台中首間戶外式酒吧手搖店！必喝風靡歐美的「咖啡雞尾酒、熱可可雞尾酒」，全品項第2杯半價快衝

台中手搖飲料店無極限，台中後火車站附近最新出現了一間超新奇的"戶外式酒吧手搖飲料店"，這家"Lazy Bar累了吧"光店名就很不一樣，不過他們可是不折不扣的手搖飲料店喔，特別之處在於他們不只賣茶飲、咖啡，居然還有超特別的雞尾酒，而且他們的雞尾酒也好專業，有一般雞尾酒、咖啡雞尾酒，甚至還有冬天非常受歡迎的熱可可雞尾酒，所有飲品都是以外帶杯裝，另外現場也有提供少許座位區，可以坐在這邊細細品嘗，老闆還貼心在周圍播放輕音樂，整個氣氛真的猶如在酒吧內一般悠閒舒適。

不喝雞尾酒的話也沒關係，店家的茶飲和咖啡也都很有水準，尤其是咖啡，店內就有咖啡廳專用的咖啡機台，他們有些咖啡也是一般咖啡廳喝不到的喔，像是鳳梨椰奶美式、蘋果洛神美式⋯⋯等的水果咖啡，店家目前全品項飲品都有第二杯半價，不必兩杯都一樣，是像超商那種的以價格低者計算，誠意真的是滿出來了，喜歡調酒、茶飲、咖啡的朋友都可以把握這好康機會來喝看看喔。

店家位置在復興路四段，對面是台中後火車站，旁邊是新時代購物中心，店名"Lazy Bar累了吧"乍看之下很像是酒吧、餐酒館的名字，不過他們真的是一家外帶式飲料店。

騎樓處有設置兩張桌椅，不趕時間的話可以直接坐在這邊喝，有意思的是店家在現場還會播放輕音樂，實在很有氣氛。

就連MENU設計都像是餐廳內在用的那種，傻眼，也太酷了吧。

賣的主要是茶飲、咖啡以及非常特別的雞尾酒（喝酒不開車，開車不喝酒），全品項都有附上英文名字，連雞尾酒方面也有標註酒精濃度，相當用心，目前全品項第二件半價喔（以價格低的計算，像超商那樣）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不知道要點什麼的，騎樓牆邊海報和布旗上面有飲品的實體照片可以參考。

透過櫃檯窗口可以看到老闆在裏頭製作飲料包含雞尾酒的過程，看檯子上那一瓶瓶的酒類，感覺比起一般調配飲料還更忙啊。

畢竟是手搖飲料店，所以飲料都是用外帶杯裝，杯子除了茶飲是一般手搖飲料店那種外，其他咖啡和雞尾酒全都是這種可愛的胖胖杯，我覺得真的是超特別，尤其是雞尾酒，可以拿著邊走邊喝，實在好酷。

藍色夏威夷 $150

這應該是大家非常熟悉的經典調酒，酒如其名，湛藍的顏色就像是海洋一樣，混合了蘭姆酒、檸檬汁和鳳梨汁調製而成，香甜爽口伴隨微微酸味，很有熱帶飲料的感覺，MENU上面註明酒精濃度6%，但其實酒味比想像中淡很多，不太敢喝酒的人也能喝。

京都櫻花盛開 $150

名字很夢幻，顏色也夢幻，淡粉的顏色猶如櫻花花瓣，以清酒加上覆盆子、莓果調配而成，味道微微酸甜帶有櫻花香氣，剛那杯藍色夏威夷有夏天的感覺，這杯則是有春天的感覺耶XDD，酒味也不會很重喔，和藍色夏威夷一樣都是很適合女性族群。

情定富士山 $200

店家也有賣歐美流行的咖啡雞尾酒，這款"情定富士山"算是當中非常有特色的一款，裡頭加了杜老爺冰淇淋，有一點漂浮冰咖啡的感覺，連同冰淇淋一起喝的話威士忌的酒味會稍微被中和掉，不然直接喝其實還蠻明顯的，比較大人味的一款調酒。

咖啡石板街（熱飲限定） $260

店家還有賣熱的雞尾酒喔，這款"咖啡石板街"是用威士忌酒加上熱可可，然後上面還有烤棉花糖，喝之前可以先吃上面的棉花糖，相當有意思，有一種甜點結合雞尾酒的感覺，酒的味道還蠻濃的，加了熱可可有多了香甜濃郁的層次風味，熱熱喝很舒服，尤其是在這種寒冷天氣。

鳳梨椰奶美式 $70

除了雞尾酒厲害，他們的咖啡系列飲品也很有水準，我點的這款是水果咖啡中的"鳳梨椰奶美式"，美式咖啡和鳳梨椰奶呈現出先後的鮮明層次風味，香甜好喝，而且裡面還喝得到椰子的脆片，是帶有咀嚼感的一杯飲品。

果柚青檸白花綠茶 $55

只想喝一般茶飲推薦可以點這杯果柚青檸白花綠茶，雖然沒有那種一喝入口就非常驚奇的感覺，但是比例調的很好，喝得到層次分明的紅柚香、檸檬香和茶香，還蠻好喝的。

很難想像大白天就能喝到調酒，而且還是在路邊不是在酒吧內，真的超有意思。

以往要喝雞尾酒，享受微醺只能去酒吧，沒想到居然在路邊就能喝到，而且還是大白天，真的是很特別，雞尾酒種類真的很多，也各有特色，酒精濃度比想像中淡很多，不太敢喝酒的人應該也能喝，不過還是要奉勸大家，喝酒不開車，開車不喝酒，有要開車的可以請店家幫忙將雞尾酒去冰，外帶回家喝也是很好喝的。另外除了雞尾酒，個人也推他們的咖啡，尤其水果咖啡很有特色，一般咖啡店很少有賣。目前全品項第二杯半價，折扣隨便算都是省下幾十元，甚至近百元，有興趣的朋友可以來喝看看喔。

LazyBar雞尾酒式茶吧

地址：台中市東區復興路四段212號1樓

電話：(04)2222-5077

營業時間：09:00-22:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：LazyBar雞尾酒式茶吧

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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