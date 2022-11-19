好吃又吸睛！ 台中「植間森林餐酒館」被熱帶植物包圍的居酒屋 必點巨型木船刺身、九宮格握壽司

最近吃到的這家台中餐酒館「植間森林餐酒館」可以說是我們的新歡，以豐富的雨林植栽、多肉盆栽將老屋打造成綠意清新的居酒屋氛圍，同時還能吃得到生魚片、丼飯、壽司、串燒、烤物等各式日式料理，新鮮好吃又有特色！像是以巨型木船盛裝的上品綜合刺身、或是有著吸睛九宮格擺盤的植間盛合握壽司，再搭配上他們家的梅酒更是經典絕配，喜歡日式料理的朋友可別錯過！

植間森林餐酒館位在北屯區國校巷，距離太原路三段也相當近，經過就能看到這間帶有綠意的庭院與氣氛老宅；不過週遭停車格不太好找，魚編建議你們可以直接停在醉麒麟海產店旁的收費停車場，從停車場一走出來馬上左轉小巷，走到底、過個馬路就能抵達了！

如果平常是喜愛熱帶植物或多肉植物的朋友，應該對於「植間森林」這個名稱感到有些熟悉，其實他們在柳川東路也有開設一間植栽花藝館；而植間森林餐酒館這裡雖然稱作餐酒館，但實際上是偏日式居酒屋的氛圍，特別悠閒自在。

一樓的位置不算多，坐在板前席可以看到各式新鮮漁獲食材，而且師傅的刀工也蠻不錯的。

除了板前席之外，還有兩桌需要脫鞋的座位，一樓整體可以容納14個人左右，精緻小巧又不失歡樂的氛圍。

二樓是近期新開放的用餐區域，目前有提供三桌，同樣也需要脫鞋，而且一樣也有不少綠色植裁點綴裝飾，清新自然又溫馨。

上品綜合刺身，以巨型木船盛裝出場的方式超級霸氣！一次可以吃到鮭魚、鮪魚、旗魚、鯖魚、生食級干貝、鮭魚卵與天使紅蝦，生魚片的切片超厚、入口特別有飽足感，新鮮度也很不錯！

整艘船的份量大約適合三至四人享用都沒問題，肥厚鮮嫩的肉質搭配上紫蘇葉、蘿蔔絲、現磨山葵特別過癮～

植間盛合握壽司，裡頭總共有10貫握壽司，以九宮格擺盤特別吸睛，而且每格都有不同種類的握壽司，彷彿就像珠寶盒裡頭的珍寶～

像這天魚編就有吃到迷你的海膽丼飯，表面還有魚子醬點綴，吃起來香甜濃郁、鮮味滿滿又沒有腥味。

製作的握壽司種類會隨著每天供應的食材而有所調整，也因為每格都有不同的握壽司，所以特別適合多人點來一起分享，每次來訪也有不同的驚喜！

雞腿串/牛肋條串/醬燒雞翅串，選用溫體雞腿肉烤製的雞腿串，吃起來紮實又不失鮮嫩多汁；牛肋條帶有彈牙的口感，伴隨著肉汁與些許油脂，慢慢咀嚼愈嚼愈香；醬燒雞翅串更是貼心，直接去骨吃起來超方便，外皮酥脆、內裡軟嫩的口感層次也很棒！

明太子櫛瓜串，魚編每到居酒屋都特別愛點櫛瓜，以厚切的櫛瓜搭配上滿滿的明太子，除了櫛瓜本身的香嫩多汁，另外多了明太子的鹹香，重點是份量抓得剛剛完，意外地不死鹹！

鯖魚一夜干，選用了整尾油脂豐厚的挪威鯖魚，外皮烤得極其香酥脆口，內裡的肉質細緻不柴澀，擠點檸檬更能提襯出鮮味。

昆布鹽伊比利豬，刷上甜鹹的醬汁的伊比利豬肉質香嫩又略帶嚼勁，特別推薦搭配上鹹甘風味的昆布鹽，可以襯托出肉質的香氣，搭配旁邊的玉米筍、黃瓜與玉子燒也很解膩。

松露牛舌，厚切的牛舌口感相當脆彈，而且松露的份量也給得頗為大方，迷人的肉香搭配濃郁的松露，忍不住讓人一口接著一口。

三色加州捲，如果想要來點特別有飽足感的，魚編也很愛他們家的三色加洲捲，三款不同的魚種，裡頭包入了酪梨、乳酪與玉子等食材，表面還有魚子醬與鮭魚卵點綴，入口的乳香濃郁，魚肉也格外Q彈鮮美！

鱈魚肝沙拉，必須要說這道真的讓我們超級驚豔！大口咬下鱈魚肝超軟綿，不僅接近入口即化，而且鹹味與鮮甜交織一起，特別享受！

鮭魚卵飯，一整碗的份量差不多是一人份，小巧的份量又不會飽得太誇張，表面還有滿滿的鮭魚卵，入口鹹甜爆汁很迷人～

比目魚燒，如果喜歡比目魚入口即化的肉質，可別輕易錯過，不但魚油香氣飽滿，還伴隨著七味粉的微辣與鮭魚卵的鹹甜多汁。

蟹膏茶碗蒸，茶碗蒸的蛋香細緻，入口滑嫩微Q，裡頭還吃得到雞肉、蛤蜊、魚板與香菇，而且表面的蟹膏份量也是給得不手軟，整個鮮味加倍，吃起來也很開胃。

海鮮味噌湯，整碗湯是以鮭魚頭搭配味噌一同熬煮， 除了肉質特別多，湯頭也更加鮮美，熱熱地喝起來很舒服。

炎炎夏日來杯清爽的角high或生啤相當消暑，非常推薦你們必點植間黑月來搭配，以昆布鹽包入一整顆半熟蛋黃，香醇濃郁的口感層次，大口咬下再配一整口酒，有夠過癮！（未滿18歲請勿飲酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紫蘇梅酒是魚編的心頭好，酸酸甜甜開胃又解膩，即使單喝也好喝，酒精濃度也不會太高，大部份的女生都會蠻愛的！

紫蘇梅酒是魚編的心頭好，酸酸甜甜開胃又解膩，即使單喝也好喝，酒精濃度也不會太高，大部份的女生都會蠻愛的！

「植間森林餐酒館」以豐富的雨林植栽、多肉盆栽將老屋打造成綠意清新的居酒屋氛圍，以台中眾多居酒屋來說可以算是頗有特色，各式生魚片、丼飯、壽司、串燒、烤物等各式日式料理更是新鮮好吃，基本上盲點也不怕踩雷，建議你們最好事先訂位喲！分享給你們～

植間森林餐酒館

營業時間：18:00-02:00

電話：0983 527217

地址：台中市北屯區國校巷47號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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