必點浮誇系草莓冰山！ 台中人氣「有春茶館」吃巧吃飽的古早味茶藝館 下午茶、約會聚餐首選

台中聚餐餐廳推薦!充滿古早味的有春茶館又有新菜上市，榮獲2022 經濟部商業司山海臺菜餐廳殊榮，選用在地食材、時令菜色設計出融合風土人文的創新台味美食，不僅富有台灣傳統古早味還兼具美學風格，整個色香味俱全好看又好吃，連飲料都很強。冬季限定草莓冰品滿滿堆成一座草莓山，浮誇上市更是吸睛。我們約聚餐都喜歡到有春用餐，吃巧吃飽都很滿足。

有春茶館地點交通

有春茶館目前有兩家分店:大智店以及大墩店，我們到大墩店用餐。位在南屯區大進街靠近大墩十二街口，附近就有收費停車場、門口也有機車位，交通很便利。

有春茶館大墩店環境

這次來有春用餐發現裝潢跟以前不一樣，多了許多農村器具點綴，寬敞的用餐空間一進來就感受到濃濃的台灣味，加上木質色系，整個看起來非常有質感。

有春茶館創新台味文化美學，把台灣菜發揮到淋漓盡致，連環境也是富有台味文化，復古懷舊的氣氛加上美味餐點，在這裡用餐讓人很放鬆，是台中約會聚餐好地方。

還有機器人送餐超可愛啦～

有春茶館除了內用餐點之外，特別把店內受歡迎的沾醬佐料以及各種冷凍包集中一區，提供伴手禮以及冷凍商品宅配服務。吃完美味餐點可以到這一區逛逛，直接外帶省運費，自用送禮兩相宜。

有春茶館菜單

菜色非常多元經常推陳出新，隔段時間來又有新菜單，餐點以單點為主也有套餐選項，主食、點心、茶飲通通有，吃巧吃飽都沒問題。每人低消一杯飲品或一份餐點，平日免服務費/假日加收10%服務費，用餐時間平日2小時/假日1.5小時，未客滿則不會硬性規定。（備註：菜單內容及價位有可能變動，請依現場公告為準）

有春茶館非常用心經營傳承台菜，以文化美學開展台灣味。榮獲2022經濟部商業司山海臺菜餐廳認證、2022台中好甜最佳在地經典獎、2021創意生活事業認證、2021傳承台菜餐廳、2020滷肉飯節推薦店家等多項肯定真的很厲害!

有春茶館推薦餐點

山海台菜雙人餐 988元

一整套內含魚酥海鮮羹+蔥燒虱目魚肚+台味三杯土雞+台式懷舊滷味拼盤+清蒸風土時蔬+麻油米糕/蒸銀絲卷/白飯三選一+兩杯四季春茶(可折抵20元換購其他飲品)

魚酥海鮮羹（可加價200元升級魷魚螺肉蒜）

大塊魚酥肉質飽滿，每一口都非常紮實有彈性，外皮吸飽海鮮羹湯，吃起來味道特別甜。

裡頭料不少，珠貝、魷魚、香菇、大白菜、筍子、木耳等用扁魚提味吃的到甘甜的海味，越吃越涮嘴。我們都好愛這海鮮羹，完全是辦桌料理的滋味。

台味三杯土雞

三杯雞是台灣傳統菜色，有春選用土雞口感QQ嫩嫩的不會軟爛。老薑爆香加上九層塔香，大塊土雞肉不只肉汁甜，三杯醬汁更是鹹甜好吃，整個非常下飯。

蔥燒虱目魚肚

台南府城無刺虱目魚肚口感非常軟嫩， 醃冬瓜滷汁鹹鹹甜甜的滋味好好吃，再加上蔥段、薑絲整個鹹香回甘，有媽媽的味道。

台式舊滷味拼盤（內容隨機）

這道滷味拼盤有豬腿庫切片、豬皮、紅燒蘿蔔，搭配有春超人氣辣醬一起吃，美味更加分。

豬腿庫肉口感軟嫩越咬越香，尤其是油脂香氣好迷人。還有豬皮也是很正點，軟嫩帶有Q度又富有膠質，搭配有春的獨家辣醬，香辣過癮好好吃喔～

清蒸風土時蔬

擺盤漂亮光是看就讓人喜歡，一份有5種新鮮時蔬，清蒸方式吃原味就很好吃。

雙人套餐的主食有麻油米糕/蒸銀絲卷/白飯 三選一，都想吃也可以加價單點。

麻油米糕

也是一道辦桌菜色，古早味米糕沒有過多調味，微微的麻油香加上大量干貝絲、香菇，看起來簡單卻很好吃，QQ的口感不會軟爛，麻油跟老薑的香氣越咬越香。

蒸銀絲卷

口感軟綿，微微的甜味在嘴裡慢慢散開，就是清清爽爽的滋味。

我們把銀絲卷包夾滷味拼盤的肉片及豬皮，再加點有春獨家辣醬，味道超讚推薦大家試試。

雙人套餐都有附兩杯四季春茶，也可折抵20元換購其他飲品（兩杯為限）。

蔥燒虱目魚肚飯定食（附食蔬+白飯+湯品+飲料） 320元

台南無刺虱目魚肚滷的非常入味，肉質軟嫩尤其是油脂部位超好吃，古早味醬瓜鹹鹹甜甜的醬汁，拌飯超讚很開胃～

套餐定食除了白飯湯品還有清蒸時蔬，都是選用新鮮蔬菜，從產地直送到餐桌非常新鮮好吃。

有春茶館新菜單有好多菜色，古早味辦桌菜之外也有 許多小品炸物、飲品。下午茶時段來這裡跟朋友聚餐聊天，點飲料加上茶點也很OK。

旺來四季春 80元

新鮮鳳梨熬煮成果醬再加入四季春茶，鳳梨味道不會太厚重，淡雅鳳梨香整個相當清爽。

四季鳳梨水果茶 180元

上次我們點熱的的一大壺，這次點冰的也很大杯。水果茶有百香果的酸加上鳳梨的甜，酸酸甜甜的滋味很有層次感，餐後來一杯剛剛好。

芋泥波波奶綠 85元

這一杯是有春超人氣飲品我們每次來都會點，一大杯滿滿料超多芋泥還喝的到芋頭顆粒，再加上小芋圓、地瓜圓，每一口都很滿足，咀嚼系超愛推薦必點。

不能莓有你 250元

草莓季新品真是漂亮極了!滿滿大顆草莓環繞一圈，還有一球草莓冰淇淋，最後淋上草莓汁整個視覺味覺大滿足，草莓控一定會尖叫~

除了大顆草莓酸甜滋味讓人滿足之外，中間的碎冰淋上草莓汁，味道好香甜。這一杯不僅好看好拍也好好吃!

時光珍藏寶盒 200元

這一盒集合有春特有的人氣傳統米食點心：紅豆紅龜粿、蘿蔔絲草仔粿、拇指發糕、麵茶炸年糕，可算是有春米食點心大四喜，廣受老中青各年齡層客人的喜愛。迷你版更考驗主廚的手工，每一款做工細緻用料實在都好好吃。一般餐廳很少吃的到，來到有春想要感受年節氣氛，這一道節慶點心推薦必點。

手工南瓜花捲 75元

這一道也是新菜色，南瓜花捲還看的到南瓜果肉的蹤影，搭配特調奶醬一起吃，可以吃到南瓜香甜的滋味。

牛蒡天婦羅 80元

鹹食炸物也有推出新品，牛蒡天婦羅裡頭看的到好多牛蒡絲，天婦羅魚漿海味十足，外酥內Q的口感越咬越香甜。

小時候熱狗球 70元

逛夜市常吃到的大熱狗做成一球一球的熱狗球，外型很可愛。外皮炸到金黃酥脆，咬開來還吃的到麵香，裡頭熱狗鹹香滋味，迷你版的熱狗球真的勾起好多小時候的記憶，真的是懷舊的點心。

冰糖蜜芋頭 60元

這一道冰糖蜜芋頭煮得非常通透，口感超綿密真是一級棒！用冰糖熬煮不會死甜，綿綿鬆鬆的密芋頭超好吃我們好喜歡，芋頭控一定要試試。

有春茶館優惠

有春不定期推出各種優惠活動，最近跟全家聯名上市兩款飯糰，也同步在兩家分店送出滿額現折優惠，我看他們粉絲團公告活動如下：

【有春茶館請您吃聯名飯糰】

憑全家便利商店購買「有春聯名-麻油雞」或「有春聯名-三杯雞」飯糰的發票明細(或雲端發票明細)，至有春茶館門店消費達500元，即可折抵45元。

活動備註：

＊優惠折抵不累計，單張消費發票限折一次。

＊活動期間限：2022/11/23-2022/12/31止

＊活動門市：有春茶館大智店、有春茶館大墩店

有春茶館整體心得

有春茶館最近榮獲2022經濟部商業司山海臺菜餐廳肯定，同時推出冬季新菜色，把傳統古早味辦桌菜變成單人份量一個人也能享受古早味台菜下午茶。這次還有草莓冰品新上市，浮誇擺盤漂亮又好吃。

有春茶館一直是我們喜歡的聚餐餐廳，餐點多元吃飽吃巧都沒問題，同時滿足每個人的味蕾。喜歡古早味台菜、辦桌菜色的朋友，這家有春茶館質感很棒，推薦給大家。

有春茶館

官網：https://www.wuchunteahall.com/

有春茶館大墩店

粉絲團：有春茶館大墩店FB

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04 2322 1669

營業時間：11:30~21:00

有春茶館大智店

地址：台中市東區大智路55號

電話：04 2222 0618

營業時間：11:30~21:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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