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昭和復古味在台中！「老宅風情咖啡廳」白紗花窗、舊木椅坐享懷舊年代

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【麗子Reiko】位在台中西屯路的一處轉角、鄰近科博館，從店外觀的擺設佈置就吸引許多路人目光，可見飽和的橘色懷舊塑膠椅排列於街邊，一旁掛有日文木招牌，映襯綠意植栽與從斜邊灑進的陽光，一切就像靜止了般，感受畫面中寧靜的午後。

▲店門口可見有老靈魂的老闆，珍愛的20年老車。
▲店門口可見有老靈魂的老闆，珍愛的20年老車。

▲戶外用餐空間也很有懷舊氛圍。
▲戶外用餐空間也很有懷舊氛圍。

▲老闆手寫的溫度：「願我喜歡的能被好好對待。」
▲老闆手寫的溫度：「願我喜歡的能被好好對待。」

走進【麗子Reiko】可見懷舊木桌椅倚著牆邊排列，空間以木質色系裝潢為整體增添溫馨，往內走還可見「麗子的書桌」，擺著黑白書籍、日文字典，牆面貼上麗子的收藏品，有走入「麗子的家」的感覺。

▲麗子的書桌
▲麗子的書桌

【麗子Reiko】主要提供咖啡、甜點、長堡、飯糰、咖哩、飲品等，菜單以手寫、手繪的方式呈現溫暖，而來到此用餐最能感受的是手作的溫度與用心，不只現點現做、用心搭配，也使用經典的懷舊日式餐盤、復古杯具，讓用餐時刻宛如來到舊時代般，體會那時期慢火細熬、時刻細細點綴的美味。

▲店門口放有手繪菜單。
▲店門口放有手繪菜單。

昭和布丁

手工製作的「昭和布丁」為日式硬布丁的口感，加入了近乎一整顆蛋的含量製作，口感上相對扎實，但在舌頭抿開之際又能感受其綿密奶香，尤其加入的新鮮香草籽更增添香氣，搭著一旁的手作紅豆丸子，更為此道甜點增添日式風情與美味。

富士山奶酥厚片

簡單的奶酥厚片卻心意滿滿，使用以奶酥基底的原味、抹茶、巧克力口味抹出富士山的造型，讓其更有日式風情；除了奶酥都是手工自製外，其中的抹茶更是使用「若竹」的抹茶粉，讓經典的抹茶香在色澤與入口的滋味能更豐富迷人，而底部的吐司使用「生吐司」，增添入口的濕軟綿密口感，一旁同時搭上手作紅豆丸子，每個細節都可感受老闆的用心。

特調珈琲

以美式咖啡為基底加入手打鮮奶油、灑上可可粉，於攪拌間感受鮮奶油的甜感奶香與黑咖啡契合著，與一般喝到的拿鐵在風味與入口的口感相當不同，這杯特調珈琲更能感受濃郁的奶香氣，也不因此沖淡咖啡的滋味，更添層次。

芭樂黑珈琲

店內水果系列黑咖啡的推出，為的是讓不敢喝咖啡的朋友也能試試，加入的新鮮鮮果汁與中深焙的咖啡豆融合出自然甜感與香氣，上頭也附上新鮮水果讓顧客自由搭配，看是要單吃或是將其浸泡其中都有不同的滋味享受。

日式炒麵麵包

使用道地日式炒麵醬、搭配特調日式醬炒製，最後在上頭淋上美乃滋與海苔、放上玉子燒，入口感受鹹甜的醬油香，即使冷食也不覺油膩或是乾口，搭上一旁現切的蔬果，淋上香柚沙拉醬，吃完不只滿足於心，在飲食上也相當平衡，也是一道日式風情滿滿的料理。

【麗子Reiko】老闆們因為喜愛老宅中靜謐的美麗時光，因此攜手在此打造一處「麗子的家」，描述著「我把時空切換到麗子的時代，在昭和58」，讓顧客感受這裡獨有的溫馨氣息，也不願輕易定義這裡是早午餐店、咖啡廳或是下午茶，只要下回你想起麗子，你便可來此坐坐，點上一盤日式炒麵麵包，喝杯特調珈琲，放慢生活腳步、專心享受在時間萃煉下的美麗與滋味。

麗子 Reiko

店家地址：台中市西區西屯路一段113號

營業時間：11:00–18:00(週一公休)

粉絲專頁：http://bit.ly/3hYYnEu


延伸閱讀>>初春咖啡|台中西區老宅咖啡廳　職人烘豆淬鍊西達摩獨家甜感

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咖啡廳 奶酥 抹茶

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