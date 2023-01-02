快訊

車身凹陷全毁...軍人駕車疑超速失控 友人與2高職生拋車外亡

澳洲黃金海岸「海洋世界」附近2直升機相撞 造成4死13傷

過年賞花先踩點！鹿港「古厝波斯菊花海」絕美盛開，隨時拍爆都免費

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@lissa_5566授權、IG@153_mom授權
圖／IG@lissa_5566授權、IG@153_mom授權

爆滿花海免費拍！過年賞花好去處＋1，鹿港「許木農村文物紀念館」外有片滿滿的波斯菊花海，加上後方古色古香的老厝建築，如畫般的美景超好拍。接下來還會有向日葵及油菜花陸續綻放，一年打卡好幾次都是不同景致，快快加入賞花口袋名單吧！

圖／IG@lissa_5566授權
圖／IG@lissa_5566授權

圖／IG@lissa_5566授權
圖／IG@lissa_5566授權

位於彰化鹿港的「許木農村文物紀念館」波斯菊花絕美盛開，白花、紫花層層堆疊讓人眼睛為之一亮，搭配古厝建築更是別有一番風味。不分平假日都能欣賞館外的美景與花海，拍照打卡IG不受限，如果想入內參觀，則建議週末再前往喔！

圖／IG@153_mom授權
圖／IG@153_mom授權

圖／IG@153_mom授權
圖／IG@153_mom授權

許木農村文物紀念館

地址：彰化縣鹿港鎮南勢巷57-18號

開放時間：週二至五採團體預約參觀；週六日開放個人或團體自由參觀（週一休館）

入場費用：文物館內、戶外賞花皆免費

圖／IG@lissa_5566授權
圖／IG@lissa_5566授權

圖／IG@lissa_5566授權
圖／IG@lissa_5566授權

延伸閱讀：

元旦連假賞花去！ 4000坪「古亭河濱公園花海」紫爆超浪漫 加碼夜間光雕、搭捷運就能到

搭捷運就能到！尋冬日限定美景～北市3處落羽松秘境 加碼雙心跳石溪底步道、漸層落羽松隧道

農村 花海 波斯菊 賞花 鹿港 IG

相關新聞

出國也玩不到！「熊大的麗寶小鎮」開城 七大沉浸式互動主題待客

【旅奇傳媒/編輯部報導】麗寶樂園渡假區繼今年暑假推出LINE FRIENDS主題房、主題車廂外，搶在年底壓軸推出全球唯一且出國也玩不到的LINE FRIENDS主題互動裝置園區「熊大的麗寶小鎮」，在園

過年賞花先踩點！鹿港「古厝波斯菊花海」絕美盛開，隨時拍爆都免費

爆滿花海免費拍！過年賞花好去處＋1，鹿港「許木農村文物紀念館」外有片滿滿的波斯菊花海，加上後方古色古香的老厝建築，如畫般的美景超好拍。接下來還會有向日葵及油菜花陸續綻放，一年打卡好幾次都是不同景致，快

昭和復古味在台中！「老宅風情咖啡廳」白紗花窗、舊木椅坐享懷舊年代

想感受昭和58的懷舊古味，你可以來到位於台中科博館附近的【麗子Reiko】，不僅用心打造老宅氛圍，手工製作的昭和布丁、日式炒麵麵包、日式咖哩飯都有如「麗子」所端出的家常菜一般，有著溫暖又用心的好味道。

便當66元、鍋物套餐99元起！融合日料、台菜的平價餐廳 佛心價CP值大爆表

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中南區平價日本料理定食鍋物推薦~紅葉和漢平價料理結合日本料理以及古早味台菜，定食鍋物套餐超平價，主食搭配小菜、湯品、沙拉、蒸蛋一整套定食99元就能吃到，免服務費

6公尺高企鵝等你來拍！「PINGU企鵝家族」快閃台中草悟道 陪大家過兩個新年

天氣冷到企鵝來台過冬？原來是已經40歲的「PINGU企鵝家族」，在聖誕節的時候登陸台中PARK2草悟廣場啦！陪伴許多人度過童年時光的企鵝家族瞬間喚起小時候的回憶，還帶來多款限定週年商品，等著粉絲們來挖掘，快閃至明年的2/5，可以趁著跨年及農曆新年來一趟，等大家一「企」去玩～

鍋控必收！台中三間必吃火鍋店「日本京都水菜」無限吃 燒酒雞、剝皮辣椒雞、烏骨雞任你選

火鍋已經成為大家每週都會吃上一次的選擇，不只冬天就連夏天也常見火鍋店大排長龍，而大家對火鍋愛不釋手的原因，不外乎是自己動手煮的過程，看的見食物的原形，也能挑選自己愛吃的食物，整體更加均衡營養，今天ReadyGo整理了三間必吃台中火鍋店，台中除了是燒肉的戰場，火鍋店也是競爭激烈，這些火鍋到底哪裡特別就讓我來告訴你！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。