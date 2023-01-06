咀嚼控必訪！ 台中人氣打卡「波漾水果珍珠專賣店」 機器人造型杯搭配繽紛水果珍珠超可愛

台中最可愛飲料店非這間波漾水果珍珠專賣店莫屬啦！超可愛機器人造型飲料杯，一推出就洗版IG，成為台中熱門打卡飲料店，除了可愛的機器人造型杯外，特別的是波漾水果珍珠專賣店的珍珠跟外面一般手搖飲的珍珠不一樣，標榜採用天然水果製作而成的水果珍珠，顏色超繽紛，口味也非常多呢！

波漾水果珍珠專賣店位在台中北區太平路巷弄裡，在一中商圈的外圍，近台灣體育運動大學，正對面就是CITY PARKING 城市車旅收費停車場，雖然店面隱身在巷弄中，不過還蠻好找的。

糖糖這天來，店裡頭換上了聖誕裝飾，帶有濃厚的聖誕氣息，有種置身在國外街道的感覺。

牆面上有波漾水果珍珠專賣店經過檢驗通過及認證書讓大家參考。

波漾水果珍珠專賣店菜單

草莓奶霜波波 85元

波漾水果珍珠專賣店的飲品都是用機器人造型飲料杯盛裝，約500ml左右，不只造型可愛，每個機器人的表情都不太一樣，都是店家自己手工貼上的，非常用心呢～這款草莓奶雙波波基底是鮮奶加上香草口味冰淇淋下去打成的奶霜，加入新鮮草莓製作而成的草莓珍珠，喝的時候記得搖均勻，喝起來很像草莓牛奶的感覺，裡頭的草莓珍珠相當Q彈，嚼起來帶有草莓微酸滋味，甜度可以調整～

紅柚荔枝 90元

這款果漾系列的紅柚荔枝是以葡萄柚為基底，搭配無糖綠茶，最後加入荔枝珍珠，甜度是固定，採店家完美比例，入口帶著綠茶的清新香氣，交織著葡萄柚的酸甜滋味，不時還會蹦出荔枝珍珠的Q彈及香甜滋味。

可口葡萄 90元

這款可口葡萄基底是可爾必思加上氣泡水，再搭配葡萄珍珠，喝起來帶有可爾必思的微酸微甜，伴隨著葡萄的果香及珍珠的Q彈口感，這口味糖糖還蠻喜歡的，整體不會太甜膩，很爽口，感覺小朋友們會很愛。

抹茶奶霜波波 85元

這款抹茶奶霜的基底跟剛剛的草莓奶霜波波一樣，採用鮮奶及香草冰淇淋打成的特製奶霜，搭配抹茶珍珠，漸層顏色超級美，喝的時候一樣搖均勻，濃郁香甜的奶霜伴隨著帶微微苦甜的抹茶珍珠，甜度一樣可調整，抹茶控必點。

花漾芒果 99元

波漾水果珍珠專賣店的花漾系列是以野莓萃取出的花青素加上可爾必思碎冰，甜度是固定的，對平時喝無糖的糖糖來說稍微偏甜，這次珍珠糖糖搭配的是芒果珍珠，口感依舊Q彈好吃，嚼起來帶有芒果的果香味。

波漾水果珍珠專賣店的機器人造型飲料杯真的好好拍，飲品顏色也好美，主打標榜採用天然水果製作而成的繽紛水果珍珠，口味多樣化，喜歡濃郁奶香的朋友，推薦波漾水果珍珠專賣店的奶霜系列，甜度均可調整，喜歡自然果香的朋友，可以選果漾系列，喜歡特別一點的朋友可以試試花漾系列，裡頭還添加了野莓萃取的青花素唷～

波漾水果珍珠專賣店

電話：04-22257707；0963-783686

地址：台中市北區太平路19巷1號

時間：10:00~22:00

臉書：https://www.facebook.com/boyoung.twtc

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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