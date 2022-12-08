五星飯店等級烤鴨饗宴 創新「鴨皮壽司」驚艷味蕾

聚餐時刻除了炸雞、披薩、熱炒之外，許多人也會選擇擁有多種吃法的烤鴨與好友、家人或是同事共享品嘗美食的歡愉。而座落於台中西屯美食站區的 【橙禾廚坊琉璃鴨】 除了以獨家專利蒸氣烤箱製作令人難忘的烤鴨料理之外，有別於普遍的一鴨三吃形式，另還推出可一次滿足烤、炒、壽司、煲粥的全鴨四吃澎派套餐，親民的價格不傷荷包也可享受與五星飯店同等級的高檔美味。

▲除了店內外帶等候區，於店外也貼心附設座位區。

原本僅提供外帶服務的【橙禾廚坊琉璃鴨】現也開放內用，提供最多可容納20人之包廂空間，每一時段至多接待1～2組客人並採取預約制服務以確保每位顧客都能在這疫情時代享有安心的用餐環境。

【橙禾廚坊琉璃鴨】不同於普遍窯烤方式，特別採用獨家專利蒸氣烤箱烘烤嚴選高品質櫻桃鴨，出爐後再經過５分鐘的冷卻，將鮮甜的肉汁完美鎖住在卡滋脆的金黃脆皮中，創造擁有外酥內嫩且多汁的美味，帶給顧客不亞於五星飯店級別的饗宴。

▲獨家蒸氣烘烤箱。

▲透過店內大面玻璃窗可清楚看見廚房料理過程，以及令人食指大動的烤鴨切片秀。

全鴨四吃

從無菜單料理起家的【橙禾廚坊琉璃鴨】除了提供常見的一鴨三吃套餐，更特別推出集結片皮全鴨、獨家QQ麵皮、青蔥段、小黃瓜、自製甜麵醬、自製紫蘇梅醬、蒜香或辣味川府炒鴨架、鴨皮壽司八貫、老火腐竹煲鴨粥等美味的澎派全鴨四吃套餐。

▲自行設計的外帶餐盒，每一份餐點均有各自的歸屬，大幅降低因為路途顛簸而翻倒的風險。

第一吃：片皮全鴨＋獨家QQ麵皮

採用廣式醃製手法的烤鴨，金黃油亮的外皮與口感柔嫩多汁的肉質，配搭由店家自行研發、口感Q彈濕潤的餅皮，以及獨門鹹香甜麵醬或是散發幽香的清爽紫蘇梅醬、爽口小黃瓜、嗆辣青蔥段，具有豐富層次的美妙滋味讓人愛不釋手。

第二吃：辣味川府炒鴨架

將蒜、辣椒、青蔥與鴨骨使用大火一同翻炒，散發渾厚鍋氣的鴨骨，入味卻仍保有鮮美肉質與嚼勁，恰到好處的辣度每一口都刺激著味蕾，讓人越吃越涮嘴。

第三吃：鴨皮壽司

通常只能於飯店品嘗到的「鴨皮壽司」在【橙禾廚坊琉璃鴨】也可吃到！粒粒分明的白米上加上起司片後炙燒，接著放上酥脆的金黃鴨皮，將濃郁的起司與鴨皮的油脂巧妙融合，既不膩口又可凸顯烤鴨的香氣，征服許多饕客味蕾！

第四吃：老火腐竹煲鴨粥

吃完口味較重的餐點後，來上一碗使用鴨骨與腐竹一同慢火細熬的煲粥作結尾，甘甜清爽的樸質滋味讓人難以忘懷，帶給各位充滿儀式感的用餐體驗。

除了提供多種吃法的烤鴨套餐，【橙禾廚坊琉璃鴨】店內還另提供貴妃鴛鴦湯泡飯、港式薑蔥黃燜雞、紅酒蜜椒醬白蝦、甘汁露龍虎斑、季節時蔬等單點加購品項。





貴妃鴛鴦湯泡飯

採用新鮮白蝦熬煮高湯，並加入鮑魚粒、石斑魚粒、蝦粒、蟹腿肉、海參粒等五種美味海鮮，以及主廚私房鴛鴦雙口感榨米飯，重現起初經營無菜單料理的人氣經典味美，是許多饕客指定必嘗的餐點！

▲滾燙的湯底，加入酥炸米粒後香氣更加濃郁，滋滋作響的迷人聲音讓人迫不及待想立馬大快朵頤一番！

現已開放內用包廂的【橙禾廚坊琉璃鴨】，不僅提供菜單上所提供的6～8人套餐，另也提供依照個人預算、需求的客製化菜單服務，若有興趣的朋友請提前向店家預約。

▲加入官方LINE好友訂購，免出門在家也可享用到【橙禾廚坊琉璃鴨】的高品質美味！

橙禾廚坊琉璃鴨

店家地址：台中市西屯區惠中路34-1號

店家電話：0933705122

營業時間：11:00～14:00；17:00～19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3qI9vXn





※固定每週一公休

※不定期公休、特殊節慶營業時間請參閱粉絲專業公告

※堅持現烤、現作，為避免久候請提前一小時訂購。





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