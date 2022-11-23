快失傳！員林「黃家 鱟殼炒蚵仔麵」全台最後一家的80年古早味 用「活化石」大火快炒 鑊氣十足超入味

拿活化石來炒麵真的有夠狂！而且全台剩最後一家？即將失傳的古早味鱟殼炒蚵麵就藏身在巷弄內。來這裡可以直接在搖滾區看到帥氣大火快炒的活化石炒麵秀，好吃又便宜，現炒的蚵仔麵一份才50元、紅燒肉30元，自家做的手工丸子湯才20元，你各位 再不來吃等失傳就吃不到了啦。

黃家 鱟殼炒蚵仔麵｜交通位置

彰化員林市民生路巷弄內，距離員林火車站步行約6分鐘，員林第一市場約2分鐘。

點我進導航

真的是超隱密的小巷弄內，我是無意中發現的，雖然看過報導但也沒特別認真去找，所以是看到招牌才想到，然後隨性的就跑來了。

據說是全台最後一間了，因為其他家都逐漸退休失傳，只剩下這家還有子女願意傳承。真的各位再不來吃 等失傳就吃不到了。

目前不提供內用，外面兩個小桌可坐4人，在地人都是外帶居多，生意其實真的很好，畢竟剩下這一家了要珍惜。

店面不大，一人經營而已，不過老闆速度很快，所以不需要等很久。

黃家 鱟殼炒蚵仔麵｜MENU

賣的品項很簡單，就是燒肉、鱟殼炒蚵仔麵、手工丸仔湯和丸仔菜頭湯共四種，然後炒麵和燒肉還分成大、中、小三種，而且價格挺佛的，手工丸子湯才20元，炒麵小份才50元。

鱟殼炒蚵仔麵是員林早期傳統的街邊小吃，黃家現在是二代傳承經營，主要是上一代研發出獨門醬汁讓麵條香氣四溢再利用鱟殼當鍋鏟炒麵比較不容易斷，大鍋翻炒受熱均勻，口感比較入味又香滑Q彈。手工丸子也是傳承60多年，但我們竟然漏了點，實在是天氣熱不想喝熱湯啦！現在想起來覺得還蠻可惜的。

外帶部分也有詳細說明。

活化石本人。

是說要找到這麼大的鱟殼也不容易。而且用鱟殼炒麵真的也是需要技術，這比鍋鏟難使多了。

來這裡可以直接在搖滾區欣賞活化石炒麵秀。老闆帥氣的拿起鱟殼，大火快炒，來回劃個8字，刷刷刷 三兩下就起鍋，好威猛。

一邊炒麵還要一邊接訂單，一人當兩人用，效率又超好，真的很厲害。

利用鱟殼當鍋鏟，大火快炒出鑊氣，因為鱟殼跟指甲一樣遇到熱會變軟，比傳統鐵製鍋鏟有彈性，所以炒起麵條比較不容易斷，加入獨門醬料香氣十足。

就連裝麵也是用鱟殼直接剷起裝盤，一氣呵成。

鱟殼炒蚵麵｜NT$.50元/小份

獨門醬汁真的好加分，鹹香適中還真的很入味，而且麵條香滑軟Q，加上豆芽菜、蔥、韭菜和蚵仔一起拌炒，雖然是點最小份，但我們覺得很超值，份量絕對夠吃飽。

推薦加特製辣醬，風味會更加層，雖然沒拍到辣醬，但真的很喜歡，香辣不死鹹，超推。

紅燒肉｜NT$.30元

看到炸的這麼酥脆的紅燒肉怎麼有辦法忍住不點啦，即使很飽了還硬要點一份小的，而且也不貴啦，真的銅板價。

紅燒肉真的超級好吃！外酥內嫩，搭配薑絲一起入口很解膩。

這家我們是真的很喜歡，很希望黃家可以一直一直傳承下去。有機會來員林我們也會一直一直光顧下去的。

黃家 鱟殼炒蚵仔麵

地址：彰化縣員林市民生路154巷1號

電話：0934-045962

時間：上午11:00 – 晚上7:00（週日公休）

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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