文學裡的氣質美味！朝聖台中中區百年歷史「中央書局」 三款必吃的作家美食

說到台中可以吃飯又可以看書的地方，你第一個會想到哪裡呢？對我這個假台中人（台北俗）而言，第一個想到的，絕對就是位於中區的中央書局了！也因為這樣，這次有親人來台中玩，我跟食女就帶著她來這裡走走看看，希望吃美食之餘，也能增加一點自己的氣質（笑）。

中央書局歷史

說起中央書局的歷史，他早在1927年便開始營業，昔日可說是全台灣最大的漢文書店，於1998年不敵大環境變化而熄燈；在過去長達71年營運期間，它參與了台灣島內各式的文化運動，啟蒙人文思潮，滋養了中部地區不同世代的書香歲月，在許多老台中人心中留下不可抹滅的生活記憶。

2015年，中央書局原址建物招租，台中在地文化人士因恐這個重要的文化地標消失，經由多方文化人士的努力之下，經由三年的整建，2019年11月，再度開始試營運，並於2020年10月正式開幕。

店內環境

中央書局的一樓有許多藏書，這次沒有機會仔細地逛，但書的主題大多圍繞以台灣、台中歷史，並結合工藝精品的販售。

從中央的樓梯走到二樓，瞬間恍如來到另一個空間，除了各式各樣的圖書之外，也有餐點的供應。

特別的是，中央書局的餐點都是跟文學家合作創作，主題為「文學裡的味道」，且每個檔期都會做更換，因為我們有三個人，也特地選擇了不同的餐點來嘗鮮。

接下來，來說說我們這次吃的餐點。

王浩一-鹹檸檬紙包透抽套餐

對節氣、歷史、數學、建築都有所涉獵研究的王浩一，共同研發創作的餐點為鹹檸檬紙包透抽套餐，是以高雄無毒黃檸檬，搭配澎湖透抽、無毒白蝦、黃金蜆、蛤蠣、季節時蔬等製作而成。

王浩一說，自己每年都會選一個水果當成年度水果，對他來說，2021年是檸檬年，因此他特地將鹽漬檸檬與台灣人熟悉的海鮮做搭配，做出地中海料理的浪漫風情，口感鮮甜，再加上些許迷迭香與檸檬汁，讓人看了就食指大動。

蔣勳-蘋婆炊飯蔬食套餐（純素）

蔣勳的大名可在台灣可說是無人不知，無人不曉，家人點的是這款純素的蘋婆炊飯，是用蘋婆、牛蒡、高雄六號毛豆、季節時蔬、破布子豆包搭配料理，再加上一碗堅果栗子南瓜湯，少了大魚大肉，但卻吃的到食物的原汁原味，健康且飽足感十足，

劉克襄-竹山鳳尾筍封肉套餐

肉食性動物如我，看到這個封肉套餐就眼睛為之一亮，食材選用竹山鳳尾筍乾、本土黑豬肉、醃漬洋蔥、雪碧小黃瓜，把那些肉汁淋上米飯，嗑上一碗，真的不是一個「爽」字可以形容。

結論

整體而言，我來台中已經住了三年，但卻從未踏進這間中央書局，感覺有點慚愧XD，但對於這家富有人文及歷史色彩，同時還能提供超乎想像美食的餐廳，留下非常深刻的印象。

下次一定會再來！

中央書局

電話：04-2225-9024

地址：400台中市中區台灣大道一段235號

營業時間：11:00-19:00，週二公休

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」