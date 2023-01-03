港味濃！台中無加水慢熬養生溫補煲湯 即食包在家就能熱來喝

原以網路販售宅配為主的【住家湯港式原味煲湯】，老闆娘在2019年於台中北區靜謐住宅巷弄中創立實體店面，並親手打造如咖啡廳般愜意、溫馨的內用空間。店內販售多樣化的風味湯品，共分為防疫潤肺、季節轉換好湯、給你滿滿膠原蛋白、補充元氣增強抵抗力、美顏桃膠甜湯等系列，其中則又以「蟲草花淮山排骨湯」、「蓮藕雞爪去濕湯」、「花膠川貝鮮雞湯」、「蜜蘋果桃膠甜湯」最為招牌。

▲店內木工、壁紙、油漆全由老闆娘親自包辦， 一腳踏入店裡，就被滿載心意的裝潢溫暖身心。

▲除了吧檯座位，另設有4人座位與兒童座椅。

▲內用提供自助式茶水可以自行取用。

曾定居於香港十多年的老闆娘，當時便受當地獨特的煲湯飲食文化所吸引，在返台後，發覺在台灣若想喝上一碗煲湯進補總得專程跑往餐館或飯店，而如此不同於香港那般日常、隨手可得的煲湯便成了日後老闆娘開立【住家湯港式原味煲湯】的契機。





希望大家得以用更輕鬆、便捷的方式品嚐港式家常的傳統煲湯，老闆娘將原本湯滿、料不多正宗港式煲湯，順應國人飲食習慣改良成為料風味滿卻不失滿滿精華的形式，並推出單點、套餐、冷凍即時包等餐點模式，滿足大家的用膳需求，無時無刻都得以輕鬆來碗熱騰騰的煲湯滋補養身。

▲店內可見各款煲湯使用的平性溫補食材功效解說。

▲各式風味煲湯冷凍即時包任君選購。

不同於傳統燉品的料理手法，【住家湯港式原味煲湯】為使用「一鍋到底」的烹調手法，將各個風味的湯品以其所需的食材、水分以黃金配比小火慢熬，淬鍊食材本身的鮮美滋味、濃縮滿滿精華，過程中絕無再添加多餘水分，且僅使用海鹽提味、絕無添加味精，呈現鹹香四溢卻毫不膩口的甘甜美味。

補充元氣增強抵抗力｜蟲草花淮山排骨湯

集結蟲草花、淮山、甘荀、無花果、枸杞、螺片、排骨等食材精華的「蟲草花淮山排骨湯」，因含有蟲草花所擁有的豐富B群可提升免疫力，整體風味清爽甘甜且口感層次分明，讓人越喝越加順口還可滿足各式口腹之欲。

補充元氣增強抵抗力｜蓮藕雞爪去濕湯

使用蓮藕、赤小豆、花生、陳皮、魷魚、蜜棗、排骨、和土雞爪燉熬而成的「蓮藕雞爪去濕湯」，內涵多樣具有健脾去濕功效之食材，對於平日喜喝冷飲、易水腫的朋友而言，不僅可有效排除體內濕熱，擁有豐富膠原蛋白的土雞爪還得以養顏美容。

防疫潤肺｜花膠川貝鮮雞湯

霸氣加入整隻台灣土鮮雞腿的「花膠川貝鮮雞湯」，除了可享受大口吃肉的快感，品嚐融合蜜棗、花膠（魚肚）、川貝母南杏仁等精華的湯頭，透過其中的川貝母南杏仁還可保健氣管，可謂疫情時代中平日潤肺養身的食補首選。

▲內用加價百元即可升級套餐，享用汆燙時蔬乙份、泡菜乙份、養身茶乙杯、桂圓紅棗桃膠甜湯乙份、五穀飯或手工鵝油麵線乙份。

▲套餐所附的養身茶為由老闆娘視季節挑選所適茶飲，因此品項皆不固定，圖中為黑豆茶。

▲由於桂圓紅棗桃膠甜湯本身無糖，凡是內用的朋友可再另享手炒黑糖冬瓜乙份，可依照個人喜好調配甜度。

美顏桃膠甜湯｜蜜蘋果桃膠甜湯

以功效媲美燕窩、擁有「平民燕窩」之稱的桃膠所熬煮的甜湯，加入老闆娘手工熬煮的果漿、糖漿和食材呈現各式風味，分別有鳳梨、冬瓜、蜜蘋果、百香檸蜜、桂圓紅棗等品項。

▲將新鮮蘋果切丁後，加入二砂、紅冰糖小火攪拌30分鐘製成的果漿，擁有酸中帶甜的美妙滋味，同時還可吃到口感綿密的大顆果粒。

▲店內各品項均有以冷凍即時包形式販售，於部分限量湯品則提供預訂服務，有興趣的朋友除了可至實體店面購買，也能透過官方LINE、致電、及官方商場下單訂購，若消費滿2200元還可另享全省免運宅配到府優惠。

【住家湯港式原味煲湯】精心烹調而成的各式煲湯、甜湯，不僅可使用LINE PAY、街口支付等方式購入，如僅有外帶需求不單可使用外送平台Ubereats訂購之外，也能於官方網站線上訂餐，讓大家都能以更加便捷的方式輕鬆享用湯品。

住家湯港式原味煲湯

店家地址：台中市北區文昌東一街73號

店家電話：0979053588

營業時間：週二至週五11:00～18:00（最後點餐17:30）

週六：11:00～16:00（最後點餐15:30）

粉絲專頁：https://bit.ly/3UMiIdW

官方商場：https://bit.ly/3FMsmZD

線上訂餐：https://bit.ly/3Fq8b2s

官方LINE：@ringoshouse2016

※每週日、週一公休

※不定期異動營業時間請參閱粉絲專頁公告





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