在地人都讚不絕口！嚴選鹿港老街周邊特色美食都在這～

台灣的老街，總帶給人熱鬧慶典的歡樂印象，走在老街上不僅能感受當地特有文化，也有許多特色小吃值得一再品嚐。這回，我們網羅了過去曾因商業而繁榮、且擁有美麗紅磚巷道的彰化「鹿港老街」周邊美食，不只觀光客喜愛，就連當地人都讚不絕口喔！

彥仲麵茶

遵循古法製作，並結合鹿港在地特色的「彥仲麵茶」，除了販賣傳統熱麵茶之外，還提供漂浮麵茶冰沙、奶蓋麵茶刨冰等創意品項，讓台灣的古早味變出多樣的口味，重新定義很多人記憶中熱呼呼的麵茶。值得一提的是，如果在店內享用的麵茶刨冰吃完上頭的麵茶粉，可以免費續一次滿滿的麵茶粉，再搭配四種配料送進嘴裡，真的是超級幸福和滿足。

圖／IG@eeat.15

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地址：彰化縣鹿港鎮中山路426號

電話：0919 064 551

營業時間：10:30-18:30

王罔麵線糊

「王罔麵線糊」是自1930年代開業至今的老字號小吃，他們家的手工麵線特徵是顏色偏白，乍看之下會以為味道很清淡，然而其實湯頭有添加赤肉條、小蝦米和蛋花，所以香味濃郁且口感滑順，麵線更是入口即化。如果內用的話，店家的香菜是可以加到飽，而據說鹿港人都是外帶麵線糊，將塑膠袋打開後直接倒入口裡，邊走邊吃呢！

圖／IG@kyojachi

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958 629 960

營業時間：05:30-18:30

鹿港傳統粉粿冰（源記）

鹿港銅板美食多！靠近第一市場的「鹿港傳統粉粿冰（源記）」，手工粉粿口感軟Q，其他還有炸物、傳統豆花和冰品，而最多人推薦的是他們的招牌冰，裡頭有粉粿、愛玉和米苔目，配上糖水和碎冰超級爽口，令人回味無窮，難怪每到假日總是大排長龍。

圖／IG@uni850414

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地址：彰化縣鹿港鎮民族路198號

電話：04 777 6782

營業時間：08:00-17:30

漢彬水晶餃

「漢彬水晶餃」始於1884年，為傳承三代的百年老店，僅賣純手工製作的水晶餃、蒸丸和水丸，到現在仍然屹立不搖。水丸的口感較脆，蒸丸則充滿肉香味，而水晶餃的皮吃起來Q彈，肉餡紮實且沒有豬肉的腥味，非常鮮美！除此之外，湯頭的部分是用胡椒粉和薑絲做提味，喝起來很清甜，是簡簡單單的好滋味，喜歡的人還可以買回家自己煮喔！

圖／IG@berry_0608

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地址：彰化縣鹿港鎮民族路189號

電話：0933 198 326

營業時間：07:00-13:00（週三公休）

米弎豆

來自日本九州的「米弎豆」闆娘，將家鄉點心「小判餅」做改良，於烤糯米餅之中添加紅豆、芝麻、抹茶和芋頭等台灣人會比較喜歡的口味，口感類似於烤麻糬，皮脆內軟！而米弎豆目前在鹿港老街有兩家店面，可說是老街裡氣質格外不同的小店，一度有種身在日本的錯覺，最棒的是闆娘還會隨季節更換限定口味，有機會一定要試試看日式散步美食。

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地址：彰化縣鹿港鎮新宮里文開路32巷24號

電話：04 777 6250

營業時間：10:30-18:00

王記芋丸

「王記芋丸」同樣也是鹿港百年老店，以整顆新鮮的大甲芋頭籤製作，中間包著上等的後腿豬肉，現做而成的芋丸份量紮實，整個芋頭香氣十足且非常有飽足感，也建議大家可以加一些店家特製的醬汁，將美味升級！讓人感動的是，王記芋丸直到現在依舊堅持用手工一個一個包製芋丸，就是希望能讓吃到的人，品嚐到最真最原始的滋味。

圖／IG@z24518261

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地址：彰化縣鹿港鎮民生路50號

電話：04 774 4882

營業時間：週一～週五 08:30-18:30；週六～日 18:30-20:00

黑豬灶爌肉飯

來到彰化，不吃爌肉飯怎麼說得過去呢！大碗爌肉飯只要50元的「黑豬灶爌肉飯」，是遠近馳名的銅板美食，爌肉滷得入味透徹，大塊又厚實，且瘦肉的部分不柴，肥肉的地方則很是脆彈，搭配酸菜絕對會讓你狂扒飯！另外，除了爌肉飯還有豬腳飯、滷肉飯、白菜滷湯、滷蛋、筍絲、味噌湯、油豆腐等餐點，道道都是高CP值，吃過就難忘。

圖／IG@c.h.23

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地址：彰化縣鹿港鎮中山路59號

電話：04 776 2300

營業時間：15:00-20:00

阿振肉包

鹿港排隊名店「阿振肉包」，是幾乎每個到鹿港的人必買的伴手禮。其純手工製作的原味肉包，麵皮有咬勁和帶有甜甜的香氣，內餡則包著大塊香菇丁跟豬後腿肉，一口咬下就立刻流出湯汁，果然是名不虛傳，很多人都大包小包的帶著走呢！

圖／IG@corporaljoey

地址：彰化縣鹿港鎮中山路71號

電話：04 777 2754

營業時間：09:00-19:00

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