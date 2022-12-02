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一咬滷汁滿口香！台中近20年人氣便當「鄭爌肉飯」 為了三層五花肉、豬腳我願意等

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

四樣配菜加主菜有精彩！

這兩大鍋爌肉會不會太誇張？每塊五花肉看起來都好厲害，盯著滷鍋我在吞口水，這家開業近20年傳統便當店，還不到五點就開始小排隊，除了招牌爌肉有滿滿古早美味，豬腳也滿大一塊我願意等～

爌肉飯 在哪？

鄭爌肉飯在后里三豐路三段上，用餐時間看到排隊人潮就是，還不到營業時間我就來等，路上可找停車格或無線臨停，距離中科崴立櫻花公園、后里車站車程4分鐘。

  • 地址：台中市后里區三豐路三段955號

  • 營業時間：10:00~20:00

鄭爌肉飯 菜單

有8種便當可選，最便宜滷肉飯40元、最貴豬腳飯105元，主菜吃不夠就加點。

店內提供熱湯自取，味增湯挺濃郁，立刻裝一袋。

不誇張才剛開始營業，已經一堆人在現場等便當，還有一整排的預訂耶！

滷肉看起來有肥捏！只要吃起來肥而不膩都是好滷肉。

最讓我好奇的是這兩大鍋是什麼啊？

店家堅持滷製的時間，多一分少一分都不可以，現場等了10多分鐘終於滷好了！

滷鍋上浮著一層長蔥，滷汁還飄浮著辣椒與蒜片，有一塊五花肉不小心跑出來，這厚度很可以耶！

上面的大蔥都是提味去腥用，要依依撈除，再把控肉夾出來。

好厲害的滷鍋

滷五花肉下面是滷豬腳，這豬腳腿庫看起來也好豐厚，台灣菜的專屬魅力，視覺感夭壽厲害！

招牌三層爌肉誘人的琥珀色！每塊都油油亮亮，為了滷製過程不變形，每塊五花都插上牙籤固定。

招牌爌肉便當

要拍爌肉便當時相機沒電啦！經過滷汁慢燉的五花肉，一整塊拿起來真的很漂亮，五花肥瘦恰到好處，一咬下去就能感受到濃郁滷汁香，帶皮肥肉吃起來挺軟嫩，還真的是肥而不膩，瘦肉咀嚼有偏軟也有稍乾，但不到乾柴程度，控肉脂香加上鹹香滷汁，吃一口可以多扒好幾口飯。

雞排便當

郭小弟叫了雞排便當來吃！便當與雞排分開放，便當有四種當日配菜，還有一條傳統醃瓜，白飯還淋上滷汁，家常菜不會太油油膩，可惜配菜有點溫冷。

以便當店來講這雞排還不錯！畢竟這一個便當95元，雞排當然要對的起它的價格，外酥脆肉質香軟，靠近骨頭部位也不會太乾澀，比一般便當店好吃一點。

豬腳飯

豬腳飯是一個便當加一袋豬腳，半肥半瘦豬腳肥嫩Q彈，而且這袋份量很可以！北部豬腳飯只會給一小圈，這是一大塊皮肉都給你，我個人覺得有划算。

這豬腳閃耀著焦糖色，滷汁精華整個燉煮入味，超大塊豬皮好多膠質，加上一絲絲豬腳肉，搭配香Q米飯真的是絕配，我覺得今天的豬腳比控肉好吃耶～

＊三種便當主菜表現都不錯，滷製時間也挺剛好，爌肉和豬腳鹹香夠味不會過柴，比一般傳統便當店好吃一點，下次有來附近會再來買～

鄭爌肉飯

電話：04-25578877

地址：台中市后里區三豐路三段955號

營業時間：10:00~20:00

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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