過年賞花先踩點！鹿港「古厝波斯菊花海」絕美盛開，隨時拍爆都免費
爆滿花海免費拍！過年賞花好去處＋1，鹿港「許木農村文物紀念館」外有片滿滿的波斯菊花海，加上後方古色古香的老厝建築，如畫般的美景超好拍。接下來還會有向日葵及油菜花陸續綻放，一年打卡好幾次都是不同景致，快快加入賞花口袋名單吧！
位於彰化鹿港的「許木農村文物紀念館」波斯菊花絕美盛開，白花、紫花層層堆疊讓人眼睛為之一亮，搭配古厝建築更是別有一番風味。不分平假日都能欣賞館外的美景與花海，拍照打卡IG不受限，如果想入內參觀，則建議週末再前往喔！
許木農村文物紀念館
地址：彰化縣鹿港鎮南勢巷57-18號
開放時間：週二至五採團體預約參觀；週六日開放個人或團體自由參觀（週一休館）
入場費用：文物館內、戶外賞花皆免費
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