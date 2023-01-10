跟熊大一起過年！199元玩翻「雙」樂園 還有雙人月光票暢玩

「熊大的麗寶小鎮」登場。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著春節的腳步越來越近，各大樂園也開始推出春節優惠活動。麗寶樂園渡假區2023光之躍兔春節檔期，1/20-1/29，12歲以下只要199元就能玩翻探索世界及出國也玩不到的「熊大的麗寶小鎮」主題雙樂園；1/22～1/29 16:00過後入園還可享499元雙人月光票，直接替你再省一頓晚餐錢，還能欣賞夜間樂園獨特的浪漫氛圍及景色。

▲12歲以下門票只要199元玩翻樂園。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

全新開幕的「熊大的麗寶小鎮」可愛又帶點復古的英倫式建築外觀，與活潑大方的藍白配色完美融合，加上能與小鎮內的靈魂人物－熊大鎮長，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星近距離接觸，還有震撼人心且如身歷其境的體驗互動區，賦予遊客嶄新玩樂體驗。

▲探索世界16:00過後入園可享499元雙人月光票。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

全新700坪七種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，有高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」、奇幻的多變「許願噴水池」「饅頭人藝術家」藉由互動打造專屬您的客製畫像，還有可與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」讓你一進小鎮就玩到一點都不想要走。想要走輕鬆慵懶渡假步調的遊客也可以早上逛OUTLET MALL血拼，夜間營運期間在 16:00後還可享499元雙人月光票在探索世界大玩特玩！

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