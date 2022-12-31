便當66元、鍋物套餐99元起！融合日料、台菜的平價餐廳 佛心價CP值大爆表

台中南區平價日本料理定食鍋物推薦~紅葉和漢平價料理結合日本料理以及古早味台菜，定食鍋物套餐超平價，主食搭配小菜、湯品、沙拉、蒸蛋一整套定食99元就能吃到，免服務費不限時還有冰淇淋吃到飽真的很超值！平日中午外帶便當更是佛心價只要66元，每天有限量記得先預約～

紅葉和漢平價料理地點交通

紅葉和漢平價料理位在南區復興路三段靠近有恆街口，鄰近國光路地點很好找。中午就開始營業，午餐晚餐都有供餐，平價美味吃過都說讚。

隔壁就有收費停車場，車位很多交通便利，每小時30元停車費不貴。

紅葉和漢平價料理環境

紅葉雖然走平價路線，但裝潢一點都不馬虎，完全就是日本料理居酒屋很有氣氛。前方單人吧檯座位，主要用餐區在後方，以4人方桌為主。我們平日晚餐時段來用餐，生意很好幾乎客滿。

往內走有一面漂亮的打卡牆，後方是一間獨立包廂。圓桌可容納 8個人，包廂低消3999元還免服務費，在這裡用餐充滿日本風情氣氛不錯。

內用有提供熱茶及杜老爺冰淇淋無限吃到飽。所有餐點都是現點現做，需要耐心等候，等待時間可以先吃冰淇淋。

紅葉和漢平價料理菜單

紅葉的菜色非常多元，老闆把多年日本料理經驗融入古早味台菜，除了居酒屋有的菜色之外，這裡還吃的到台式風味，餐點價位不貴，吃巧吃飽都OK。免服務費用餐不限時，還有打卡優惠及滿額抽獎CP值超高，老闆真是佛心啊～

這一頁菜單是便當（限外帶）以及定食套餐。定食套餐內容很多，有各種日式台式主食及鍋物，主食加上小菜、沙拉、蒸蛋、味噌湯，最便宜的套餐只要99元就能享受有夠超值。

除了固定菜單，吧檯前小黑板也會寫上隱藏版新菜色，都是老闆的手路菜私房料理，內行的老饕都會先點這邊的菜色。

紅葉和漢平價料理推薦餐點

台式化骨秋刀魚 80元

一整尾佃煮秋刀魚，熬煮到骨頭完全化掉，但是肉質依然保有Q度不會軟爛，口感相當不錯。上面舖滿和風蘿蔔泥，鹹鹹甜甜的醬汁好好吃，雖然是台式菜色但吃起來也有日式的風味。

銷魂鳳爪 60元

這道鳳爪滷到非常入味，軟嫩到接近入口即化。滷汁鹹中帶甜非常好吃，這道完全是下酒菜，而且很開胃推薦必點！

紫蘇起司番茄塔 90元

這道小黑板寫的隱藏版菜色很特別，而且造型漂亮還沒開吃就先加分。一整顆牛番茄裡頭分兩層，一層包夾生菜一層包夾龍蝦沙拉，再加上主廚特製的淋醬整個風味鹹鹹甜甜的滋味，吃起來很爽口。

稿崗酥炸榴槤 （附4樣綜合炸物） 120元

炸物都會附上炸地瓜、炸芋頭、炸茄子、以及炸青椒等4樣附菜，等於一盤可以吃到5種綜合炸物。

炸榴槤真的是很費工，榴槤果肉外圍裹上一層芋頭籤再下鍋酥炸，完全手工製作真的是老日本料理店才吃的到的菜色，外酥內綿的口感超級正點。不僅吃的到榴槤的濃郁滋味，還吃的到甘甜的芋頭籤，有雙重享受。再加上其他炸物也好吃，點一盤炸物就可以吃到5種風味很超值。

古早味炸香菇包 （附4樣綜合炸物） 80元

咬看來可以看到內餡非常飽滿，香菇上頭滿滿豬肉還有韭菜，手拍絞肉口感Q彈帶有咬勁，鹹香甜的肉汁之外還有韭菜香，越吃越涮嘴。

手工紫蘇海鮮包 （附4樣綜合炸物） 80元

紫蘇葉包夾了滿滿的海鮮內餡，手工打的海鮮漿裡頭有好多花枝、蝦仁，QQ嫩嫩的口感有夠讚!我發覺紅葉的炸物很有水準耶~現點現炸乾爽不油膩，加點胡椒鹽就很好吃。

柚香胡椒松阪豬串 60元

松阪豬燒烤後逼出油脂香氣，塗上柚子胡椒和七味粉增添香氣，口感QQ脆脆的越咬越香甜好好吃喔。

明太子雞肉串 55元

雞腿肉上面滿滿的明太子醬，用料真的不手軟。厚切的雞腿肉烤到剛剛好的熟度，軟嫩多汁口感超正點。再加上明太子鹹甜滋味，這樣一串55元很超值耶～推薦必點。

松露烤草蝦 160元

大草蝦去泥腸對切，上頭滿滿的奶油松露醬，焗烤後味道好香～

Q脆的草蝦肉質很飽滿，主廚自己做的奶油松露醬非常濃郁，海味加上松露香氣真是迷人，這一道色香味俱全有夠讚，大推！！

小資族鮭魚鬆蒸飯定食（附小菜、沙拉、玉子蒸、味噌湯） 99元

紅葉和漢平價料理的所有定食套餐鍋物都有附小菜、沙拉、玉子蒸、味噌湯。這樣一套99元CP值簡直大爆表，老闆也太佛心了！！

定食餐點份量不少，而且不馬虎。每一款都好吃

玉子蒸不是只有蒸蛋而已，裡頭還有蛤蜊、香菇、以及大塊雞肉丁，相當有誠意。

主食鮭魚鬆蒸飯，用的鮭魚鬆不是現成的半成品，而是老闆將鮭魚先醃製一晚入味後，再上烤網慢慢逼出油脂及香氣，不斷翻動搓揉才能成為鮭魚鬆，真的很費工。連蒸飯也有特色，加了老闆自己炒的洋蔥油及青蔥油，攪拌後味道很香，濃濃台灣味。鮭魚鬆鹹香回甘的滋味，搭配香噴噴的蒸飯真是好吃，連小朋友都很愛。另一道99元套餐干貝絲蒸飯也很強，用整顆干貝蒸過再慢火翻炒搓揉到乾燥干貝絲，風味也很棒。

藥燉龍骨髓鍋套餐 （限量） 280元

這道套餐一樣有附小菜、沙拉、玉子蒸，不過味噌湯改為白飯。

龍骨髓鍋的用料也是滿滿滿！龍骨髓是豬大骨脊髓，老闆很費工才能挑取這麼多的龍骨脊髓，一整個鍋物套餐只要280元真是無敵超值！！有限量想吃記得先預約。

藥膳湯頭用十全大補湯做鍋底，本身就很甘甜，加了麻油越煮越香，光是喝湯就很滿足。龍骨髓煮過後非常軟嫩好吃，裡頭很多火鍋料一整鍋個人獨享吃好飽啊～我看網友留言說他們家的麻油雞跟麻油松阪豬都有先調製中藥湯頭香氣十足風味很讚，下次回訪再來試試。

薑汁菲力牛 260元

菲力牛都是厚切，口感意外的軟嫩越咬越出汁，鹹香回甘的薑汁風味越吃越涮嘴，香甜醬汁拌飯也好吃喔。

奶油松阪豬 260元

奶油醬燒的松阪豬有多了焦糖洋蔥，吃起來味道比較甜一些，Q脆的口感越吃越涮嘴。一份松阪豬的份量不少，老闆給料真的有誠意，我們吃得好開心。

隱藏版相撲炸壽司 4~6人份 360元

這一道相撲大壽司份量超多，兩大捲花壽司裹粉酥炸，外皮酥脆好好吃喔～

花壽司的內餡蠻紮實的，壽司外層還有好多蝦卵，搭配QQ的醋飯，外酥內Q在淋上主廚特調醬汁整個超好吃。這樣一道相撲炸壽司4~6人份，吃起來真是過癮，多人聚餐推薦一定要點來分享。

皮蛋地瓜葉 120元

這一道皮蛋地瓜葉味道很香，地瓜葉川燙過後再跟皮蛋、蒜頭一起拌炒蒜香十足。皮蛋獨特的風味跟地瓜葉意外地搭耶~~這道古早味台菜有創意，好好吃。

紅葉和漢平價料理優惠

紅葉的老闆真的很佛心，餐點價位原本就不貴，還送出各種優惠及招待，幫大家整理如下：

一、用餐只要在FB/IG或Google 打卡上傳照片，一支手機就招待一份炸冰淇淋。

吐司包夾冰淇淋炸到外皮酥脆，咬開香酥外皮裡頭的冰淇淋微微融化，冰火的滋味好正點啊~這一道只送不賣，用餐打卡就可以吃到有夠讚。

二、滿額扭蛋保證有獎

消費滿1200元就可以玩扭蛋抽獎，每一顆都有獎，最大獎是直接招待海中紅寶石~北海道夢幻喜之次一隻！

三、外帶便當超值價66元

優質便當主食加上多道配菜一份只要66元！平日中午每天限量30份，每人限購3份。這麼超值的便當非常搶手，一定要記得先預約再到現場取貨，才搶得到喔～

紅葉和漢平價料理整體心得

紅葉和漢平價料理的菜色結合日式與古早味台菜，餐點有創意好吃不貴，尤其是定食鍋物套餐內容豐富吃得很開心，一整套99元起真的很超值！！個人獨享或是多人聚餐都很適合，免服務費好停車CP值真的很高，Google評論滿分我們吃過也喜歡。愛吃日本料理跟台菜的朋友，這家紅葉和漢平價料理很超值一定要收入口袋名單。

紅葉和漢平價料理

粉絲團：紅葉和漢平價料理

地址：台中市南區復興路三段198號

電話：04-22281737

營業時間：11:30~14:00/17:30~21:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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