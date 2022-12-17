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全台最高28米耶誕樹！2022「山谷燈光節」點亮梨山、谷關之夜

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：記者-歐彥君／攝、參山國家風景區管理處／提供
圖：記者-歐彥君／攝、參山國家風景區管理處／提供

梨山賓館前的一對雪松聖誕樹，成為節慶旅遊新穎打卡點。　記者-歐彥君／攝
梨山賓館前的一對雪松聖誕樹，成為節慶旅遊新穎打卡點。　記者-歐彥君／攝

【旅奇傳媒/記者-歐彥君】您知道全台最高的聖誕樹在哪兒嗎？2022「山谷燈光節」點燈儀式已於12╱1晚間在梨山賓館前閃亮登場！今年以「璀璨梨山」為題，特別打造兩顆高約28公尺的大雪松耶誕樹，整個璀璨奪目，既絢麗又浪漫，如詩如畫的景象讓整個梨山瀰漫濃濃異國風情，兩盞高達28公尺大雪松聖誕樹搭配一系列佳節慶祝活動，音樂、燈光閃耀夜空，聖誕節慶氣氛滿溢整個山谷。

▲2022山谷燈光節即日起至2023╱1╱8，邀您冬遊梨山、谷關。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲2022山谷燈光節即日起至2023╱1╱8，邀您冬遊梨山、谷關。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，戶外口罩令解除，勢必提高觀光量能，希望山谷燈光節延續國旅熱潮，民眾不用急著出境也可以體驗聖誕節慶氛圍，2022山谷燈光節跨年展出，成為節慶旅遊主題的優選，歡迎遊客蒞臨享受好空氣及歡樂的節慶氛圍。今年在梨山山區3處制高點，包括攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘，已架設高解析度即時影像攝影機，24小時高清畫面放送美景，360度無死角，讓大家隨時隨地即時瀏覽美景。

【梨山美景4K Live cam】即時影像

 ‧ 梨山賓館 https://youtu.be/EYlTvfCiNyg

 ‧ 攬勝樓 https://youtu.be/ydHy8nHbbXY

 ‧ 櫻緣丘 https://youtu.be/psFEtsp6X7I

▲2022山谷燈光節點亮甫對外開放的耶穌堂。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲2022山谷燈光節點亮甫對外開放的耶穌堂。　圖：參山國家風景區管理處／提供

▲2022山谷燈光節谷關部分，在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲2022山谷燈光節谷關部分，在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」。　圖：參山國家風景區管理處／提供

這場第2屆梨山谷關燈光節活動，展期至明年1╱8，除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，周邊梨山大街也布置閃亮聖誕燈飾，梨山新地標「耶穌堂」也用電腦燈光染色變換色彩；谷關部分在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」，旅客到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。

台灣觀巴協會理事長張龍麟表示，目前正有台灣觀巴行駛梨山、谷關這條路線，例如「春花夏果秋楓冬雪福壽山梨山武陵繽紛四季之旅」台灣觀巴行程，沿台14甲線一路經清境、合歡山、武嶺，山勢綿延，景色秀麗。搭配上福壽山農場、梨山、武陵農場四季不同的風情，讓人流連忘返，想要一去再去；順道還可採買高山蔬果，送禮自用兩相宜。

▲2022山谷燈光節梨山區域越夜越美麗。　記者-歐彥君／攝
▲2022山谷燈光節梨山區域越夜越美麗。　記者-歐彥君／攝

2022山谷燈光節等您來

地點：梨山‧谷關

日期：12╱1～2023╱1╱8

耶穌堂開放參觀時間：週二到週五09：00～17：00

聖誕佳節光環境展：17：00～21：00

梨山賓館燈光秀：17：00～21：00 每半小時1場

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谷關溫泉 美景 聖誕節

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