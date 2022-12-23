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時尚鍋物新潮流！6款獨家湯頭各個超有料 搭配炸物新吃法

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【麻角小鍋】位於熱鬧的逢甲商圈外圍區域，從去年8月開幕至今已擄獲大批粉絲，店內的特色鍋物與麵食炸物讓許多饕客吃過後都念念不忘！從湯底挑選到主餐的選擇，饕客們可以客製自己喜歡的搭配組合，多樣化的選擇讓人每次用餐都能有不一樣的體驗。

【麻角小鍋】委託專業設計師打造質感裝潢，採用內用店的型式經營，輕奢華的用餐環境，讓客人們還沒用餐就已經開始期待料理上桌，在舒適的空間享用充滿溫度美食佳餚，幸福感再加分。

▲貼心的店家在座位周邊設有插座供顧客使用。
▲貼心的店家在座位周邊設有插座供顧客使用。

▲自助區提供餐具、紙巾、水杯還有飲料跟檸檬水。
▲自助區提供餐具、紙巾、水杯還有飲料跟檸檬水。

【麻角小鍋】用餐方式很講究，先選擇你想要的湯底，挑選多種肉品與海鮮的鍋物組合，再選擇想吃的主食，而且還能加點配料、小菜或是炸物，不管是獨享還是分食都很合適，鍋物會經廚房烹調後再端上桌，不用顧客費心烹煮，可以盡情與家人朋友們聊天吃美食，享受愜意的用餐時光，因店內只有2人服務，多人用餐請先訂位，才能保持最佳用餐體驗。

【麻角小鍋】最讓饕客津津樂道的，就是店家精心研發的6款湯底，麻辣奶香、濃厚麻辣、川味酸辣3款人氣的辣味湯底，為嗜辣者的最愛，花椒的香與辣椒的辣，辣勁十足又有層次感，不管搭配肉品、菜盤都很合適，辣度還可以應個人喜好做調整；不敢吃辣也沒關係，店內還有不辣的京燉原湯、微醺燒酒、雪濃松露3種湯頭可供選擇，總共多達6種鍋物湯底任君挑選，各個年齡層的饕客都能找到適合自己的口味。

▲菜盤經過店家精心挑選，不僅菜色豐富，也是鍋物的最佳配角。
▲菜盤經過店家精心挑選，不僅菜色豐富，也是鍋物的最佳配角。

除了鍋物組合外，「麻角招牌拌麵」也是超人氣的單點主食之一，手工麵條上鋪滿了叉燒、杏鮑菇、溏心蛋跟蔥花，將麵條拌勻後大口咬下，除了滑順好入口，瞬間就能感受到花椒的香氣，帶股微微辣勁，尾韻是麵條的小麥香味，搭配鮮嫩多汁的杏鮑菇與肥瘦均勻的炙燒叉燒，百吃不厭的組合，令人回味無窮。

【麻角小鍋】的「老皮嫩肉」口味獨特，其他地方可吃不到，特調的川味醬酸爽開胃，完全去除炸豆腐本身的油膩感，越吃越涮嘴。

炸物人氣No.1的「酥炸唐揚雞」，雞肉裹粉油炸後淋上特製黃金醬，最後經炙燒後才熱騰騰上桌，炙燒過程除了讓雞肉多股香氣外，還能讓黃金醬的風味完全釋放，雞肉外酥內嫩，肉質扎實又多汁，醬料的香甜讓唐揚雞吃起來更加順口。

吃完正餐怎能少了甜點呢？來份【麻角小鍋】的「炸湯圓」與「香酥銀絲卷」在香甜煉乳襯托下作為最佳收尾。

誰說鍋物只能搭滷味，搭炸物也很涮嘴！【麻角小鍋】帶給你全新的美食饗宴，各種創意組合與搭配，百吃不厭的好味道值得一再回訪！現在【麻角小鍋】還有跟外送平台合作，讓你在家也能輕鬆吃鍋物享美食！


另外也分享大家好康優惠，到【麻角小鍋】消費取餐，出示台灣旅行趣特約就送銀絲捲或麻辣豆腐一份唷！

【麻角小鍋】

店家地址：台中市西屯區上仁街153號

店家電話：0424522438

營業時間：11:30–21:00，公休日依粉絲專頁公告為主

停車資訊：附近設有收費停車場

粉絲專頁：http://bit.ly/3i8To4l


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炸物 饕客 湯圓

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