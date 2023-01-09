福壽山全新國民賓館開幕！簡潔設計讓「無敵山景與花海」成主角

被樹群包圍的福壽山新「國民賓館」；圖片提供／福壽山農場

每到櫻花季及楓葉季，福壽山農場常是遊客想到的最佳旅遊景點之一，而今年福壽山全新「國民賓館」也於1月9日新開幕！在坐擁環景全台3000公尺以上高山、簡潔感及綠色環保設計下，讓旅客能有更舒適的住宿體驗。

福壽山新「國民賓館」客房皆看到山景；圖片提供／福壽山農場

為了讓環繞福壽山農場的36座高山及四季不同的精采花季成為主角，福壽山全新國民賓館的外觀以低調灰色及白色外牆來展現對大自然的尊崇，也符合「拙樸無華、再現榮光、互利共好」的理念。新國民賓館斜屋頂的設計帶出如山中木屋的斜屋頂休閒氛圍，而紅屋頂的色調在夏季時與周遭綠樹成了強烈的有趣色彩對比，冬季時倒可與周遭樹群綠葉變紅黃時的色調相對應。

福壽山新「國民賓館」；圖片提供／福壽山農場

新國民賓館在客房設計上以淺色系木質傢俱及白色牆面設計為主，並在大片落地窗及陽台的規劃下讓四周山景及綠景成為了主角，也讓住客視線能自然地被吸引至戶外，甚至晚上也能仰望滿天燦爛星光，讓山景綠意成為房間內最美的框畫。同時國民賓館也屬於綠色環保旅館，不提供一次性盥洗用具，讓我們一同為保護地球多盡份心力。

福壽山新「國民賓館」屬於綠色環保旅館，不提供一次性盥洗用具；圖片提供／福壽山農場

新國民賓館也有著一些貼心小設計，像是全館皆具備暖氣、浴室的暖風機及 TOTO免治馬桶等，讓冬季來訪的住客們能有更舒適的住宿體驗，床頭處並設有USB插座，滿足現代人強烈的3C需求。新國民賓館共有62間客房，其中3樓只有2間，適合家庭出遊共住並能獨享客廳空間，在1月10日起也將開放預訂明年1至4月的房間，要上山過農曆年或追櫻民眾動作可要快囉！

福壽山新「國民賓館」外觀以低調灰色及白色外牆來展現對大自然的尊崇；圖片提供／福壽山農場

==========

編輯／蘇琨峰攝影／福壽山農場

欣傳媒