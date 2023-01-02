過年賞花先踩點！鹿港「古厝波斯菊花海」絕美盛開，隨時拍爆都免費

火鍋已經成為大家每週都會吃上一次的選擇，不只冬天就連夏天也常見火鍋店大排長龍，而大家對火鍋愛不釋手的原因，不外乎是自己動手煮的過程，看的見食物的原形，也能挑選自己愛吃的食物，整體更加均衡營養，今天ReadyGo整理了三間必吃台中火鍋店，台中除了是燒肉的戰場，火鍋店也是競爭激烈，這些火鍋到底哪裡特別就讓我來告訴你！

2022-12-28 11:00