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出國也玩不到！「熊大的麗寶小鎮」開城 七大沉浸式互動主題待客

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圖／麗寶樂園臉書
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全球唯一熊大的麗寶小鎮登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
全球唯一熊大的麗寶小鎮登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】麗寶樂園渡假區繼今年暑假推出LINE FRIENDS主題房、主題車廂外，搶在年底壓軸推出全球唯一且出國也玩不到的LINE FRIENDS主題互動裝置園區「熊大的麗寶小鎮」，在園區內打造700坪空間、LINE FRIENDS明星們的「7大沉浸式互動主題遊戲區」和「Food Court 美食區」及熊大、兔兔限定週邊「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」讓粉絲們搶佔先機，完成人生必遊夢幻清單！

▲熊大的麗寶小鎮12/30盛大開幕。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲熊大的麗寶小鎮12/30盛大開幕。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

全球唯一「熊大的麗寶小鎮」已經正式開幕。麗寶樂園20年來首次與超人氣IP明星聯手打造專屬數位聲光互動園區，用園中園概念讓遊客入園就能夠一次體驗雙樂園。

麗寶樂園渡假區表示麗寶身為台灣規模最大的休閒渡假區，不惜耗費鉅資，與國際知名IP聯手合作，本次合作案最大的亮點正是700多坪全新打造「熊大的麗寶小鎮」。可愛又帶點復古的英倫式建築外觀與活潑大方的藍白配色完美融合，加上小鎮內的靈魂人物熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星，打造震撼人心且如臨其境的體驗互動區賦予遊客嶄新玩樂體驗。

▲超大互動式溜滑梯滑過去有驚喜。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲超大互動式溜滑梯滑過去有驚喜。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲喜愛LINE FRIENDS的粉絲必訪景點曝光。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲喜愛LINE FRIENDS的粉絲必訪景點曝光。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，擁有超吸睛的四大亮點。

亮點一／700坪七種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，藉由EPSON投影設備，遊客可以盡情的在投影的環境中探索、互動、感受沉浸式的聲光體驗。

亮點二／由熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星為主的七大互動主題區有高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」、奇幻的多變「許願噴水池」「饅頭人藝術家」藉由互動打造專屬您的客製畫像、及可以與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」等七大互動主題區，分別著不同的驚喜等你來蒐集。

亮點三／從熊大的麗寶小鎮建築外觀到園區內，每個小角落都有大型的LINE FRIENDS明星出沒，幾乎零死角的拍照打卡景點，讓你一踏入小鎮記憶體就被秒殺、快門按不停。

亮點四／相機先吃！「Food Court 美食區」推出一系列LINE FRIENDS明星造型餐點有熊大、兔兔、莎莉奶酪（售價99元）、大小朋友都愛的熊大霜淇淋（售價99元）、超萌Q令人捨不得吃掉的熊大、兔兔造型機蛋糕（售價70元）、好吃又可以蒐藏的熊大造型爆米花桶（售價799元）。

還有一定要買的「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」，熊大、兔兔商品一應俱全。讓大小朋友能在「熊大的麗寶小鎮」收穫嶄新的笑容，來到這裡與熊大、兔兔開啟夢幻回憶篇章！

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全球唯一「熊大的麗寶小鎮」 12月30日開城迎客

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