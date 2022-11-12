快訊

高雄政見會／柯志恩提「五好政見」導正陳其邁緊緊緊失誤

美期中選舉／肯塔基州市長候選人同票 靠「擲硬幣」決定當選人

田中長出貨櫃巨獸！2022花現龍井必拍「龍景豐獸＋波斯菊花海」，原來還有這層寓意？

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@molly888666授權、取自龍井區農會FB粉專
圖／IG@molly888666授權、取自龍井區農會FB粉專

田中出現超萌大型怪獸啦！原來是2022花現龍井的「龍景豐獸」在田中駐看、守護著，為慶祝龍井區農會100週年，以「百年有成」為主題，將於11/19、11/20兩日舉辦「2022花現龍井系列活動暨農會創會百週年慶祝活動」，快來和田中的4隻可愛亮眼的貨櫃巨獸合照、同慶。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

龍井區農田中的4隻彩繪貨櫃巨獸，以「龍景豐獸」為發想，4隻巨獸分別帶有特殊意涵，「赤山獸」代表滋潤土地的純水 、「花田獸」象徵植被花田、「電力獸」及「小玉獸」則寓意電力與農作物小玉西瓜，藉此讓遊客看見不一樣的龍井，同時也能活絡在地農業與觀光。

赤山獸－井潤千畝。圖／取自龍井區農會FB粉專
赤山獸－井潤千畝。圖／取自龍井區農會FB粉專

花田獸－植妍花韻。圖／取自龍井區農會FB粉專
花田獸－植妍花韻。圖／取自龍井區農會FB粉專

電力獸－龍躍百年。圖／取自龍井區農會FB粉專
電力獸－龍躍百年。圖／取自龍井區農會FB粉專

小玉獸－瓜瓞綿綿。圖／取自龍井區農會FB粉專
小玉獸－瓜瓞綿綿。圖／取自龍井區農會FB粉專

2022花現龍井的4隻貨櫃巨獸超萌登場，搭配一大片亮眼波斯菊花海，欣賞花海還能打卡拍好拍滿，跟著4隻貨櫃巨獸一同暢遊自然，感受悠閒與豐收的氛圍吧！

2022花現龍井

地址：台中龍井區中華路一段與茄投路旁農田

圖／取自龍井區農會FB粉專
圖／取自龍井區農會FB粉專

圖／取自龍井區農會FB粉專
圖／取自龍井區農會FB粉專

延伸閱讀：

來趟九份山城小旅行吧！不厭亭、報時山步道、基隆山步道 翻飛芒草花穗超驚艷

搶先亮燈！ 台南超大型13米「香檳金耶誕樹」還有夢幻雪花秀 比耶誕城早一步降臨

台中旅遊 賞花 波斯菊 熱門打卡

相關新聞

月銷10萬捲！ 超涮嘴的台中伴手禮「包餡實心蛋捲」 激推「這二種」口味 忍不住一根接一根

udn走跳美食／強生與小吠 先前曾經看過版友分享過這家在網上爆紅的▸實心蛋捲◂在台中也開設了實體店面，很有成為台中新一代的伴手禮的氣勢啊！身為台中美食吃貨的強生與小吠當然也要來嗑看看實心蛋捲

田中長出貨櫃巨獸！2022花現龍井必拍「龍景豐獸＋波斯菊花海」，原來還有這層寓意？

田中出現超萌大型怪獸啦！原來是2022花現龍井的「龍景豐獸」在田中駐看、守護著，為慶祝龍井區農會100週年，以「百年有成」為主題，將於11/19、11/20兩日舉辦「2022花現龍井系列活動暨農會創會

享受原民美食！ 南投半山夢工廠「查馬克咖啡」 獵人餐+小米粽重現族食經典

台中西區有著原民色彩的咖啡空間【查馬克咖啡】，近期進駐南投半山夢工廠囉！經過【查馬克咖啡】攤位可見族人日常生活飲食裡傳承下來的原民美食料理，用心佈置的內用座位讓你吃著獵人餐、喝著蜂蜜洛神花茶，享受排灣族色彩中的經典滋味。

暖活益身的秋日溫泉鄉 虹夕諾雅谷關 「非日常」再進化

作為一個「星野迷」，非常好奇2019年6月底開幕的虹夕諾雅谷關，歷經三年的疫情，如今是什麼模樣？！啊，秋日陽光依然美好、...

仙女茶席在終點等候 野奢典範 虹夕諾雅谷關的奢華健行

近年來所有的頂級旅遊都標榜「野奢」，也就是既親近自然、又舒適豪華，絕對不是讓旅人灰頭土臉、勞頓不堪，最高境界就是像那些夢...

超誇張的人氣！ 來了N次都撲空的溪湖推薦「阿秀羊肉爐」，藥膳鍋底香氣清甜爽口

udn走跳美食／Irene 彰化溪湖是羊肉爐的大本營，阿枝、阿明、阿秀各有擁護者，不過三家中就屬阿秀羊肉爐生意最好，無法訂位只能現場排，內用、外帶都是一堆人，太晚來很多都賣光，連外帶都沒有啊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。