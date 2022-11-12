田中長出貨櫃巨獸！2022花現龍井必拍「龍景豐獸＋波斯菊花海」，原來還有這層寓意？
田中出現超萌大型怪獸啦！原來是2022花現龍井的「龍景豐獸」在田中駐看、守護著，為慶祝龍井區農會100週年，以「百年有成」為主題，將於11/19、11/20兩日舉辦「2022花現龍井系列活動暨農會創會百週年慶祝活動」，快來和田中的4隻可愛亮眼的貨櫃巨獸合照、同慶。
龍井區農田中的4隻彩繪貨櫃巨獸，以「龍景豐獸」為發想，4隻巨獸分別帶有特殊意涵，「赤山獸」代表滋潤土地的純水 、「花田獸」象徵植被花田、「電力獸」及「小玉獸」則寓意電力與農作物小玉西瓜，藉此讓遊客看見不一樣的龍井，同時也能活絡在地農業與觀光。
2022花現龍井的4隻貨櫃巨獸超萌登場，搭配一大片亮眼波斯菊花海，欣賞花海還能打卡拍好拍滿，跟著4隻貨櫃巨獸一同暢遊自然，感受悠閒與豐收的氛圍吧！
2022花現龍井
地址：台中龍井區中華路一段與茄投路旁農田
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