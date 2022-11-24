超狂份量海鮮小山！台中網評4.8星「蒸汽塔塔」網美系清蒸海鮮塔 滿滿精華鮮度爆表

台中海鮮鍋物推薦！清蒸海鮮不僅美味也比較健康，台中少有的蒸氣火鍋~蒸汽塔塔超狂的海鮮塔份量爆多，一套可以吃到清蒸海鮮塔、滿滿精華的湯汁再涮肉片及煮雜炊粥，同時享受蒸氣鍋與火鍋兩種美味有夠讚!老闆還加碼送很大非常有誠意，Google評論高達4.8星我們吃過也喜歡，經常客滿記得先訂位才不會久等。

蒸汽塔塔在哪裡？

蒸汽塔塔目前有兩家分店：中華店下午3點營業到晚上11點；勤美店則是中午就開賣。

我們今天到蒸汽塔塔中華店用餐，位在中華路靠近台灣大道地點很好找，對面就有收費停車場。鄰近第二市場、柳川水岸景觀步道以及日新戲院，交通很便利。

蒸汽塔塔環境

蒸汽塔塔中華店非常時尚有質感，網美空間一進來就讓人喜歡。食材新鮮好吃、加上親切服務，我們平日來用餐就已經客滿，生意非常好一定要先訂位啊～

飲料、沾醬通通在這裡自助取用，飲料有紅茶綠茶還蠻好喝的，不會因為免費供應就馬虎。

蒸汽塔塔菜單

蒸汽塔塔不同於一般的火鍋店，以比較健康的清蒸方式料理海鮮，最能吃到鮮甜海味。

菜單分3種價位：單人套餐699/雙人套餐1699/頂級2-3人豪華套餐2699，一份套餐除了滿滿海鮮還有附牛肉豬肉綜合肉盤、菜盤、白飯/意麵及飲料無限暢飲。內用加收10%服務費，每人低消250元，7歲以下免低消。請參考（蒸汽塔塔菜單）

蒸汽塔塔推薦餐點

2-3人頂級波士頓龍蝦豪華餐 2699元

我們點2-3人豪華套餐再加點隱藏版帝王蟹，再加上火鍋菜盤、綜合肉盤，一整桌滿滿料超豐盛。

頂級豪華套餐的內容很澎湃：波士頓龍蝦、文蛤、扇貝、干貝、藍蟹、旭蟹、藍花蟹、鯛魚、鱸魚、大蝦、鮑魚、帆立貝、白蝦…超過十多種鮮甜海味，蒸汽塔塔的食材都是當季海鮮產地直送新鮮看的見。

一整隻波士頓龍蝦份量不少，已經處理過分切成小塊方便入口，等一下蒸過之後直接開吃。

限量隱藏版帝王蟹+2099元

帝王蟹直接選用肉質最飽滿的部位，外面餐廳吃一隻帝王蟹少說都要8000以上，這裡直接挑最有肉的部位只要2099超划算，隱藏版有限量記得先預約喔～

現在正是吃螃蟹的季節，旭蟹、藍蟹、藍花蟹都非常肥美，而且已經分切去鰓處理乾乾淨淨，這一點很加分。特別一提，今天的大蝦是比藍鑽蝦還要高級的天鑽蝦，市面上很少吃的到，老闆用料不手軟耶~旁邊還有鮑魚、扇貝，整個海味十足，在這裡吃海鮮真的很過癮！

層層堆疊的海鮮塔超吸睛！推薦愛吃海鮮的朋友一定要來試試蒸汽塔塔，海鮮夠新鮮才能用清蒸的方式品嘗最佳美味。

雙人套餐的食材實在是太多了，除了我們自己桌上清蒸之外，一部分食材交給店員拿到店門口蒸，這樣比較省時。

超狂的蒸汽塔塔雙人套餐內容就是這麼豐盛！看看這滿滿的海鮮多麼迷人～～海鮮用清蒸的方式比煮火鍋還要美味，吃過的都說讚，Google評論4.8星真不是蓋的。

帝王蟹直接取最有肉的部位份量超多，特地拿10元硬幣比對給大家看，就知道有多肥美。

帝王蟹滿滿的蟹肉好飽滿，鮮甜的肉汁在嘴裡噴發簡直是極品，超享受啊！

帝王蟹清蒸方式真的好甜好甜，肉質軟嫩還有滿滿香甜肉汁，隱藏版菜單每桌限點一隻，記得先預約！

波士頓龍蝦也是極品，一整隻體格不小，清蒸的滋味好鮮甜。

龍蝦光是蝦螯就很大，肥美的肉質軟嫩帶有Q度，而且保水度十足，吃起來真是過癮～

蝦頭蝦身都很有肉，尤其是蝦肉結實飽滿還帶有脆度真的很好吃！滿滿的海味在嘴裡噴發，吃海鮮就是要吃這種蒸氣海鮮才過癮。

藍花蟹、藍蟹、旭蟹一次滿足，愛吃螃蟹的朋友來到這裡絕對會很開心。

現在螃蟹正是肥美的季節，連蟹殼上都有滿滿的蟹膏，味道好甜好甜！

蒸汽塔塔很貼心先把螃蟹的鰓處理過，整個很乾淨。蟹肉飽滿又軟嫩，鮮甜的蟹膏超好吃的!大口咬立即感受到蟹肉的香甜肉汁，滿嘴大海的滋味真的是一級棒！

藍花蟹的蟹肉也是非常鮮甜好吃，不止肉質飽滿，肉汁更是香甜極了，光是螃蟹就讓我們吃得好開心。

旭蟹也是很大隻，我特地拿10元硬幣拍給大家看，蟹肉超飽滿！蒸汽塔塔的海鮮用料真的很讚，份量超有誠意，難怪網友一致好評，我們吃過也很喜歡。

這份套餐超級澎湃，看完前面的龍蝦螃蟹，接著帶大家看蝦子、干貝、扇貝、鮑魚、中卷⋯⋯每一道都好好吃。

生食級大干貝搭配小干貝還有扇貝，味道都很甘甜，尤其是大干貝生食等級果然好吃，軟嫩極了連湯汁都好甜。

市面上比較少見的天鑽蝦，等級比藍鑽蝦還要高，肉質結實Q彈味道好甜，不輸草蝦耶~蝦頭還有超甜的蝦膏，千萬別錯過。旁邊還有鮑魚也很讚，QQ嫩嫩的口感，清蒸的方式真的比煮火鍋好吃許多。

白蝦雖然體格不大，但是蝦肉Q彈吃的出新鮮度。味道好甜不必沾醬，吃原味就很正點。

一整尾中卷新鮮現蒸口感非常軟嫩，我的天啊～在這裡吃海鮮真是太享受了！

鯛魚片不是一般等級，選用雙背鯛魚片肉質更厚實，加上洋蔥一起清蒸甜度更加分。

一整盤文蛤海味十足，味道好鮮甜，蛤蜊控絕對會愛~我發覺蒸汽塔塔的海鮮等級不錯，清蒸方式不必過多調味，吃原味就非常好吃，而且也比較健康。

海鮮清蒸過精華通通流到底下的火鍋湯頭，一點都不浪費，加入菜盤越煮越甘甜。這時候的湯汁最美味，味道超甜～

肉盤有牛肉與豬肉雙重組合，如果不吃牛也可以換豬肉。

牛肉比較軟嫩，豬肉則是帶點Q度，兩種肉片在充滿海鮮精華湯頭涮煮，味道更甘甜。

蒸汽塔塔優惠

勤美店新開幕兩家店同慶送很大!好多優惠兩家店同步進行(活動到11月底)

一、提前1天以上預約贈干貝粥

二、單人套餐 臉書粉絲專頁按讚+置頂文章分享贈肉品乙人份

三、雙人套餐 臉書粉絲專頁按讚+置頂文章分享贈2顆生蠔或是肉品乙份

四、手機谷歌好評生蠔可加購一顆 $69

我的天啊～這麼大的生蠔直接大方送，老闆超佛心啊~好評加購只要69元也很超值。

蒸過的大生蠔肉質飽滿，味道好甜喔~在日本料理居酒屋一顆都要好幾百，在這裡免費招待!!11月底之前都免費送，當然要多吃幾次多打卡幾次啊⋯⋯

優惠加碼送干貝粥（活動到11月底）

只要提前1天以上預約訂位，就免費招待干貝粥。干貝粥有好多干貝及海瓜子肉，老闆太有誠意了，免費招待送很大！

干貝粥鮮度甜味都好迷人，再加上原本清蒸海鮮，整個料多味美色香味俱全。

干貝以及海瓜子口感超軟嫩，吃完蒸氣海鮮以及涮煮火鍋肉片，再來一碗干貝雜炊粥整個大滿足～

蒸汽塔塔整體心得

台中少有的蒸氣火鍋一整套吃到清蒸海鮮塔滿滿的鮮甜海味，精華湯汁再涮肉片及煮雜炊粥，同時享受蒸氣鍋與火鍋兩種美味，比一般火鍋店還要好吃！不僅海鮮份量十足鮮度爆表，老闆還加碼送很大CP值超高，Google評論4.8星果然不是蓋的，座位不多經常客滿，記得提前一天先訂位才不會久等，而且11月底前還有加碼送干貝雜炊粥及送日本大生蠔喔～

蒸汽塔塔

粉絲團：蒸汽塔塔FB https://sunnylife.tw/zhengqitata/

中華店

地址：台中市中區中華路一段108號

電話：04-22293999

營業時間:：15:00~23:00 週一公休

勤美店

地址：台中市西區美村路一段264號

電話：04-23010608

營業時間：11:00~22:00 週一公休

文章來源：商尼吃喝玩樂https://sunnylife.tw/zhengqitata/ FB：Sunny吃喝遊樂 https://www.facebook.com/Sunny5738/

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