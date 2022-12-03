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IG最新聖誕打卡點！ 台中「2022耶誕森之境」 5大遊樂園設施大人小孩都愛

商妮吃喝遊樂／ 文、圖／商妮吃喝遊樂　

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台中耶誕景點又有新的遊樂園登場，最新的耶誕森之境主題樂園整個以北歐聖誕風格，紅色與金色為主色系打造中部獨家耶誕樂園，5種遊樂設施浪漫又充滿童話風格，不僅好玩也很好拍大人小孩都喜歡，IG最新耶誕打卡點真的會拍不完啊～

耶誕森之境遊樂園在哪裡？

2022耶誕森之境遊樂園就在台灣大道上大遠百1樓時尚廣場，5種遊樂設施一字排開，經過時很難不注意到它。

耶誕森之境遊樂園營業時間

2022耶誕森之境遊樂園營業期間從111/11/11~112/01/29，從耶誕一路玩到農曆年。

營業時間:平日13:00~22:00；假日10:30~22:00。

耶誕森之境遊樂園票價

單買票券一張100元，也可以買套票300元可以玩5種遊樂設施。

另有VIP套票4組900元，等於買3送1，還可以全台各個據點通用。

耶誕森之境遊樂園設施

旋轉鞦韆

這個旋轉鞦韆有點類似旋轉木馬，但是鞦韆造型更漂亮。

上頭還有滿開的櫻花，拍照真是好看極了!大人也可以搭乘喔~坐上去拍照肯定是網美照啊。

海盜船

紅白色系的海盜船也是好美，這個大人可以搭乘，跟小孩一起玩更好玩。

摩天輪

小朋友超愛的摩天輪，共有5個車廂可以搭乘。

大型釣魚機

這個釣魚機完全跟湯姆熊的一樣，色彩繽紛的各種魚類張大嘴等著被釣上岸。

小火車

紅白色系小火車小朋友也超愛，搭小火車拍照錄影都更有耶誕氣氛。

充滿耶誕歡樂氣氛的耶誕森之境遊樂園有著貴氣又浪漫的北歐風情，有經過台灣大道時，可以到大遠百一樓廣場拍拍照，或者帶小朋友玩遊樂設施也不錯唷。

耶誕森之境遊樂園

地點：台中市西屯區台灣大道三段251號

期間：11/11/11~112/01/29

時間：平日 13:00~22:00 假日10:30~22:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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