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台中大里百元痛風系海鮮意麵！爆蛋紅蟳限量必點好新鮮

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

台南人氣海鮮鍋燒意麵品牌「金三益健康茶飲」又在台中展店啦！「金三益健康茶飲-大里旗艦店」不只供應多種茶飲更提供多樣特色海鮮意麵，大里旗艦店位於人來人往的大明路上，暖黃色大型招牌不論白天黑夜都能一眼就找到。

店內座位區寬敞明亮，非常適合好友或家人間的聚餐，而在將近午餐離峰時段的兩點鐘一樣座無虛席，還好店家貼心地準備了座位等候區讓民眾休息等待入座。

蒜泥蚵仔意麵（乾）

肥美碩大的牡蠣被均勻地鋪在意麵上，沾著些許湯汁讓牡蠣在陽光下更顯晶瑩誘人，上頭淋著獨家蒜蓉醬油，一口吃下嘴裡滿是鮮甜味！蒜頭的辛辣恰巧解了牡蠣吃多的膩，而且麵體即使做成乾麵也保有一定的水分，吃起來不會乾硬，牡蠣控怎麼能錯過這碗！

爆蛋紅蟳鍋燒意麵

「金三益健康茶飲」的海鮮澎派程度絕對都是真浮誇，整整三隻螃蟹切對半直接以爆蛋的方式擺盤，畫面簡單粗暴更讓人口水直流。秋冬現在正是吃蟹黃蟹膏的好時機，螃蟹鮮而不腥且肉質細膩，每一口都是新鮮，而且這個螃蟹量即使跟同桌分享也不覺得心疼，吃完一隻還有一隻！

值得注意的是爆蛋紅蟳鍋燒意麵不只是店內的人氣品項，更是限量商品，為了確保品質每日限定20碗且不能電話預約只能現場排隊，熱愛螃蟹的朋友記得及早來候位才不會撲空喔。

大四喜海鮮拼盤

蛤蠣、鮮蚵、小卷、火燒蝦在碗裡各據一方，店內的意麵都彷彿配角般，每一碗都被浮誇海鮮擋住幾乎看不到麵體。

蛤蠣一咬就爆汁非常鮮甜，小卷新鮮之餘更是脆口，一次吃到四種海鮮除了滿足還有滿滿的幸福感，而重要的湯底沒有沙茶影響口感，加入海鮮熬湯，清甜又順喉，大力推薦給海鮮控們！

▲即使淪為配角「金三益健康茶飲」的意麵一樣美味，吸滿海鮮的精華也保有麵體的口感。
▲即使淪為配角「金三益健康茶飲」的意麵一樣美味，吸滿海鮮的精華也保有麵體的口感。

大三元海鮮拼盤（乾）

從浮誇海鮮裡面夾起意麵還會冒出蒸蒸熱氣，大口一吃居然是香辣的乾意麵，特製辣醬辣而不嗆，但能感受到口中的辣度緩緩上升，這時再吃一口海鮮，辣度被有效緩解，只存辣香、海味和意麵體本身的香氣在口中交織，咀嚼間除了麵體的鬆軟彈性偶爾還有鮭魚卵逼逼啵啵的口感層次。

▲因為產季將天使紅蝦改為火燒蝦，價錢也跟著調整。
▲因為產季將天使紅蝦改為火燒蝦，價錢也跟著調整。

貝受矚目蒜辣麵（乾）

目測粗略估算至少有五十顆以上的小干貝，即使量多也一樣有品質，小干貝吃起來彈牙柔軟又有海鮮的清甜，拌著蒜蓉醬享用，又是一道停不下筷的美食。


既然是「金三益健康茶飲」怎麼能少了好茶呢？除了意麵每碗都浮誇美味，金三益的飲料也不惶多讓，泥漿鮮奶芋、綠豆沙鮮奶冰沙綿密順口，豹紋仙草凍料多不膩，金萱清香爽口，金三益滿足現代人一份主食搭配一杯飲料的飲食習慣，午餐、晚餐只要跑一處就解決一餐了！

▲由左至右為豹紋仙草凍、清香金萱、泥漿鮮奶芋。
▲由左至右為豹紋仙草凍、清香金萱、泥漿鮮奶芋。

▲中間為綠豆沙鮮奶冰沙。
▲中間為綠豆沙鮮奶冰沙。

▲因為產季暫時沒有供應天使紅蝦的品項，「大三元海鮮拼盤」的天使蝦改為供應火燒蝦，價錢也調整為389元。
▲因為產季暫時沒有供應天使紅蝦的品項，「大三元海鮮拼盤」的天使蝦改為供應火燒蝦，價錢也調整為389元。

金三益健康茶飲-台中大里旗艦店

店家地址：台中市大里區大明路457號2樓

店家電話：04-24066383

營業時間：週一至週日：10:00—21：30

粉絲專頁：https://bit.ly/3NNLPeO


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