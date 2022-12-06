這麼可愛一定要看！雪白萌兔鑽進「台中歌劇院」煙囪 手刀捕捉陪大家過聖誕、跨年＋新年
這麼可愛一定要看！雪白萌兔鑽進「台中歌劇院」煙囪 手刀捕捉陪大家過聖誕、跨年＋新年
還記得去年掉入台中歌劇院的「火山口」、倒栽蔥卡住的聖誕老公公嗎？今年有新朋友現身甲！這陶改由三隻蹦蹦跳跳、從煙囪裡探頭或露出渾圓屁屁與肉球的雪白兔兔，要來陪大家度過聖誕節、跨年與農曆新年，還不快到歌劇把牠們撈出來放進照片裡！
為了迎接即將到來的聖誕節及兔年，位於台中歌劇院6樓的空中花園，吸引了三隻小兔來玩耍，不只在獨特的「火山口」煙囪裡鑽來鑽去、拿著拐杖糖代替聖誕老公公送來祝福，準備在歲末新春療癒大家；才開放沒多久，超可愛的身影馬上讓網紅網帥們來打卡、拍得欲罷不能，帶來滿滿的可愛與驚喜！
館方另外籌備了一連串表演、餐點聖誕節傳佳音等等活動，除了到屋頂找尋兔兔的蹤跡，還可以好好探索台中歌劇院，來趟限定一日小旅行唷～
台中歌劇院 6樓空中花園
耶誕裝置「嬌兔三窟」
展期：12/1～2023/2/28
地址：台中市西屯區惠來路二段101號
開放時間：週日、週二至週四11：30～21:00 週五、六及國定假日11：30～22：00
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