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穿越時空！南屯田寮農莊傳載20年「家香味」 湖畔邊愜意坐享古早情

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

想嚐嚐傳統農家菜的滋味，可到台中南屯的【田寮農莊】，餐廳位於田間小路中，店外觀有如一般農莊住家，走進一看彷如穿越時空般，來到了古早時期的田園莊景之中。

第二代老闆將餐廳入口前的空地充分利用，擺滿了依舊還可使用的農具、古早留下來的舊家具，希望來餐廳用餐的顧客也能順道觀賞有如農具博物館的歷史痕跡，也可進一步讓老人家與子孫有共通的話題，讓新世代也能一同感受那年代的純樸生活。

▲農具展示區
▲農具展示區

▲廚房入口處有逗趣的食神標語。
▲廚房入口處有逗趣的食神標語。

再往內走可見餐廳入口，以石、竹、木、草建構出的景致搭配傳統豔紅春聯，映襯一旁竹籃紅磚，古早風情滿滿。翻開菜單可見許多家常菜色，而第二代老闆將原本桌菜的形式翻轉為精製定食，不變的是傳承二十多年的「家香味」，遵循傳統的純粹、以原型食材烹煮出最單純的飯菜香。

▲用餐環境有室外與室內的空間。
▲用餐環境有室外與室內的空間。

頭路菜定食

定食相當豐富，有四樣配菜(不定時更換)、台梗九號香米飯(添入一點黑米)與主食，而這道「頭路菜」有如佛跳牆的經典滋味，感受白菜的鹹甜與嫩口的豬肉、鬆軟的芋頭、化口的蒜頭，多種原型食物的組合與剛好的份量，讓人可以搭著洛神花蜜、醬菜一起吃，挖一口香噴噴的白米飯一起吃更添幸福感。

▲頭路菜
▲頭路菜

▲定食有四種菜色(不定時更換)，份量總讓人可飽食一頓。
▲定食有四種菜色(不定時更換)，份量總讓人可飽食一頓。

【田寮農莊】的米飯都是老闆自己耕種灌溉的「台梗九號米」，餐廳周邊的農田也都是老闆代耕，秉持使用新一季的新米、每個禮拜自己碾米，而當季結束若還有存糧便會捐給育幼院，讓辛苦栽種的稻米都能讓大家品嘗到，若吃的喜愛店內也有販賣零售的自產白米喔。

田寮米糕

加入魷魚、蝦米、芋頭丁、香菇等多種食材，入口的米糕清爽不油膩，將各食材的精華融入米糕當中，純樸的米糕香氣讓人可默默吃完一碗。

鮮蝦韭菜菓

手工包製的「鮮蝦韭菜菓」其外皮煎至酥脆，裡頭則包滿鮮蝦、韭菜，沾著一旁附上的泰式酸辣醬更添風味層次。

抗氧化的洛神花茶

一般的洛神花茶都是乾燥的洛神花所泡製，而【田寮農莊】使用的則是新鮮的洛神花，吃得到新鮮的洛神花，與最甘醇濃郁的洛神花韻味，無論冰熱都讓人超享受。

「家香味」既是家鄉味，也是故鄉情，老頭家從民國90年創立的【田寮農莊】，在第二代的傳承下讓菜色精緻化、景緻也更為幽靜舒適，不變的是自家人用熱情與汗水灌溉出的「台梗九號米」，其一碗碗的米飯香配著傳統農家菜，同時觀賞古早農器、腳踏車、稻草的自然擺設，讓許多中老年的顧客回憶起對於往日的懷念。在【田寮農莊】吃一口「家香味」，總讓人流連忘返。


目前【田寮農莊】有提供20-40人的包場服務，無論是慶生、謝師宴、同學會、團體聚餐通通都超適合，也建議提前預訂免得撲空喔。

田寮農莊

店家地址：台中市南屯區樂田巷2之34號

店家電話：0424795186

營業時間：平日11:30-15:30；假日11:30-19:00(週三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3jG6Zk9


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