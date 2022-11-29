全台第一間7-11熊大門市！LINE FRIENDS出沒店內外，連咖啡拉花都能驚見熊大
解鎖全台第一間熊大門市！7-ELEVEN主題門市再＋1，這次是超可愛的LINE FRIENDS，不僅有熊大、兔兔、莎莉和熊美，店內居然還有「寶可夢遊戲機台」，Mister Donut、COLD STONE統統有，就連先前的熱門話題「果汁BAR」也不缺席，一站式滿足多種需求。
台中人先朝聖！除了「7-ELEVEN Hello Kitty主題門市」，本次再迎來「LINE FRIENDS主題門市」，就在敦富門市！店內、外充滿超療癒熊大、兔兔、莎莉和熊美等LINE FRIENDS明星，色彩繽紛超好拍。同時，也有許多周邊商品可以一次逛個夠，LINE FRIENDS限定商品與多樣櫃位統統有。
有部落客分享「一些專門店才買得到的周邊，這裡也買得到」，喜歡LINE FRIENDS的朋友就別錯過囉！店內裝潢繽紛活潑，別忘了偶爾抬頭看看小彩蛋，更有網友在FB熊大同樂會貼文下方分享自己的「熊大拉花咖啡」，超可愛怎麼捨得喝啦！除此之外，店內還有「寶可夢遊戲機台」，直接呼叫寶可夢大師啦！另外也有Mister Donut、COLD STONE，甚至連「果汁BAR」都有，真的超方便又好逛。
7-11 LINE FRIENDS主題門市(敦富門市)
地址：台中市北屯區敦富路371號
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