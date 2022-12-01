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24hr直播美景！ 全台海拔最高「松雪耶誕樹」浪漫點燈 2022山谷燈光節開跑

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／參山國家風景區管理處提供
圖／參山國家風景區管理處提供

海拔最高的浪漫耶誕樹點燈囉！ 「2022山谷燈光節」今起登場，今年特別打過了兩棵全台海拔最高、28米高的「雪松耶誕樹」，在谷關溫泉公園打造浪漫「幻彩耶誕村」、更於12/2敲響梨山耶穌堂的12鐘聲，快衝梨山、谷關朝聖吧！

圖／參山國家風景區管理處提供
圖／參山國家風景區管理處提供

去年受到民眾歡迎的梨山谷關燈光節，今年第二屆於12/1至2023/1/8以「2022山谷燈光節-璀璨梨山」登場，首先在梨山賓館前打造兩棵全台海拔最高、高度28公尺「大雪松耶誕樹」，以透過冰柱燈環繞著雪松樹，營造出冬季落雪的美感，再搭配圓型燈球襯托出北國耶誕氛圍，再將梨山大街周邊也布置許多耶誕燈飾。

「山谷燈光節」在梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供
「山谷燈光節」在梨山和谷關布置了許多耶誕燈飾。圖／參山國家風景區管理處提供

海拔2011公尺、全台最高教堂「梨山耶穌堂」也在近日重新整修完成，將利用電腦燈光染色變換五彩繽紛色彩，與耶誕樹相輝映，預計12/2上午10：30正式啟用，也將於12/2再度敲鐘，敲響12鐘聲，讓睽違20年的鐘聲再次響徹梨山，同步宣告耶穌堂成為梨山旅遊新地標。

全國最高教堂「梨山耶穌堂」也將在2日敲響大鐘，與聖誕樹相互輝映。圖／參山國家風景區管理處提供
全國最高教堂「梨山耶穌堂」也將在2日敲響大鐘，與聖誕樹相互輝映。圖／參山國家風景區管理處提供

圖／參山國家風景區管理處提供
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參山處歡迎民眾把握耶誕節日上山賞燈，除了欣賞全台海拔最高耶誕樹、梨山大街也布置閃亮亮的耶誕燈飾、漫步於谷關溫泉公園的繽紛彩虹步道、聆聽睽違20年的梨山耶穌堂12鐘聲。更在梨山山區三處制高點，攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘等處，已架設高解析度、360度無死角的即時影像攝影機，不但能調整鏡頭方向、遠近，更24小時高解析度放送直播梨山美景畫面，讓無法前來現場的民眾也一同感受2022山谷燈光節的美麗氛圍。

圖／參山國家風景區管理處提供
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