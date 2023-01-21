新年先走低難度！台中「大坑八號登山步道」途經風動石森林體驗空間 超適合小朋友放電

是說強生與小吠好一陣子沒爬山了，不過還是想要簡單爬個簡單的步道強化一下體力，想說就來走看看大坑登山步道裡難度較低的大坑八號登山步道吧！

導航『大坑八號登山步道』後會抵達建成巷附近，不過這裡不像六號七號步道有專屬停車場，只能先就近停靠路邊。

大坑八號登山步道（附洗手間，停車需停路邊）

登山口：可直接導航「大坑八號登山步道」

平均攀登時間：依個人運動習慣而定，平時有在運動的我們單程邊走邊拍約40分

難易度：🖤🤍🤍🤍🤍

停好車後看到周邊的步道導覽圖，需要先從產業道路步行一小段距離才會抵達登山口。

跟著指標走就對了！

再走一小段路就會看到大坑八號步道的登山口囉，而且大坑八號步道全長才950公尺，在大坑所有步道中算是偏短的距離。

一開始會有一段緩上坡。

接著會看到路邊右側有彩色的鐵皮屋，走近一看發現是新蓋的洗手間哦！

離大坑八號登山步道入口處不遠的洗手間還挺乾淨的，不太清楚是何時新蓋好的，但這樣又更方便像小吠這種小膀胱的捧油們啦！

上個洗手間後認真開走～

沒多久就抵達0.6K處了會不會太快啦！！

接著會遇到一小段枕木步道區，但真的很短，覺得正要開始挑戰就要結束了。

然後來到修建的更好走的木頭階梯，距離就有比較長一些。

雖然難度不高，但連續爬梯也是訓練心肺功能的一個好方法。

大約走到大坑八號登山步道全長的2/3處就會看到這個休憩觀景台，

走到這裡離風動石公園就很近囉！

途中看到的台中市景，這天的天空稍微比較霧濛濛一些。

短暫休息拍照後再繼續往上，就會經過風動石森林體驗空間，木棧道周邊有很多座椅可以休息。

風動石森林體驗空間有爬爬網、洞洞環和滑梯等適合兒童的遊樂設施，大致上是給12歲孩童以上使用，但7-11歲的小朋友有家長陪同也是可以參與的。

各種爬爬網，看到好多小朋友都不停的爬上爬下，體力真好（汗）

還有階梯、跳跳椿和溜滑梯等等，真的可以讓孩子們盡情體驗兼放電呀！帶小朋友前來的話在這裡應該可以至少待上30分鐘吧～

我們當然就是再繼續沿著石階往上走，沒多久就會抵達風動石公園囉。

來到風動石公園就會看到這三隻孔雀～

抵達風動石公園後我們是選擇走七號登山步道下山，再步行到建成巷開車。

這樣八上七下大概走了一個多小時，其實時間挺短的！就小小運動一下這樣～大坑八號登山步道難度偏低，雖然是大人小孩都能輕鬆駕馭的一條健行步道，但認真不間斷走起來也是會小喘的哦！還沒來挑戰過的捧油們快點找個時間抽空來走走吧～

大坑八號登山步道

（附洗手間，停車需停路邊）

登山口：可直接導航「大坑八號登山步道」

平均攀登時間：依個人運動習慣而定，平時有在運動的我們單程邊走邊拍約40分

難易度：🖤🤍🤍🤍🤍

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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