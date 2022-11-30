秒飛香料國度！「印度先生」正港印度廚師掌廚 咖哩佐烤餅太迷人

【印度先生】 位於台中熱鬧的西屯區，由印度籍老闆與兩名廚師夥伴一同遠飄而來創立，主打採用印度進口香料與清真認證肉品所精心料理的印度佳餚，超道地的料理讓人彷彿秒飛到了充滿神祕氣息的香料國度，讓許多來嚐鮮的吃貨們都眼睛為之一亮。

▲店內用餐空間在老闆精心裝潢、佈置下，每一角落都散發印度特有的文化氛圍。

▲如有慶生、團體聚餐等需求，或是因應印度節慶所舉辦之歡慶活動，印度先生提供二樓私人包廂空間，讓大家有一處可不受他人所擾的派對場域。

▲店內所使用的印度進口香料均有提供小包裝販售，若有興趣的朋友可直接選購。

▲印度先生販售的餐點皆符合清真審核標準，但由於店內提供酒水任君挑選，因此無法被列入清真認證餐廳之一，穆斯林仍可安心享用這裡的料理。

佔地廣大的印度，每一個區域不僅擁有不同的方言，其所料理的菜餚也有相當大的差別，而印度最為出名的咖哩更是會隨著每位廚師選用的香料和比例而有不同的風味，來到【印度先生】除了必嚐的咖哩之外，香料扁豆湯、烤薄片、奶油窯烤雞肉塊、烤餅、蝦仁燉飯、印度拉茶等多道店家所私心推薦的餐點介紹，也是前來嚐鮮的朋友們不能錯過經典品項。





香料羊肉咖哩

不同於整鍋一同熬煮的咖哩製法，【印度先生】會先將不同香料配比製成的底醬混合，再與通過清真認證的羊肉、雞肉或魚肉以及洋蔥、番茄等鮮蔬燉煮，打造各款別具風味的特色咖哩。

▲店內每款咖哩風味皆是使用不同鍋底醬調配製成，且均由主廚精準拿捏份量，因此恕不提供加醬服務。

香料扁豆湯

將綠豆仁打成漿後與薑黃、茴香籽、白胡椒等香料一同熬煮，有著如濃湯般濃郁圓潤口感，充滿清爽且幽香的滋味令人難忘。

蝦仁燉飯

選用口感比泰國米更為硬實的印度米與多種香料一同拌炒，吸收飽滿香料風味的彈牙蝦仁與米粒在每次咀嚼中，透著濃香誘人的滋味，加入由洋蔥、番茄、小黃瓜與香料特製而成的優格醬一同享用，則讓整體口味更為清爽柔順。

奶油窯烤雞肉塊

將雞肉先使用特製優格醬、白胡椒、鮮薑、鮮奶油與多種香料醃製，再以印度窯爐烤製，鮮甜的肉汁因為高溫而被完美鎖住，主廚精湛的控溫技巧讓肉質呈現軟嫩口感，每一口都可感受多層次交織的味美。

由左至右：蒜味烤餅、原味烤餅、烤薄片

由主廚手工製作的餅皮，再以窯爐烘烤令口感更為蓬鬆Q彈；而使用扁豆與鷹嘴豆粉製成的薄片，爽脆的口感充斥著豆香和香料的清香；此兩款輕食小點除了直接食用之外，另可依照個人喜好配佐其他餐點所附的醬料，如特製優格醬、印度風味青醬等。

冰印度拉茶

印度拉茶冰磚為主廚自製，退冰後而成冰印度拉茶，甜而不膩且香氣四溢且濃郁的獨特風味，各位奶茶控千萬別錯過！若點選熱印度拉茶，還可依照個人喜好調配甜度比例。

喜歡嘗試異國料理的人，不妨來訪【印度先生】細品由正港印度廚師所忠實呈現的印度佳餚，透過味蕾一闖神聖的香料國度吧！且【印度先生】會因應印度節慶而於店內舉辦歡慶活動，若想體驗的朋友可於官方粉絲專頁參閱相關資訊。

印度先生

店家地址：台中市西屯區精誠路6號

店家電話：0423208821

營業時間：平日11:00～14:00；17:00～21:00｜假日17:00～21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3dnE9SL

※固定週二公休

※不固定公休請參閱粉絲專頁公告





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