是那彷彿東南亞島嶼渡假

文學裡的氣質美味！朝聖台中中區百年歷史「中央書局」 三款必吃的作家美食

udn走跳美食／華少甫 說到台中可以吃飯又可以看書的地方，你第一個會想到哪裡呢？對我這個假台中人（台北俗）而言，第一個想到的，絕對就是位於中區的中央書局了！也因為這樣，這次有親人來台中玩，我跟

咀嚼控必訪！ 台中人氣打卡「波漾水果珍珠專賣店」 機器人造型杯搭配繽紛水果珍珠超可愛

udn走跳美食／糖糖 台中最可愛飲料店非這間波漾水果珍珠專賣店莫屬啦！超可愛機器人造型飲料杯，一推出就洗版IG，成為台中熱門打卡飲料店，除了可愛的機器人造型杯外，特別的是波漾水果珍珠專賣店的珍珠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。