享受原民美食！ 南投半山夢工廠「查馬克咖啡」 獵人餐+小米粽重現族食經典

充滿原民色彩的 【查馬克咖啡】 老闆來自屏東泰武鄉，喜愛音樂的他在台中西區一處店面裡打造自己的一方園地，而老闆血統裡流有的熱情與樂觀，讓許多光臨品嘗 無菜單原民料理 的顧客，不只愛上這樣的美味，更難忘老闆給予的溫暖。近期【查馬克咖啡】老闆為了讓更多人品嘗到族人留傳下來的經典料理，決定在10月進駐 南投半山夢工廠 。

南投半山夢工廠在今年7月正式試營運，三大綠色建築工法與支撐整座廠房的巨大生命樹，是半山夢工廠為南投帶來的新願景，更在8樓設置了灣島文化館、世界南島中心，記錄著南島語族的歷史足跡，在這樣的契機下讓【查馬克咖啡】老闆決定進駐半山夢工廠中，希望在此能夠讓排灣族的文化、人文與料理繼續被更多人望見，也得以繼續被傳承下去。

在半山夢工廠的 【查馬克咖啡】位於GF樓 ，沿著生命樹一旁的步道往下走即可見明亮的攤販商場，雖然每個攤位以白色棋盤式分隔開來、看似無明顯區別，但在【查馬克咖啡】的攤位卻可見紅色耀眼的圖騰桌布，擺放許多原民的特色美食，像是 獵人餐、小米粽、芋頭乾 等，也可見經典的小米酒、小米、黑藜， 現場還能試喝老闆自製的蜂蜜洛神花茶 。

攤位一旁更用心規劃了 內用用餐區 ，一樣是充滿了族人的圖騰擺設，可見特色圖騰織布佈置於桌面、木椅上，就連衛生紙盒也為其披上族人的衣裳，讓即使在展場空間的【查馬克咖啡】也能如此耀眼、別具特色。

▲內用座位，一旁有介紹以前族人用的古器具資料文本可以翻閱，而未來老闆也將在內用區以阿美族獨木舟打造專屬的吧台空間。

獵人餐

老闆說以前族人出門狩獵都需花上一兩天的時間，而族裡的女人總會為男人準備獵人餐，以小米包製山豬肉和其他具有豐富營養的山植物，同時加入許多調味，讓獵人餐能夠不易腐壞，而且通常族裡的女人與小孩都是吃素的獵人餐，只將包有山豬肉的留給獵人。

為保留這項傳統美食老闆將獵人餐改良，將山豬肉改加入干貝、旗魚乾、小魚乾，同時加入多種營養 豐富的膳食纖維 ，讓吃到獵人餐的顧客不只能吃得健康，還能獲得滿滿的能量。

小米粽

小米粽其實就是排灣族語的 「奇拿富」（cinavu） ，傳統習俗是只有在祭典、節慶、結婚等重要慶典與儀式才會製作的點心，而耗時費工的製作過程在招待禮客時更能表達主人家對客人的歡迎，而這樣的傳統美食在【查馬克咖啡】就能品嘗，感受原民料理中的經典滋味。

蜂蜜洛神花

洛神花的營養相當豐富，經常在花茶中可見其身影，而老闆結合蜂蜜與洛神花一同泡製、做成舒爽的冰飲，不只解渴消暑，同時也能喝的健康，在品質上也不用擔憂， 洛神花是老闆自己栽種的 ，手工熬製、用心挑選食材是老闆一直以來的堅持。

芋頭乾

山上因為氣候土壤的關係，原住民以往的主食以小米、番薯、芋頭、玉米等為主，而為保存食材族人會將芋頭製作成「芋頭乾」，老闆回憶以前大家會用族內的一座大爐子，放上好幾十條的芋頭一起烘烤、輪流看顧，而帶皮的芋頭在高溫烘烤下保留了其中的甜與養分，更成為族裡的傳統零嘴之一，但現今已少有人製作。

小米酒

「小米」是原住民的主食來源，有豐富的營養價值，除了成為餐桌上的佳餚外，其餘會被拿來釀造成小米酒，而【查馬克咖啡】除了有紅藜小米清酒外也有紅藜黑米酒，希望進一步推廣原民小米酒的特色風味。

小米、黑藜

除了原民美食、飲品外，在此也可買到生的小米、黑藜，買回去不只讓餐桌上的主食增添選擇，在營養價值上又能勝過一般的白米飯，讓家人能吃得更健康營養。

野生馬告

「馬告」是原住民料理上最常用的調味料，而馬告通常都為野生種，需要人工去到森林裡尋找、摘採，因此相當珍貴；在風味上強烈的胡椒香氣更能讓無調味過的食材在鼻息間還留有馬告的獨特風味。

逛著半山夢工廠累了想休息，也可在【查馬克咖啡】來場下午茶饗宴，店內的 「精品咖啡」 來自屏東大武山所種植的咖啡豆，老闆自家烘焙，在沖煮間熟稔的技法讓咖啡能萃出最佳的風味，而等待咖啡的同時，可挑選今天想搭配的甜點，到一旁內用區邊欣賞圖騰織布、享受一杯咖啡的好時光。

【查馬克咖啡】店名的 「查馬克」Camak ，是老闆家族流傳下來的名字，藉由隔代的傳承讓此名字更富有意義，希望血液裡排灣族的精神能在自己有限的能力下，持續讓族裡的人文歷史繼續被更多人看見、流傳，而一旁祖傳千年的 「排灣族琉璃珠」 是排灣族三寶之一，也是原住民族裡排灣族最象徵性的寶物，再再提醒著老闆勿忘祖的精神，而其永恆的美也跟排灣族信仰中的價值一樣，永遠閃著彩色耀眼光芒。

下回來到南投走逛中興新村、九九峰森林步道，再到半山夢工廠感受生命樹的壯麗，入座【查馬克咖啡】欣賞品味排灣族經典的料理美食吧。





查馬克咖啡

店家地址：南投縣南投市工業南六路6號(半山夢工廠)

店家電話：0932756062

營業時間：10:00-18:00(週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3Tafznb





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