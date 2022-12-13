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全台最大顆黑糖饅頭！開賣不到1小時秒殺完售，每人限購30顆晚來就吃不到

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這間南投埔里饅頭真的是南投埔里必吃美食，每天限量販售的南投埔里饅頭。雖然這間南投埔里饅頭11:30開賣，可是你如果沒有10:00前到這間南投埔里饅頭現場排隊，基本上你想買幾乎是不可能的，每個限購30顆。我一開始到這間南投埔里饅頭現場的時候，我就覺得大家是瘋了嗎？那麼大的饅頭買30顆真的太誇張了！就跟著愛吃輝來吃吃看這間南投埔里饅頭好不好吃吧！

店家有提供椅子可以給你坐，可以到最前面索取，不過離開了就是視同放棄，大家千萬不要離開。

隨著一車一車的黑糖饅頭出爐，兩個人包裝，一個人打包。

看似行雲流水的動作，還是要等候一陣子，11:30開賣大約13:00都可以包裝完畢。

這間黑糖饅頭吃起來有一點類似黑糖糕的口感，卻不會像黑糖糕純粹只有彈度而已，黑糖香氣非常非常非常濃厚，吃起來卻不會讓你感到死甜，不要看他那麼大的樣子，真的會讓你不禁一口接著一口。

體驗時間：111/11

大城黑糖饅頭

地址：南投縣埔里鎮大城路146號

時間：11:30開賣（周四公休）

電話：04 9291 2898

停車：無

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饅頭 必吃 南投美食

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