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台中療癒系質感烘焙坊！激推「超萌卡雷酥」 節慶水果麵包驚喜無限

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

於今年五月全新開幕的【餵餵麵包，由曾任職知名品牌—向陽房的烘焙師傅所創立，秉持「我餵人人，人人餵我」的經營理念，大膽嘗試各款新穎風味麵包，類型從生吐司、歐式麵包、法式長棍、鹽可頌到強勢攻佔社群版面的超萌巧克力卡雷酥、驚喜不斷的節慶限定水果麵包均有供應，打造日常卻不失講究的療癒系質感烘焙坊。

▲【餵餵麵包】座落於東山路靜謐巷弄中，如咖啡廳般的質感裝潢，許多路過的吃貨都不禁佇足前來一探究竟。
▲【餵餵麵包】座落於東山路靜謐巷弄中，如咖啡廳般的質感裝潢，許多路過的吃貨都不禁佇足前來一探究竟。

▲簡約明亮的購物空間整齊劃一的展示著今日出爐的各式麵包。
▲簡約明亮的購物空間整齊劃一的展示著今日出爐的各式麵包。

店內琳瑯滿目的商品，其中又以賣萌無極限的「巧克力卡雷酥」、「奶酥麵包」與「鹽之花奶油、巧克力捲」為店內明星商品；而因應節慶限定推出的「義大利水果麵包Panettone」則初次問世就引爆搶購熱潮。


巧克力卡雷酥

擁有超萌外表的「巧克力卡雷酥」，為使用日本三溫糖製成的千層派作為基底，搭配帶有苦甜風味的巧克力淋醬、白巧克力圓潤大眼，有著毫不甜膩的酥脆口感，療癒系甜點讓人不禁一口接著一口將它消滅！

▲購買回家後建議冷凍後食用，口感會更加爽脆。
▲購買回家後建議冷凍後食用，口感會更加爽脆。

奶酥麵包

架上排列著一個個可愛小熊是經典款奶酥麵包，蓬鬆Q彈的麵包體擁有恰到好處的奶香與內餡剛好的甜度，無論是作為早點還是下午茶點都相當合適。

鹽之花奶油、巧克力捲文字

使用石磨小麥法國麵粉製成的麵包體，保留了小麥的營養與原始風味，再透過與奶油烘烤呈現迷人的外酥內軟口感，接著灑上法國鹽之花提升整體味蕾層次，創造簡單卻讓人難以忘懷的獨特味美。

節慶限定｜義大利水果麵包Panettone

Panettone為義大利最具代表性的節慶麵包，也被號稱是全世界最費工的麵包。由【餵餵麵包】於今年耶誕節精心推出的「義大利水果麵包Panettone」，使用自養的酵母加上大量大溪地香草、義大利糖漬果乾、蛋黃、奶油等原物料耗費72小時製成，口感濕潤蓬鬆就如蛋糕那般輕盈，且風味會伴隨著時間而逐漸熟成更顯馥郁。

▲建議於第三天再開封食用，如未開封狀態下放置常溫可保存一個禮拜。
▲建議於第三天再開封食用，如未開封狀態下放置常溫可保存一個禮拜。

【餵餵麵包】老闆除了不惜重本規劃、設計品牌視覺，在烘焙坊各個細節中也能感受到老闆對於產品的堅持，從產品原物料選用到烘焙工序，每一項環節都親力親為，不假他人之手。麵包每日新鮮手作出爐，提供客人線上、電話預購以及北屯大樓社區滿1500元免費外送等貼心服務，帶給在地居民健康安心且便捷的烘焙新選擇。


餵餵麵包 • wayway bakery

店家地址：台中市北屯區東山路一段138巷8弄1號

店家電話：0917993788

營業時間：12:00～19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3iECZF0

※每週五、六固定公休


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